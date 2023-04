Talco e cancro, J&J propone maxi cifra per chiudere le cause

L 'azienda propone 8,9 miliardi di dollari per risolvere migliaia di cause legali. L'accusa è che i prodotti Johnson & Johnson a base di talco abbiano provocato il cancro

La Johnson & Johnson ha proposto di pagare 8,9 miliardi di dollari a decine di migliaia di persone che hanno fatto causa al colosso farmaceutico Usa. L'accusa è che i prodotti a base di talco dell'azienda causassero il cancro. Alla fine di una battaglia legale lunga un decennio, gli avvocati dei ricorrenti hanno definito la dichiarazione di J&J una "vittoria significativa". L'azienda da parte sua non ha mai ammesso illeciti. Nel 2020 ha tuttavia smesso di vendere il prodotto per bambini negli Stati Uniti. E ha dichiarato che da quest'anno interromperà la distribuzione in tutto il mondo.

70mila consumatori ricorrenti

I futuri risarcimenti, nei confronti di quasi 70mila consumatori, dovrebbero essere pagati da Johnson & Johnson nel corso dei prossimi 25 anni. L'obiettivo dell'accordo, che deve ancora essere approvato da un tribunale, è chiudere tutte le cause legali aperte contro l'azienda americana.

L'accusa: talco contaminato da amianto

Se approvato, l'accordo porrebbe fine a un lungo dramma legale che ha pesato sull'immagine della società con sede in New Jersey. Il suo talco per bambini, sebbene non sia uno dei più venduti, è uno dei marchi più riconoscibili dell'azienda. E molti dei querelanti hanno affermato che il talco utilizzato nel prodotto era contaminato da amianto, un noto cancerogeno.

Il problema talco insabbiato per decenni

I dirigenti di Johnson & Johnson conoscevano da decenni il rischio di esposizione all'amianto legato ai prodotti a base di talco, incluso il famoso talco per bambini che iniziò a vendere 129 anni fa. Il caso esplose quando alcuni consumatori accusarono il talco per bambini firmato J&J di aver causato il cancro alle ovaie e il mesotelioma, riconducibili all’esposizione diretta all’amianto. Dopo anni di respingimenti, l'azienda è stata dunque costretta ad affrontare un'ondata di cause legali, insieme a indagini governative e inchieste legali.

Gli avvocati: "Vittoria significativa"

Un gruppo di avvocati che rappresenta i ricorrenti, comprese le famiglie di persone decedute di cancro alle ovaie e mesotelioma, ha descritto l'accordo come un "punto di riferimento" e una "vittoria significativa per le decine di migliaia di donne che soffrono di tumori ginecologici causati dai prodotti a base di talco di J&J”.

Il ruolo di Ltl Management

Ltl Management, la controllata creata nel 2021 da Johnson & Johnson per proteggersi dal contenzioso sul talco, ha intanto presentato una nuova istanza di fallimento per fornire una base a un trust per finanziare i futuri risarcimenti. Una precedente dichiarazione di fallimento da parte della controllata è stata contestata dai querelanti e respinta quest'anno da una corte d'appello degli Stati Uniti, che ha stabilito che un fallimento non era il modo giusto per risolvere la questione.

In attesa del verdetto dei giudici

Affinché l'accordo diventi definitivo, il tribunale dovrebbe prima accettare la nuova dichiarazione di fallimento da parte di LTL Management, e l'accordo stesso; la società deve anche convincere un numero sufficiente di ricorrenti a sostenere il piano di liquidazione. Infatti non è detto che tutti siano d’accordo ad accettare le cifre proposte a titolo di risarcimento.

Più soldi per chiudere il contenzioso

La prima dichiarazione di fallimento di LTL aveva accantonato 2 miliardi di dollari per i pagamenti ai querelanti. Con il nuovo deposito, Johnson & Johnson ha dichiarato che avrebbe messo da parte altri 6,9 miliardi di dollari per coprire i pagamenti. Se il tribunale fallimentare darà il via libera all'accordo - ha sottolineato il colosso americano - saranno risolti tutti i reclami attuali e futuri riguardanti i prodotti Johnson & Johnson che contengono talco.

Nessuna ammissione di illecito da parte di J&J

La società ha chiarito che il piano di liquidazione proposto non è un'ammissione di illecito. Erik Haas, vicepresidente mondiale del contenzioso presso J&J, ha dichiarato che le affermazioni dei querelanti "sono pretestuose e prive di fondamento scientifico", ma che per risolvere le cause ci sarebbero voluti decenni e sarebbe stato estremamente costoso. "Risolvere la questione - ha affermato Haas - attraverso il piano di riorganizzazione proposto è sia più equo che più efficiente, consente ai richiedenti di essere risarciti in modo tempestivo e consente all'azienda di rimanere concentrata sul nostro impegno per un impatto profondo e positivo sulla salute per l'umanità".

Talco per bambini tolto dagli scaffali

Nel 2020, la società ha dichiarato che avrebbe interrotto le vendite del suo talco per bambini negli Stati Uniti. Prevede di interrompere la vendita del prodotto a livello globale quest'anno, offrendo invece una versione con amido di mais.