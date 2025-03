È un momento di rinascita per Meghan Markle, una fase della vita piena di novità e di gioia. Il 4 marzo è in uscita su Netflix With Love, Meghan, il suo show di cucina e lifestyle. A gennaio è tornata sui social e nelle scorse settimane ha rilanciato il suo brand di prodotti naturali con un nuovo nome. Tutto questo gran fermento si riflette sulla sua vita di coppia che, stando alle dichiarazioni rilasciate alla rivista People, ha ritrovato l’ardore dei primi tempi. «Io e Harry siamo in una nuova luna di miele… Oggi, quando mio marito mi guarda fare le stesse cose che facevo all’inizio della nostra storia, vedo le scintille» ha detto la Duchessa di Sussex.

Con Harry di nuovo come ai primi tempi

Quando Meghan Markle e il principe Harry si sono conosciuti, lei gestiva The Tig, un blog di lifestyle che le regalava grandi soddisfazioni. Nel 2017 però, quando la storia d’amore con il principe si è fatta seria, ha dovuto chiuderlo. «Ho amato The Tig, ma sicuramente amo di più mio marito. È stata una scelta che ho fatto in quel momento, e non la cambierei mai» ha detto la Duchessa di Sussex. Tuttavia, a distanza di anni e con la royal family lontana migliaia di chilometri, la voglia di riappropriarsi di ciò che era suo si è fatta sentire. E anche stavolta è stata la scelta giusta: «È quasi una nuova luna di miele perché è esattamente come allora, quando Harry incantato mi guardava scarabocchiare, scrivere newsletter, perfezionare dettagli», ha confidato. Per loro, spesso dati per spacciati come coppia dal gossip, l’amore è alle stelle.

With Love, Meghan in uscita su Netflix

Il 4 marzo, dopo essere stata messa in pausa a causa degli incendi a Los Angeles, è uscita su Netflix la serie With Love, Meghan. Sono 8 episodi di circa 33 minuti in cui la Duchessa di Sussex racconta il suo stile di vita, dalla cucina al giardinaggio. Con lei ci sono alcuni ospiti celebri, tra cui Abigail Spencer, sua costar nella serie Suits, l’attrice Mindy Kaling e gli chef Roy Choi e Alice Waters. Il principe Harry si è concesso una fugace apparizione nell’episodio finale, ma la sua presenza si è fatta sentire nel backstage. «Ogni volta che Harry visitava il set, era sempre super gentile e amichevole», ha detto un membro della troupe. In una scena si sente anche il piccolo Archie dire alla madre: «Mamma, non lavorare troppo».

Vita «normale» a Montecito

Meghan Markle e il principe Harry si sono stabiliti a Montecito dove conducono una vita il più normale possibile. «Andiamo a molte cene, e non solo a casa di qualcuno o in sale private; andiamo semplicemente al ristorante» ha raccontato lei. Una vita da commoner insomma, ma senza rinnegare il passato royal e il titolo di Duchi di Sussex: «È il nostro nome come famiglia. Adoro che sia qualcosa che unisce Archie, Lili, e Harry. Significa molto per me», ha spiegato. Meghan però non è solo moglie e mamma, ma anche una business woman. Ha avviato il marchio Riviera Orchard che ha stentato a decollare, ma non si è arresa e l’ha rilanciato con un nuovo nome, As Ever: «Mi vedo come un’imprenditrice e founder di un brand» ha spiegato. In tutto questo può sempre contare sul sostegno del principe Harry: «Siamo una squadra così unita da così tanto tempo. E questo mi piace».

