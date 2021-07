Getty Images 1 di 6 - Che felicità crescere insieme

Sono diventata mamma all’età di 31 anni, ho cercato e voluto con tutte le mie forze il primo figlio, mentre la seconda mi è stata donata dal cielo. I ragazzi hanno 24 mesi di differenza, è un po’ come avere dei gemelli! Oggi hanno 16 e 18 anni. Quando erano piccoli io lavoravo in negozio dalle 8 di mattina alle 20 di sera, era molto complicato poterli crescere, anche perché mio marito aveva avviato da poco una sua attività, non poteva darmi un aiuto. Decisi di lasciare il lavoro, e questa è la cosa che mi ha tolto la maternità: l’indipendenza economica, la realizzazione professionale. Quello che mi ha dato però è immenso, ho seguito i ragazzi in tutta la loro crescita, sono felice di quello che stanno diventando. Adesso ho ripreso in mano la mia vita professionale, ho fatto un master e mi sto lanciando sul mercato del lavoro in maniera autonoma. Il mio motto è: “Non esiste età o tempo, e non c’è niente che io non riesca a fare!”.

Tiziana

Getty Images 2 di 6 - Ci ho messo amore e autorevolezza



Ho 63 anni, non mi sono mai sentita particolarmente materna nel senso classico del termine. Mi piacevano i bambini, ma a scadenza, e avevo altri progetti da realizzare. Nella vita non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo: per me un marito, le nozze e l’inevitabile desiderio di avere un bimbo, che arriva subito. Il senso di maternità assume un altro significato se la mamma sei tu: la gravidanza è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Ho cercato di essere una madre piena d’amore e un’ educatrice autorevole. Non è stato facile, è stata una grande sfida... La più bella e ricca in assoluto. La maternità racchiude il solo, unico vero amore gratuito, un amore donato al di là del tempo e delle circostanze.

Daniela

Getty Images 3 di 6 - Quel pianto che ha scavato un buco dentro me



Era domenica sera. Un saluto come gli altri per non farle capire che la mamma sarebbe stata via tutta la settimana. Lei in braccio alla nonna mi fa ciao con la manina. E io già sull’autostrada architetto il piano: il mercoledì farò un’improvvisata. Lascerò il lavoro appena possibile e poi via, sulla direttrice del mare. Lo faccio davvero e quel giorno, mentre guido, mi immagino la sua faccina quando mi vedrà. Io la chiamerò, lei solleverà la testa e mi correrà incontro tra gridolini e inciampi. Mi galoppa il cuore già mentre parcheggio e, appena prendo a piedi la discesa, la vedo accucciata lì dove l’avevo immaginata. La chiamo: «Matilde! Guarda chi c’è!”». I riccioli si agitano e si tirano dietro gli occhi che mi guardano. È terrorizzata. Gli angoli della bocca si piegano all’ingiù e in un istante che sembra eterno scoppia a piangere, scappa dentro casa chiamando la nonna e io resto lì, con il groppo in gola e poi anche io piango, ma in silenzio. Forse quello è stato il primo momento in cui sono salita sull’altalena della maternità. Dopo, tanti altri voli, su e giù, piccole gocce che hanno cambiato me e costruito il nostro rapporto. Adesso lei ha 20 anni, gli occhi e i riccioli sono gli stessi, i saluti e gli incontri pieni di dolcezza ma anche di parole e sguardi taglienti. Eppure io mi lancerei ancora verso il mare per raggiungerla, verso quel pianto che ha scavato un piccolo buco dentro di me, verso quelle manine rotonde che non mi volevano e che invece, adesso come domani, non mi stancherò mai di cercare.

Barbara

Getty Images 4 di 6 - La mia vita ruota solo intorno a lei



Forse sarò impopolare, ma per quanto io ami mia figlia e stia attenta che non le capiti mai nulla di brutto, a me la maternità ha più tolto che dato. Ho 38 anni, non sono una ragazzina, ma per me è ed è stato così. Sì, mi ha tolto la mia libertà, ciò che ero prima, il mio “essere”. Mi ha tolto tanto di me stessa: il tempo, il denaro, le energie. Mi ha perfino tolto un marito, poiché da quando è nata, 3 anni fa, il rapporto con lui si è deteriorato ed è cambiato. Prima potevo preoccuparmi solo di me stessa, ora la mia vita ruota attorno a lei, sempre. Non posso fare più niente, se prima non l’ho “sistemata”. Forse sono egoista, e forse lei è ancora troppo piccola per essere autonoma, ma se avessi saputo che avere una figlia comportava un cambiamento così drastico di vita, sia personale sia relazionale, probabilmente non l’avrei fatta. Non mi sento una brava mamma, poiché mi rendo sempre più conto che “non ci sono portata”, non amo giocare con lei, mi annoia, non mi piace fare le cose insieme, non mi entusiasma e, appena posso e riesco, voglio e sento il bisogno di momenti di libertà, di svago e di solitudine. Sì, certo, è bello essere chiamata mamma, abbracciata, ringraziata, e tutto quanto c’è di positivo (ma le cose positive sono sempre belle, no?), però io non mi sento di dire “Wow, che vita splendida che ho”. È un lavoro a tempo pieno che, probabilmente, non ero pronta ad affrontare.

Viola

Getty Images 5 di 6 - Una signora mi disse: «sarà un maschio»



Una mattina di fine luglio di circa 30 anni fa, mentre ci trovavamo a piedi nei pressi di un ospedale del Veneto, mio marito e io fummo distolti dai nostri pensieri da una voce allegra che gridava: «È un maschio! È un maschio!». La signora che aveva fatto quest’affermazione fermò la sua bicicletta indicando il mio pancione di fine gravidanza e la valigetta che teneva mio marito. «Magari!» esclamammo entrambi. «Abbiamo già una bimba, ma l’ecografia dice che lo sarà pure questa». Ma la signora insistette: «Queste macchine moderne possono sbagliare, io ho sbagliato solo una volta nel pronosticare il sesso, e non volevo crederci. Sono sicura, è un maschio». Che fare se non sorridere? Quindici giorni dopo nacque Alberto, questa volta l’incredula ero io, chiesi all’ostetrica: «Ma è sicura?». Presi il mio maschietto in grembo e piansi lacrime di gioia e di dolore. Quanto sarebbe stata felice mia mamma, lei che era stata madre di 3 femmine e nonna di una nipotina, di questo maschietto! Ecco il mio rammarico era proprio questo, che non avesse fatto in tempo a conoscerlo, perché quella mattina di luglio non ci stavamo recando all’ospedale, mio marito ed io, ma ne stavamo uscendo dopo aver raccolto le poche cose del comodino e aver dato l’ultimo saluto a mia madre, morta per un tumore all’utero a 58 anni. Quella nascita mi riportò al presente e mi diede la forza di continuare la mia vita occupandomi della bimba che avevo e di quel nuovo esserino che aveva bisogno di me. Il dolore per la perdita di mia madre non poteva certo svanire, ma era stato attenuato dal quel dono meraviglioso che la vita mi aveva fatto.

Paola