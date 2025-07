Re Carlo III avrebbe incluso il principe Harry, la duchessa di Sussex, Meghan Markle, e i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet al centro della sua cerimonia funebre. Lo riporta il Telegraph, anticipando i piani del sovrano per il suo ultimo commiato.

Re Carlo vuole i Sussex al suo funerale

Il monarca si sarebbe detto irremovibile sul fatto che, quando arriverà il momento, Harry dovrà prendere il posto che gli spetta camminando fianco a fianco del fratello William in prima fila nella processione che si svolgerà per le strade del centro di Londra. Secondo il giornale inoltre il Duca e la Duchessa del Sussex saranno invitati a partecipare alla veglia funebre presso Westminster Hall e a svolgere un ruolo di spicco accanto ai membri più anziani della famiglia reale durante il servizio funebre.

Le indicazioni per i nipoti

Sono state inoltre prese disposizioni affinché il principe Archie e la principessa Lilibet, nipoti più giovani del Re, possano partecipare al servizio funebre presso l’Abbazia di Westminster, nonché alla cerimonia funebre presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, qualora lo desiderino.

Le volontà di Carlo III

I collaboratori di Buckingham Palace insistono sul fatto che i piani per il funerale del Re non sono ancora finalizzati, mettendo in guardia dalle speculazioni. Il Re, che si sta ancora sottoponendo a cure oncologiche settimanali, mantiene un programma di lavoro intenso e pianifica impegni ed eventi futuri. La volontà di Carlo sarebbe quindi quella di garantire che nel suo ultimo atto pubblico la famiglia sia riunita sebbene Harry abbia più volte affermato di non voler riportare mai più la sua famiglia nel Regno Unito a meno che la polizia non possa garantirgli la piena protezione.

La festa per gli 80 anni

Intanto le attenzioni dei media reali si stanno lentamente rivolgendo verso la tappa del 2028: il momento in cui Re Carlo III compirà 80 anni. Anche in questo caso, secondo fonti interne a Buckingham Palace, il sovrano spera di poter celebrare il traguardo con tutta la famiglia al completo, compresi il figlio Harry, sua moglie Meghan e i loro figli Archie e Lilibet. Fonti vicine alla Corona hanno riferito che Carlo avrebbe voluto aprire un dialogo con gli Sussex, con la speranza di ricostruire, almeno in parte, i legami familiari. Per Carlo, avere i suoi nipoti al suo fianco rappresenterebbe infatti un’importante occasione personale.

