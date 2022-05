Whatsapp: arrivano le reactions

A rrivano le reazioni su Whatsapp, con cui poter “commentare” i messaggi in modo più veloce, come già avviene su Facebook

Le interazioni su WhatsApp diventano ancora più immediate, grazie all’arrivo delle reactions, le “reazioni” ai messaggi ricevuti. In pratica, non si dovrà più ricorrere alla risposta, ma si potrà commentare quanto scritto dagli altri in una chat di gruppo o a due, semplicemente scegliendo l’emoji che si preferisce: dal classico “like” col pollice alzato alle “faccine” o ai cuoricini.

Ecco come funziona, che differenza c’è rispetto a prima e quali sono le altre novità.

Cosa sono le reactions su Whatsapp

Il meccanismo è semplicissimo, proprio perché l’obiettivo è semplificare e aumentare le interazioni. Ogni volta che si vorrà commentare un messaggio ricevuto in chat si potrà ricorrere alle reazioni con gli emoji direttamente ai messaggi ricevuti.

Si tratta esattamente dello stesso meccanismo che è presente su altri social, primo tra tutti Facebook, che fa parte dello stesso gruppo Meta che gestisce anche WhatsApp e Instagram.

La differenza tra reazioni e messaggi su Whatsapp

Ma che differenza tra le reactions e i messaggi? Nella sostanza diventa tutto più semplice. Non serve più scrivere un messaggio nuovo per commentare quello degli altri, ma semplicemente si aggiunge una reazione sotto quello che si vuole “commentare” con le emoji.

Il gruppo Meta lavorava alla novità da tempo, tanto che era stata anticipata da metà aprile, ma per rendere effettiva la nuova funzionalità si è dovuta attendere qualche settimana in più. Se sul vostro dispositivo non è ancora disponibile, non preoccupatevi: il gruppo ha garantito che entro pochi giorni l’aggiornamento sarà messo a disposizione di tutti gli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp nel mondo.

Il vantaggio delle reazioni

Oltre a una maggiore immediatezza, la nuova funzione agevola la vita agli utenti delle chat di gruppo. Potendo inserire i propri commenti sotto forma di reazioni al messaggio originario, si evita infatti di inserire messaggi numerosi che alla fine rischiano di risultare fastidiosi. Basti pensare alle chat dei genitori di scuola o a quelle dei gruppi sportivi, ecc.: d’ora in poi si dovrebbe evitare di ritrovarsi una sfilza di “pollici” di assenso alle comunicazioni, che potranno essere “raggruppati” nei like, come su Facebook o Instagram. Per rendere ancor meglio l’idea, puoi guardare qui il video in cui vedere come sarà l'effetto.

Le altre novità di Whatsapp

Ma non si tratta dell’unica novità. Altri “cambiamenti” sono in arrivo e uno riguarda proprio le chat di gruppo. WhatsApp, infatti, ha deciso di estendere la quantità massima di partecipanti, portandola da 256 a 512. Per la gioia degli amanti di chat collettive (o per chi ha esigenze di comunicare a più utenti, come nel caso di gruppi aziendali con numerosi dipendenti) arriva quindi una possibilità in più.

Non solo. All’interno delle chat si potranno condividere anche file grandi fino a 2 GB, dunque aumentando (e di molto) le potenzialità e la funzionalità della piattaforma. Quest’ultima sembra una risposta all’esigenza di tenere testa ad altri canali simili, come Telegram, che già prima consentiva l’invio rapido di materiali anche molto “pesanti”.