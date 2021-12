Noi, studenti alle scuole serali

N ell’ultimo anno le iscrizioni ai corsi dopo le 18 sono raddoppiate in tutta Italia. Pochi gli over 40, tanti i giovani lavoratori in cerca di nuove opportunità. Come quelli che abbiamo incontrato a Milano

Mentre tutti (o quasi) tornano a casa, loro si siedono sui banchi. È un mondo un po’ al contrario quello degli studenti che frequentano le scuole serali, ed è sempre più affollato. I numeri dei provveditorati regionali non mentono: dal Piemonte alla Sardegna, dal Veneto alla Sicilia, le persone che entrano in classe dopo il tramonto sono raddoppiate nell’ultimo anno, arrivando a circa 600.000. Perché? E chi sono questi alunni speciali? Per capirlo, siamo andati in uno degli istituti più famosi di Milano, il Bertarelli-Ferraris, e abbiamo trascorso una serata tra lezioni e interrogazioni.

Chi frequenta le scuole serali

L’istituto Bertarelli-Ferraris ha aperto i battenti nel 1965, e qualche aula mostra i suoi anni, ma il via vai pulsa di vita. E di gioventù. Si arriva alla spicciolata perché chi è iscritto ha spesso un lavoro e le facce non sono quelle che ci si aspetta. Pochi adulti e parecchi ragazzi, che frequentano uno dei 3 corsi: il professionale per i servizi commerciali, il tecnico economico amministrazione, finanza e marketing e il tecnico per il turismo. Ad accoglierci, la professoressa Maria Butticè, vicepreside e responsabile del serale. «L’anno scorso eravamo un centinaio, ora siamo quasi triplicati e superiamo i 250. Abbiamo dovuto aumentare il numero delle classi. Prima si iscrivevano soprattutto i lavoratori over 40, ora l’età si è abbassata e ci sono molti under 18. Le ragazze sono la maggioranza, circa il 65%».

Qui, infatti ci si può iscrivere dai 16 anni se si motiva l’impossibilità di frequentare una scuola diurna, ovvero quando si ha un impiego o l’esperienza classica non ha funzionato. «Tanti lavorano perché in casa serve uno stipendio in più. Quasi la metà, poi, sono stranieri che spesso si sono diplomati nel loro Paese d’origine: ma il titolo qui non vale e loro ne approfittano anche per imparare l’italiano».

Più di 250 iscritti In questa foto, docenti e studenti serali dell’istituto Bertarelli-Ferraris di Milano durante un laboratorio di scrittura creativa tenuto dalla professoressa Maria Butticè, vicepreside e responsabile dei corsi serali (al centro).

Giriamo per i corridoi mentre suona la prima campanella, quella delle 17.40. Si aprono le porte dell’aula E-future, dove si tengono i laboratori di economia, lingue e scrittura. Nerish, 22 anni appena compiuti, sta accendendo il computer. «Sono nata a Milano ma i miei genitori vengono dalle Filippine. All’inizio mi ero iscritta al corso di Estetista ma poi ho capito che volevo qualcosa di più e ho scelto il professionale per il commercio. Per mantenermi ho anche lavorato in un hotel: adesso che sono arrivata al quarto anno voglio diplomarmi con un buon voto, perché sogno di iscrivermi all’università».

Crediti e maturità sono gli stessi del corso diurno e anche Valerio, 32 anni, rincorre il famoso pezzo di carta. «Avevo fatto un professionale triennale e poi mi sono messo a lavorare. Ho un contratto in un’azienda del settore commerciale ma sono fermo, bloccato, non riesco a fare passi avanti proprio perché mi manca la maturità».

Scuole serali, Covid e didattica a distanza

Il pensiero del domani anima le chiacchiere tra gli iscritti e sono tanti a raccontarci che la pandemia li ha spinti a tornare sui libri. Qui, come in altri istituti d’Italia, ci sono cassaintegrati e disoccupati. Da qualche tempo, infatti, anche per iscriversi ai famosi centri per l’impiego (gli ex uffici di collocamento) bisogna aver assolto l’obbligo scolastico. «Il Covid ha fatto la sua parte e durante il lockdown molti hanno rivisto i propri obiettivi» spiega la professoressa Butticè. «L’ennesima crisi economica ha sottolineato che ormai il mercato del lavoro cambia a vista d’occhio e serve una preparazione migliore».

Anche la Didattica a distanza ha influito, facendo fuggire dall’istruzione diurna gli studenti che erano in difficoltà. Come Silvia, 18 anni e lo sguardo di chi vuole ritrovare la strada smarrita. «Facevo il liceo artistico ed ero già stata bocciata. In Dad è stato un disastro: non riuscivo a seguire e a comunicare con i docenti, sono andata in crisi e ho lasciato a metà anno. Ora mi sono iscritta all’indirizzo turistico e ho ritrovato la voglia di studiare». Silvia sorride e guarda grata l’insegnante di Geografia, Raffaele Ferraioli. Che racconta: «Bisogna trovare un modo per arrivare a questi ragazzi, altrimenti la dispersione scolastica è dietro l’angolo. Per esempio, abbiamo molti alunni stranieri quindi propongo di fare una parte di lezione in inglese per aiutarli. Ognuno poi ha la sua storia, fatta difficoltà e problemi, allora servono empatia e attenzione. Le classi non sono troppo numerose e gli iscritti ce la mettono tutta: sono rispettosi e attenti, vogliono davvero imparare perché per loro può essere l’ultima chance».

In officina

A destra, una lezione pratica all’istituto Giorgi di Milano. Gran parte degli allievi delle scuole serali oggi sono immigrati che non hanno ottenuto il riconoscimento del diploma del loro Paese di origine.

Gli studenti stranieri

Lo scoglio della lingua Arethi lo conosce bene: è arrivata dalla Grecia con il papà e ha scelto questa scuola. «Da altre parti mi sarei sentita una mosca bianca, qui siamo in tanti nella stessa situazione e i professori sono comprensivi. E poi ci aiutiamo tanto tra di noi». I compagni di classe annuiscono, ci sono studenti filippini e sudamericani, come Daran, che ha 27 anni ed è nato in Perù. Insieme, si suggeriscono parole e frasi che imparano man mano.

La difficoltà di conciliare studio e lavoro

La campanella suona di nuovo, alcuni mangiano uno snack, altri corrono trafelati: hanno finito la giornata lavorativa, chi in un supermercato o a bordo di una bici a fare consegne. Dea invece ha una borsa piena di spartiti perché di giorno studia pianoforte al Conservatorio e il diploma tecnico può essere il piano B se non riuscirà a vivere di musica. Arriva l’ultima ora e tocca al laboratorio di scrittura tenuto dalla professoressa Butticè. «I ragazzi hanno ideato un canzoniere, un romanzo sulla disparità di genere e ora una commedia teatrale, che diventerà anche un graphic novel, sulla moda fast fashion» dice la vicepreside, che ci mostra tutte le creazioni. «Scrivere e raccontarsi è uno strumento prezioso, sviluppa spirito di osservazione e senso critico, insegna a presentarsi e a integrarsi, tutte capacità utili in ambito professionale. Ed è stato terapeutico anche durante i vari lockdown».

Già, la Dad è ancora uno spauracchio, insieme agli “incastri quotidiani” e all’economia del futuro. «Sa quanti studenti faticano a conciliare studio e obblighi perché i datori di lavoro non vengono loro incontro? Dovrebbero essere più collaborativi. Per il futuro noi puntiamo molto sulla didattica. Il programma è quello ministeriale, ma cerchiamo di valorizzare anche le attività pratiche, di trasmettere non solo nozioni ma competenze».