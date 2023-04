Turismo, la Venere di Botticelli diventa influencer

L a Venere di Botticelli "riveduta e corretta" testimonial di una campagna da 9 milioni di euro per promuovere le bellezze del nostro Paese

È affidato nientemeno che alla Venere di Botticelli in versione "influencer" il compito di promuovere il turismo in Italia. La meravigliosa figura ritratta dal pittore fiorentino è stata scelta per la nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit.

La Venere testimonial del Belpaese

Realizzata con il contributo del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio, la campagna da 9 milioni di euro porta la Venere di Botticelli in tour lungo tutto lo Stivale e all'estero per presentare al mondo la bellezza del nostro Paese, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d'arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell'offerta turistica italiana.

Per una rinascita del turismo italiano

Tra i simboli del Rinascimento, la Venere ritorna oggi come allegoria di rinascita e rinnovamento, in questo caso del settore del turismo italiano, che dopo esser stato afflitto e aver sofferto duramente degli effetti delle chiusure in pandemia, ora ritrova nuovo impulso e vitalità.

Video, affissioni, social e Internet

"Open to meraviglia" è proprio il claim pensato per questa campagna multisoggetto - nata da un'idea del gruppo Armando Testa -, che si compone di un video promozionale e di una campagna affissione. Sarà anche nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social.

Prima tappa negli Emirati Arabi

In occasione di Atm Dubai, dall’1 al 4 maggio, la campagna sbarcherà negli Emirati Arabi: oltre 500 metri quadrati dove verrà esportata l’eccellenza dell’italianità. Enit sta sperimentando per la prima volta la nuova comunicazione che prevede l’uso del nuovo logo di ITALIA.IT con la bandiera italiana a forma di finestra spalancata sul mondo. La campagna sarà inserita all’interno dell’allestimento a Dubai con i due soggetti più culturalmente vicini al mercato, ovvero il soggetto di Venere a Venezia, che indugia con lo smartphone ma che ha un outfit elegante, e la Venere a Roma, in bici, con dietro il Colosseo.

Promozione in tutto il mondo

La campagna toccherà i principali hub aeroportuali e ferroviari internazionali in particolare, d’Europa, USA, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia. La presenza di un QR code localizzato per Paese, permetterà un forte richiamo a italia.it. Inoltre dei 9 milioni ben 4 milioni saranno investiti sull’ecosistema digitale con campagne crossmediali sempre al fine di sviluppare traffico sul portale italia.it.