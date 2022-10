Cosa sono le cargo bike e perché è boom

L e cargo bike sono biciclette a due o tre ruote, utili per trasportare anche bambini, cani o merci. Dove si trovano in Italia, modelli, quanto costa il noleggio, chi le vende

Non ci sono solo le E-bike tra i nuovi mezzi di spostamento ecologici e soprattutto economici, con cui ridurre i costi dei trasporti. La novità, che sta prendendo piede anche in Italia, si chiama infatti cargo bike. Si tratta di biciclette - meglio se a pedalata assistita - in grado di trasportare anche i figli piccoli o qualche borsa, come sacchetti della spesa o sacche per lo sport.

Se finora erano appannaggio soprattutto delle famiglie di Paesi del nord Europa, da qualche tempo si stanno diffondendo anche nelle città italiane.

Cosa sono le cargo bike

Le cargo bike sono mezzi assimilabili a tutti gli effetti a biciclette. Possono avere due ruote oppure anche tre e, soprattutto, permettono il trasporto di merci (o bambini!). A intuire per primi il potenziale di questi veicoli sono stati i vertici di Amazon: a Londra hanno annunciato l'apertura di un centro che utilizzerà proprio queste speciali biciclette per la consegna dei pacchi, grazie al fatto che ne esistono in circolazione anche modelli con pedalata assistita per ridurre notevolmente lo sforzo, trasportando fino a 200 kg di merce.

A cosa servono: dalle merci agli spostamenti con i bambini

Proprio il settore del delivery ha permesso una crescita di questi veicoli, specie delle e-cargo a pedalata assistita, come dimostrano i casi di Dhl in Olanda o di Ikea in Spagna e Germania, citati dal Sole 24 Ore, con consegne a domicilio agili ed ecologiche. I dati dimostrano questa crescita, con un aumento del 38% di vendite di Cargo bike nel 2020 e persino del 66% nel 2021, come riferisce un report di City Changer Cargo Bike, che fa parte del programma Horizon dell'Ue.

In realtà in molte città europee le Cargo bike sono utilizzate anche per il trasporto di persone, come fossero taxi, oppure persone con disabilità o bambini.

Dove si trovano le cargo bike in Italia

Tra le prime realtà in Europa a specializzarsi in cargo bike c'è stata Cargoroo, una start-up olandese nata nel 2017 e poi sbarcata nel resto d'Europa, specie all'inizio della pandemia, grazie alla crescita del settore delle consegne a domicilio. A Milano da tempo è attiva Trikego, che vende e noleggia le cargo bike, specie a triciclo, per il trasporto delle merci. Molti dei servizi di noleggio e vendita di cargo bike sono nati da esigenze personali, come nel caso di Giancargo, di Pordenone, che spiega: «Siamo una famiglia con tre bambini. Tre anni fa abbiamo scoperto il mondo delle cargo bike. L'idea di aprire un negozio specializzato, nata un po' per scherzo, si è poi trasformata in un progetto vero, con l'obiettivo di rendere più semplice la scoperta e la scelta di questo tipo di biciclette ad un pubblico sempre più ampio» come spiega il titolare sul proprio sito.

Cargo bike anche a noleggio



Anche Fridabike, a Milano, è nata con l'idea di permettere di spostarsi con questi nuovi mezzi, con la possibilità del noleggio a lungo termine: grazie alla campagna di crowfunding "Cargo Bike per tutti", sono stati acquistati 4 veicoli dei quali uno a pedalata assistita e un altro specializzato i trasporti familiari. Permette di abbattere i costi in caso di noleggio dei mezzi per periodi di almeno 30 giorni (a 120 euro complessivi). «Il noleggio low cost a lungo termine è un'idea che ho avuto per aumentare la circolazione di questi mezzi ecologici, soprattutto tra clienti stagionali, quelli che usano la biciletta solamente con la bella stagione (ma che non faccia troppo caldo!), che quindi non avrebbero avuto ragione per affrontare un acquisto importante per le proprie tasche» spiega Antonella, titolare proprio di Fridabike.

Il cliente tipo delle cargo bike

Ma chi acquista o noleggia, chi insomma le richiede? «Da noi si rivolgono soprattutto famiglie - spiega ancora Antonella - Abbiamo iniziato l'attività nel 2015, ma è dopo il Covid che sono aumentate le richieste e c'è stato un vero e proprio boom. Ce le chiedono madri e padri per portare i figli, oppure coppie che le trovano un buon mezzo per i propri animali domestici. O ancora c'è chi le trova utili per portare figli disabili che non possono andare nel seggiolino della bici tradizionale».

Le cargo bike sono anche una soluzione in caso di guasto all'auto di famiglia: «Va bene per chi ne ha bisogno magari solo un paio di mesi, per problemi con l'automobile o per chi l'auto non ce l'ha, ma avrebbe bisogno di fare un trasloco» spiega la titolare di Fridabike.

Quanto costano le cargo bike

Certo, il vantaggio economico nella riduzione dei costi di carburante è evidente, così come il contenimento degli inquinanti, ma quanto costano questi mezzi? L'acquisto varia a seconda del modello e della marca, ovviamente, e si può andare da 800 a 8.000 euro, quindi non proprio per tutti anche se il risparmio è sul lungo periodo.

La formula a noleggio, invece, può permettere di spendere meno, specie tramite pacchetti di periodi più lunghi: se l'affitto giornaliero può variare da 6 a 10 euro al giorno, a seconda delle realtà, quelli su più giorni permettono di abbattere i costi; nel caso di Fridabike, ad esempio, per un mese si spendono 120 euro, «ma non per i mezzi a pedalata assistita, che noi non noleggiamo"» spiega Antonella.

Quanto alla durata della batteria proprio nei mezzi elettrici, «può variare da modello, marchio e tipo di batteria, andando da 50 a 150 km di autonomia».