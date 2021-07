Illustrazione di Susanna Gentili 1 di 12 - ARIETE

21/3 — 20/4



I mesi estivi ti danno soddisfazione e quest’anno vale ancora di più, con i pianeti in Leone che scaldano il tuo cielo rendendoti irresistibile. L’amore è al top e sei tu a prendere l’iniziativa. In più, con Mercurio a favore, porti tutti dalla tua parte, soprattutto nella prima metà di agosto. Infine, anche il tuo pianeta guida Marte aiuta a gestire al meglio le forze e a godere dei piccoli e grandi piaceri della vita. Stai solo attenta a non rovinarti le vacanze per una questione di puntiglio: non hai sempre ragione e, se anche fossi nel giusto, evita ogni discussione per privilegiare l’armonia.



Il tuo sogno Vuoi raggiungere una vera indipendenza economica?

Rivedi le spese, trova nuove fonti di guadagno, buttati in un investimento.

Illustrazione di Susanna Gentili 2 di 12 - TORO

21/4 — 21/5



È un momento magico per i progetti a lunga scadenza: anche se significa rinunciare a qualche momento di svago, approfitta dei mesi estivi per pianificare bene tutto quanto e non rischiare di trovarti impreparata. Ne vale la pena, perché sei lanciatissima e hai anche Marte dalla tua parte: il segno amico della Vergine ti aiuta stimolando la creatività e facendoti mettere a fuoco le vere passioni. Venere annuncia momenti di relax e cura di sé, in particolare nella seconda metà di agosto. Un ultimo consiglio: se non sei convinta di qualcosa, puoi ancora cambiare idea, ma non per molto.



Il tuo sogno Sei pronta a rinnovare completamente la tua immagine? Inizia a rifarti il look, rivoluzionando il guardaroba.

Illustrazione di Susanna Gentili 3 di 12 - GEMELLI

22/5 — 21/6



“Stessa spiaggia, stesso mare”: per te non è mai stata una regola e quest’estate lo è ancora meno, perché hai solo voglia di rifarti gli occhi guardando nuovi panorami. Ma c’è di più. Desideri che il tuo paesaggio interiore cambi, perché sai che adesso hai priorità diverse, non tenendo più troppo in conto le aspettative altrui. Qualche amicizia è finita, ma hai fatto spazio a persone con cui sei in sintonia.

Mercurio aiuta a dire le cose con semplicità e chiarezza: stai solo attenta a non ferire con critiche troppo dure. Dimentica il cellulare, la vita vera è di gran lunga più interessante.



Il tuo sogno Desideri staccare da tutto e da tutti? Regalati un periodo di pausa, magari una vacanza benessere o un ritiro spirituale.

Illustrazione di Susanna Gentili 4 di 12 - CANCRO

22/6 — 22/7



Di solito nessuno si aspetta che tu sappia gestire le svolte che riserva la vita, infatti dai l’idea di preferire situazioni che conosci bene e con cui sei a tuo agio. Quest’estate stupirai il mondo, facendo vedere a tutti che sei capace di grandi trasformazioni, perché senti che è il momento giusto. Come per magia, ti accorgi che sei cresciuta in tutti i sensi e puoi cavartela egregiamente in ogni situazione: stare al comando ti piace e non fa più paura. Anche chi ti sta vicino riconosce il tuo nuovo ruolo di leader, che mostri con uno tuo stile più coraggioso e anticonformista.



Il tuo sogno Hai tanti progetti, ma non sai a quale dare la precedenza? Impegnati per una buona causa o un ideale in cui credi.

Illustrazione di Susanna Gentili 5 di 12 - LEONE

23/7 — 22/8



L’estate è la tua stagione preferita e quest’anno la trascorri alla grande, realizzando quel cambiamento che desideri e che riguarda la tua vita sociale. Hai solo voglia di divertirti e non pensare a niente, lasciandoti alle spalle ogni momento difficile del passato. Ecco perché vivi al massimo, assaporando ogni attimo fino in fondo. Il Sole nel tuo segno, nella prima parte di agosto, ti aiuta a realizzare un sogno romantico: possibili incontri o una rinnovata intesa di coppia. Sei sensuale e irresistibile, ma anche consapevole dei tuoi diritti e sai che nulla e nessuno ti faranno mai rinuciare alla tua libertà.



Il tuo sogno Cerchi un riconoscimento sul lavoro? Anche le cose più difficili da realizzare potranno presto diventare realtà.

Illustrazione di Susanna Gentili 6 di 12 - VERGINE

23/8 — 22/9



Questa non sarà certo un’estate

noiosa per te. Basta pensare che puoi contare su ben tre pianeti nel tuo segno: Mercurio, Venere e Marte. Che dire? È il momento propizio per fare scelte anche un po’ azzardate. Puoi scoprire nuove mete in vacanza, regalarti una settimana rigenerante alla spa o partire per un trekking o un’avventura a stretto contatto con la natura. La vera novità è che ti senti forte, scattante e piena di energia come non ti capitiva da tempo! L’ultima settimana di agosto, invece, è fantastica per l’amore: se lo stai cercando, accetta un invito al buio.



