Sono arrivati insieme al Lido di Venezia e Brad Pitt e George Clooney hanno conquistato tutti con il loro fascino e la simpatia. La coppia di amici ha infiammato i fan al punto tale che la première del film Wolfs – Lupi solitari è stata ritardata di oltre 30 minuti a causa della calca di persone giunte per ammirarli. Ovviamente, i due attori non hanno deluso nessuno: hanno concesso selfie e autografi. Dopo la proiezione, mentre ancora sullo schermo correvano i titoli di coda, hanno dato spettacolo.

L’arrivo in barca di Brad Pitt e George Clooney

Un’amicizia di lunga data, quella tra Brad Pitt e George Clooney. I due attori più affascinanti di Hollywood sono arrivati al Lido sorridenti e con abiti coordinati – tonalità grigia per il vestito di Clooney e azzurra per quello di Pitt – a bordo di un mototaxi. Tantissimi i fan e fotografi ad attenderli. Le immagini del loro arrivo hanno subito fatto il giro dei social, dove in tanti stanno commentando la loro bellezza affatto scalfita dagli anni che passano.

Un nuovo film insieme

Dopo un arrivo trionfale, nelle prime ore del pomeriggio Brad Pitt e George Clooney sono arrivati alla conferenza stampa di presentazione del film Wolfs – Lupi solitari, dove interpretano due faccendieri rivali che vengono inavvertitamente assunti per lo stesso lavoro per nascondere un crimine. Assente alla conferenza il regista Jon Watts, che ha il Covid.

L’ironia di Brad Pitt e George Clooney

Non è la prima volta che i due attori recitano fianco a fianco: lo avevano fatto nel 2008 nella black comedy dei fratelli Coen, Burn After Reading – A prova di spia, e prima ancora nel franchise Ocean’s dal 2001 al 2007. Ai giornalisti che chiedevano loro come mai la decisione di tornare insieme su un set, Clooney ha risposto scherzando: «Il denaro. Il denaro può tutto. E poi nella sceneggiatura c’era una scena in cui gli sparavo in faccia. Mi divertiva l’idea di poterlo fare, peccato che al montaggio l’abbiano tagliata».

Brad Pitt, invece, ha spiegato che, man mano che invecchia, preferisce lavorare con persone che conosce e con le quali si trova bene sul set e anche fuori. Clooney ha confermato: «Grazie al fatto che abbiamo una lunga esperienza come attori e che avevamo già lavorato insieme, siamo riusciti a trovare il ritmo giusto nelle battute. Non è solo uno scambio, spesso ci sovrapponiamo. Ma devi saperlo fare in modo che il pubblico riesca comunque a capire le battute».

Clooney sul red carpet con Amal

A tenere banco non è stato solo il loro fascino, ma anche le loro compagne. George Clooney è arrivato con sua moglie, Amal Alamuddin, che per il red carpet ha scelto un abito giallo crema.

Brad Pitt, il debutto con Ines de Ramon

Brad Pitt, che è arrivato al Festival di Venezia poche ore dopo che la sua ex moglie Angelina Jolie aveva infiammato e commosso il pubblico con il film sulla famosa soprano Maria Callas, ha debuttato sul tappeto rosso con la fidanzata Ines de Ramon. Per l’occasione hanno scelto un look coordinato in bianco e nero, tutti e due con gli occhiali da sole e un po’ timidi. Brad l’ha abbracciata e stretta a sé appena scesi dall’auto, poi si è concesso generosamente ai fotografi. Niente a che vedere con il bacio dato George Clooney a sua moglie al termine della proiezione del film.

Brad Pitt e George Clooney: che show!

Quando ancora scorrevano i titoli di coda, l’attore prima si è alzato insieme a Brad Pitt e, dopo un abbraccio, ha ballato con lui sulle note di Smooth Operator di Sade. Poi ha dato un bacio ad Amal. Quindi, i due attori sono scesi dalle scale per salutare i fan in delirio.