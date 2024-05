Jane Fonda, una linea di felpe per proteggere gli orsi

L 'attivista e attrice testimonial d'eccezione dell'iniziativa di Canada Goose dedicata alla salvaguardia degli orsi polari

La nomina del designer franco-colombiano Haider Ackermann a direttore creativo del brand Canada Goose si accompagna a un progetto speciale con il coinvolgimento di Jane Fonda. L’attivista è infatti la testimonial di un’iniziativa dedicata alla salvaguardia degli orsi polari.

La felpa esclusiva

Lo stilista lavorerà a Parigi al fianco del Presidente e Amministratore Delegato, Dani Reiss, per guidare – spiega una nota del brand – l’azienda verso la sua prossima era. Il primo passo in questo senso è il lancio di una felpa esclusiva a sostegno di Polar Bears International (PBI), in prima linea negli sforzi per studiare e proteggere gli orsi polari e il loro habitat.

La felpa, in edizione limitata, chiamata PBI Hoodie, è realizzata in cotone organico e il 100% del ricavato delle vendite andrà alla PBI.

Il viaggio nel Manitoba

Un’iniziativa ispirata da un viaggio dello stilista con Reiss a Churchill, nel Manitoba, nota come la capitale mondiale degli orsi polari. “Ciò che mi ha attirato di Canada Goose non è solo il modo in cui ha creato una categoria, ma anche la sua credibilità e la sua volontà di rimanere fedele al proprio scopo. L’impatto che questo brand ha avuto sul mondo che ci circonda è notevole e fonte di ispirazione”, ha dichiarato

Haider.

“Mi considero uno studioso dell’ambiente e il mio viaggio a Churchill ha acceso il fuoco per fare di più ed essere di più. La mia speranza è che, unendoci alla straordinaria paladina del clima Jane Fonda, possiamo contribuire a spingere le persone ad agire, e a farlo ora“.

“L’azione collettiva è l’unico modo per andare più lontano e più velocemente“, ha dichiarato Jane Fonda. “Ho messo tutta la mia forza nell’ispirare scelte rispettose per il pianeta per affrontare la crisi climatica, e collaborare con Haider e Canada Goose per portare l’attenzione su ciò che sta accadendo nell’Artico è di grande impatto, importante ed essenziale”.