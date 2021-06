Donna Moderna lancia lo speciale “Un’estate slow in Italia”

S ul numero di Donna Moderna in edicola trovi 24 itinerari dedicati alle vacanze in Italia. A piedi, in camper, in bici e in treno

Sul numero di Donna Moderna in edicola questa settimana trovi uno speciale dedicato alle ultime tendenze degli italiani in fatto di viaggi: il turismo lento e sostenibile, alla scoperta delle meraviglie storiche e naturali del nostro Paese.

La vacanza "slow"

Dai borghi alle città d’arte, dai cammini immersi nel verde alle ciclovie, dalle ferrovie panoramiche alle tappe irrinunciabili per gli amanti del camper, lo speciale ti racconta come vivere una vacanza “slow” e all’insegna della valorizzazione di un patrimonio culturale e paesaggistico spesso dimenticato.

«Raccontiamo un modo di viaggiare che attrae sempre più persone, ma che spesso si fatica ad adottare perché si teme sia poco adatto alle proprie capacità fisiche o troppo scomodo. Non è affatto così e lo capiamo dai racconti di chi è arrivato quasi per caso a viaggiare in quel modo e non ha più smesso. Gli itinerari che abbiamo scelto sono quelli giusti per cominciare!» ha dichiarato la direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda.

Vacanze a piedi, in camper, in bici e in treno

Un viaggio di 24 pagine, articolate in quattro capitoli introdotti dal racconto di un travel influencer e dedicati rispettivamente alle vacanze a piedi, in camper, in bici e in treno. Ciascuno di essi comprenderà sei percorsi presentati in altrettante schede, ricche di indicazioni sui tempi di percorrenza e sulle tappe da non perdere, con tanti consigli pratici e originali per affrontare al meglio la vacanza.

Si parte dagli itinerari rigorosamente a piedi, con cammini panoramici che si snodano in Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. A inaugurarli è il cantautore Jack Jaselli, nato a Milano ma giramondo per vocazione, protagonista di un viaggio di 800 chilometri a piedi lungo la via Francigena che congiunge Pavia a Roma.

Segue il racconto di Anna Luciani, couchsurfer e viaggiatrice low-cost che, armata di videocamera, ha percorso l’Italia in lungo e in largo insieme al suo compagno Simone Chiesa per intervistare gli stranieri che hanno scelto di vivere nel Belpaese. Le sue suggestioni ti guideranno lungo i tragitti da percorrere in camper, alla scoperta dei paesaggi e delle specialità enogastronomiche di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria e Calabria.

Ad aprire il capitolo dedicato alle vacanze su due ruote, tra gli scorci montani e costieri di Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio e Sicilia, è, poi, la testimonianza di Francesca Giani, cycling influencer comasca, ambasciatrice del concetto di mobilità sostenibile.

Le pagine riservate agli itinerari a bordo delle linee ferroviarie che attraversano il Paese da Nord a Sud, dall’Alto Adige alla Puglia, passando per Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo e Molise, sono accompagnate dalle parole dei travellers Tiziana Nuvoli e Stefano Floris, conosciuti per aver girato il mondo scegliendo di spostarsi unicamente su rotaie.

Il poster

Al centro dello speciale di Donna Moderna inoltre troverai un poster con una cartina geografica che raccoglie tutti gli itinerari proposti, le attrazioni da non perdere e le indicazioni sulle modalità di spostamento per ogni regione. Potrai staccarlo e portarlo in viaggio con te.

Il viaggio prosegue sui social

Lo speciale sarà fruibile integralmente anche sul web e inoltre verrà coinvolta la community di Donna Moderna, forte sui social di oltre 3 milioni di fan. Su Instagram e Facebook troverai le fotografie più belle dei percorsi e delle singole tappe, una mappa da salvare sul cellulare e sul tablet con uno screenshot e video stories interattive con un sondaggio con cui potrai votare la meta più suggestiva.

In più, se pubblichi con l’hashtag #donnamodernainviaggio, vedrai i tuoi scatti condivisi su tutti i canali social del magazine.