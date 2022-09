MAMAGANG, il podcast

M AMAGANG è il primo podcast partecipativo sulla maternità, la genitorialità e la parità di genere. Che cosa vuol dire diventare genitori oggi? Di che cosa parliamo, quali problemi abbiamo, quali

riflessioni facciamo?

MAMAGANG, un podcast su maternità e paternità

MAMAGANG è un podcast che indaga la maternità, la paternità e la disparità di genere attraverso le storie di genitori, proponendo testimonianze e riflessioni e alcune voci di esperti. Perché ognuno è genitore a modo suo, ma tutti abbiamo qualcosa (da mettere) in comune.

I PODCAST

#5 La scuola che vorrei

#4 Vogliamo anche il lavoro!

#3 Famiglie e disabilità

#2 Allattamenti

#1 Nascita di una madre

MAMAGANG teaser

MAMAGANG: le autrici

MAMAGANG nasce dal lavoro di tre giovani mamme e autrici, Giulia Cappellin, Laura Faggin e Clarissa Monnati, che hanno deciso di unire le loro professionalità per affrontare in sei episodi, con onestà e uno sguardo inclusivo, i temi cruciali della loro esperienza di mamme: la transizione alla genitorialità, l’allattamento, l’educazione, la disabilità, la conciliazione famiglia-lavoro, il carico mentale e la sopravvivenza della coppia.

MAMAGANG e i bisogni dei nuovi genitori

MAMAGANG non è un manuale per brave madri, ma un viaggio sonoro nel mondo dei genitori, super informati ma spesso soli nelle grandi scelte e nelle battaglie quotidiane. Prima fra tutte, per le donne, quella contro il modello che ci vuole instancabili, multitasking e felici di sacrificare qualsiasi cosa – incluse le ambizioni lavorative – sull'altare della "madre perfetta". Nessun giudizio, nessuna regola da insegnare, quindi, ma tante domande e idee: per cercare di capire i bisogni dei nuovi genitori e condividere spunti per una società a misura di famiglia.

MAMAGANG è un podcast partecipativo

MAMAGANG vuole scrivere insieme alle sue ascoltatrici e ascoltatori un racconto nuovo della maternità, ripensando i ruoli prestabiliti e immaginando famiglie più consapevoli, libere e femministe! Una volta al mese, trovi la rubrica di Mamagang su Donna Moderna in edicola.