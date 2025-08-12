L’attesa per milioni di fan sta per finire. Taylor Swift, popstar americana vincitrice di 14 Grammy Award, ha annunciato l’imminente uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. L’ufficialità è arrivata alle 12:12 a.m. di martedì 12 agosto negli Usa (le 6:12 in Italia) con un conto alla rovescia sul sito della cantante, in perfetto stile «swiftiano».

L’annuncio di Taylor Swift

«Questo è il mio nuovo disco», ha detto poco dopo la stessa Swift apparsa in uno speciale segmento del podcast New Heights condotto dal fidanzato Travis Kelce, stella del football americano, e dal fratello Jason Kelce. La pop star ha poi estratto una valigetta verde menta con le iniziali T.S., contenente la prima copia dell’album, la cui copertina è stata volutamente mostrata sfocata. Il design dell’album è infatti nascosto, con un lucchetto arancione scintillante che nasconde la copertina.

Sui social media, Taylor Swift ha aggiornato la sua immagine profilo con lo stesso design e ha invitato i suoi fan a visitare il suo sito web. Ventiquattro ore prima, Taylor Nation (divisione ufficiale del team marketing della popstar) aveva aveva iniziato a stuzzicare i fan con una carrellata di 12 immagini nelle quali Swift era ritratta in arancione, accompagnate dalla didascalia: «Thinking about when she said: ‘See you next era…’» («Pensando a quando ha detto: ‘Ci vediamo alla prossima era’»).

Preordini già disponibili

In brevissimo tempo, i fan di Taylor Swift hanno preso d’assalto il suo sito web per preordinare The Life of a Showgirl. Pur non avendo ancora una data precisa di uscita, sul sito è infatti possibile preordinare il disco in tre diverse versioni fisiche: vinile «Portofino orange glitter» al costo di 29.99 dollari, una cassetta a 19.99 dollari e un CD con poster a 12.99 dollari. La spedizione delle edizioni fisiche è prevista entro il 13 ottobre 2025, segnale che l’uscita potrebbe avvenire il prossimo autunno.

Come sarà il nuovo album

The Life of a Showgirl segna la prima nuova uscita discografica di Taylor Swift da quando, a maggio 2025, ha riacquisito i diritti dei suoi primi sei album (Master Recordings), mettendo fine a una lunga battaglia legale. E segue il successo del doppio progetto The Tortured Poets Department e The Eras Tour, il tour più redditizio di sempre.

Quanto alle indicazioni sul nuovo progetto, alcuni media parlano di svolta stilistica in netto contrasto con la poetica e l’introspezione del lavoro precedente. Per The Life of a Showgirl si ipotizza infatti un sound più «glitter pop», un ritorno ad atmosfere pop teatrali sotto l’influenza dei produttori Max Martin e Shellback.

