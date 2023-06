Harry a Carlo III: “A Lilibet regali meno stravaganti”

I l sovrano britannico aveva in mente un regalo "sontuoso" per la nipotina ma il figlio gli ha consigliato di ripiegare su qualcosa di più semplice

Carlo III da bravo nonno aveva pensato a un regalo speciale per i due anni della nipotina Lilibet Diana lo scorso 4 giugno. Ma il principe Harry lo ha giudicato esagerato.

Il regalo pensato da Carlo III per Lilibet

Si sa, i nonni amano viziare i nipoti. E anche il sovrano britannico avrebbe voluto farlo. Sebbene non veda mai Lilibet e Archie, i figli di Harry e Meghan Markle che stanno crescendo al sole della California, voleva far recapitare nella loro casa a Montecito un pensiero molto "sontuoso" per la più piccola della famiglia.

L'indiscrezione

È solo una delle ultime indiscrezioni sul fuoco mai spento tra i Sussex e la Casa reale britannica. A riportarla Ok Magazine. Carlo III aveva in mente una play house in versione lusso. Niente plastica quindi o legno ma una vera casa dei giochi, unica e personalizzata, simile a quella che avevano l'amata nonna Elisabetta II e la sorella Margaret.

I consigli di Harry a Carlo III

Prima di far partire la spedizione però, papà Harry avrebbe bloccato tutto, racconta il tabloid. E avrebbe consigliato al nonno di ripiegare su qualcosa di meno stravagante. Un divieto accettato di buon grado dal sovrano che ha scelto una cosa più semplice, anche se non è chiaro quale sia. Il fatto che Carlo abbia ascoltato i consigli di Harry viene letto comunque dagli osservatori come un segnale di pace tra le due famiglie.

Il silenzio social

E non deve trarre in inganno il fatto che sui social di Buckingham Palace non siano arrivati messaggi di auguri per la nipote. Questa è la prassi riservata ai membri "secondari" della famiglia, che non lavorano attivamente per la "Ditta".