Il tuo sogno Vorresti iniziare un nuovo percorso di studio? Inizia da subito a raccogliere informazioni per il back to school di settembre.

Illustrazione di Susanna Gentili 7 di 12 - BILANCIA

23/9 — 22/10



Si annunciano grosse novità sul

fronte dell’amore, più che mai in primo piano. Aspettati un colpo di fulmine o non negarti la possibilità di vivere una relazione in un modo nuovo. Tutto si fa più intenso e importante e strada facendo ritrovi anche l’ottimismo e la gioia di vivere, che credevi di aver perso per strada. Nella seconda metà di agosto, Venere nel tuo segno accresce fascino e doti diplomatiche. Fidati dell’intuito in ogni circostanza, perché ti dà una marcia in più. Circondati di amici con cui festeggiare ogni giorno: in buona compagnia le vacanze sono più belle.



Il tuo sogno Hai voglia di correre un rischio? Senza rimpianti e inutili sensi di colpa, trova il coraggio di fare ciò che desideri di più.

Illustrazione di Susanna Gentili 8 di 12 - SCORPIONE

23/10 — 21/11



Sei per le trasformazioni profonde, quelle che richiedono tempo, impegno ed energia: un piccolo cambiamento non ti basta. La bella notizia è che l’estate ti offre possibilità interessanti, soprattutto per quanto riguarda la vita privata, la famiglia, il tuo passato. Sei finalmente pronta ad assumere un nuovo ruolo tra i tuoi cari, lasciandoti alle spalle tutte quelle dinamiche che adesso non servono più. Stai solo attenta a Plutone retrogrado, che diventa insidioso ogni volta che corri rischi inutili. Non temere, anche la tristezza è una sensazione passeggera, basta non trattenerla.



Il tuo sogno La tua felicità è in coppia? Aspettati una nuova relazione o un progetto condiviso che renderà il rapporto a due più solido.

Illustrazione di Susanna Gentili 9 di 12 - SAGITTARIO

22/11 — 21/12



La prima novità dell’estate è che

sei felice e questo è già un bellissimo cambiamento. Da bravo segno di Fuoco, infatti, ti trovi in perfetta sintonia con la stagione più calda e sei di buonumore. Ma non è tutto. Aspettati grandi rivoluzioni sul fronte della comunicazione: arrivano novità, informazioni utili, conoscenze preziose, e anche test, colloqui e concorsi da superare con ottimi risultati. Se non hai ancora trovato l’anima gemella, la Luna nel segno di metà agosto porterà incontri interessanti. Pensa al tuo benessere e fatti baciare dal sole, non senza una buona protezione.



Il tuo sogno Cambiare stile di vita è la tua priorità? Inizia a rivedere le tue abitudini, mettendo al primo posto il benessere.

Illustrazione di Susanna Gentili 10 di 12 - CAPRICORNO

22/12 — 20/1



Quando non ci sei, molti dei tuoi cari si sentono persi: perché sei tu a tirare le fila, sempre organizzata, affidabile, concreta. Ma queste sono anche le tue vacanze e non devi dimenticarlo! La cosa migliore da fare adesso è imparare a essere un po’ più egoista, quel tanto che basta per metterti al primo posto e occuparti solo di te, senza inutili sensi di colpa. Leggi un buon libro, scrivi, rifletti, insomma regalati sani momenti di relax, facendo quello che ami di più.Plutone nel tuo segno ti rende saggia ma anche curiosa, un ottimo mix che non passerà inosservato.



Il tuo sogno Brami l’amore vero? Sta bussando alla tua porta, non ti resta che aprire. Se sei già in coppia ti aspetta un viaggio a due o un bebé.

Illustrazione di Susanna Gentili 11 di 12 - ACQUARIO

21/1 — 19/2



Qualcuno ha detto cambiamento?

Sì, tu, mille volte! Per te è talmente naturale prendere nuove direzioni, che non ci fai nemmeno caso, ma gli altri spesso non si accorgono di quanto sai essere diversa. Quest’estate, invece, saranno in molti a farti notare che sei cambiata, mentalmente e fisicamente. Non ti resta che divertirti a spiazzare tutti, interpretando ruoli sempre nuovi, così finirai per stupire anche te stessa. Saturno nel segno rende più riflessivi: approfittane per ricaricarti a contatto con la natura. Non dimenticarti nemmeno di fare sport, che tiene in forma sotto tanti punti di vista.



Il tuo sogno Desideri una casa a tua immagine e somiglianza? Puoi dire stop alla precarietà e rendere il tuo nido un porto sicuro.