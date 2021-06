WhatsApp: si potranno ascoltare i vocali prima di inviarli

U na nuova funzione permetterà di ascoltare e cancellare i nostri vocali prima di inviarli, senza che risulti traccia. Si potrà anche cancellare il vocale durante la registrazione stessa e presto arriveranno le riunioni, anche qui

Quante volte è capitato di inviare un messaggio vocale, per poi pentirsene subito dopo averlo riascoltato? WhatsApp sta studiando una funzione che servirà a prevenire imbarazzi e brutte figure, tanto che qualcuno l’ha già ribattezzata la funzione “salva gaffe”. Stando alle indiscrezioni del sito WaBetainfo.com, che è solito anticipare le novità dell’applicazione di messaggistica, gli utenti del servizio potranno presto riascoltare i propri messaggi vocali prima di inviarli. Non solo: la nuova opzione darà una mano a evitare vocali poco “meditati” o con imbarazzanti rumori di sottofondo, perché permetterà di cancellare le registrazioni prima della conclusione.

Come funziona

Come si vede dal video caricato su WaBetainfo, che mostra la versione beta del servizio, durante la registrazione del messaggio vocale potremo visualizzare le onde prodotte dalla nostra voce in tempo resale. Avremo poi a disposizione due tasti, quello dello stop, per riascoltare, e quello che raffigura il cestino, per gettare via subito le prove malriuscite. Il destinatario, a differenza di quanto accade oggi quando cancelliamo un messaggio, non riceverà alcuna notifica e non avrà notizia dei nostri tentativi.

Al lavoro per migliorarla

Non è chiaro quando sarà rilasciata la nuova opzione, probabilmente sarà possibile scaricarla in uno dei prossimi aggiornamenti. Al momento, spiega il portale di indiscrezioni, la funzionalità è in fase di sviluppo su WhatsApp beta per Android e iOS, e WhatsAp sta lavorando per apportare correzioni e miglioramenti.

Presto su più dispositivi

Certo è che WhatsApp sembra sempre più decisa a viziare i suoi clienti e facilitare le nostre relazioni. Dopo la funzione per ascoltare a velocità accelerata i vocali in arrivo, pochi giorni fa è arrivata la notizia che da fine agosto ogni account potrà configurare la App su quattro dispositivi contemporaneamente.

Arrivano le riunioni virtuali

E non è finita. Secondo alcune indiscrezioni, gli sviluppatori sono al lavoro per lanciare al più presto un tool per le riunioni virtuali. Oggi le videochiamate permettono di parlarsi con un numero limitato di amici, ma con la nuova funzione WhatsApp potrebbe entrare a pieno diritto anche nel mondo del business.