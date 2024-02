U n comunicato di Buckingham Palace conferma la diagnosi e rassicura: "Il Sovrano ha già iniziato le cure"

Non c’è pace a Buckingham Palace. Dopo la preoccupazione per il ricovero di Kate Middleton e l’intervento, pressoché in contemporanea, di Re Carlo, ora è arrivato l’annuncio proprio sullo stato di salute del Sovrano britannico, a cui è stato diagnosticato un tumore. L’erede di Elisabetta II, però, ha già iniziato le cure ambulatoriali. In arrivo Harry dagli Stati Uniti, William torna agli impegni ufficiali.

Re Carlo ha un tumore

Carlo III, dunque, ha un cancro, ma il 75enne figlio di Elisabetta II ha già iniziato le cure. «Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito. Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente ricovero ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio», si legge in un comunicato ufficiale della Casa Reale.

Harry in arrivo dal padre

La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore, ma fin dai primissimi minuti si è anche diffusa l’indiscrezione secondo cui il figlio minore Harry, con il quale i rapporti non sono idilliaci, sarebbe in viaggio per tornare a Londra dal padre. A sostenerlo è la BBC, secondo cui il fratello maggiore William, nonché principe del Galles ed erede di Re Carlo, è in costante contatto con il genitore e con il fratello. Intanto, da Buckingham Palace è stato specificato anche il motivo del comunicato ufficiale: «Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare una maggiore comprensione verso chi è malato di cancro».

Chi svolge i compiti di Re Carlo adesso?

Come ricordano i media britannici, la Costituzione inglese prevede che, se il capo dello Stato (ossia proprio il Re) non è in grado di adempiere i propri compiti ufficiali, le funzioni siano svolte dai consiglieri di Stato. Questo significa, concretamente, che spetterà alla regina Camilla, al principe William, alla principessa Anna e al principe Edoardo eventualmente sostituire Carlo. Il Sovrano era comunque tornato in pubblico proprio poche ore prima dell’annuncio della malattia, domenica 4 febbraio, dopo la Messa a Sandringham, nei pressi di Norfolk dove i Reali hanno una residenza. In quella occasione aveva anche salutato la folla sorridendo, nonostante fosse stato dimesso da poco dall’ospedale per un intervento di «ingrossamento della prostata», come si legge ancora nel comunicato ufficiale.

Le reazioni

Immediati i messaggi di vicinanza che sono arrivati al Sovrano, a partire da quello del premier Rishi Sunak su X: «Auguro a Sua Maestà una guarigione completa e rapida. Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che tutto il Paese gli augurerà ogni bene». Anche da leader laburista, Sir Keir Starmer, l’augurio di «tutto il meglio per la sua guarigione», anche a nome del partito. Solidarietà è giunta anche dal premier scozzese e dalla prima ministra irlandese, così come dall’omologo gallese. «Tutto il Paese oggi farà il tifo per il Re. A Carlo III i migliori auguri per una completa e pronta guarigione», ha poi twittato l’ex premier Boris Johnson. A tacere, invece, sono i Reali che si sono limitati al comunicato. Di certo il Principe William ora tornerà ai propri impegni istituzionali, dopo un breve periodo di lontananza, in concomitanza con il ricovero della moglie Kate, quando si è occupato maggiormente dei figli.