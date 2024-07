Mentre Taylor Swift è impegnata nel tour europeo, che ha registrato numeri da record, il suo fidanzato le ha dedicato parole d’amore che sicuramente non la lasceranno indifferente. Nel podcast «Bussin’ With the Boys», Travis Kelce ha definito la popstar “la sua ragazza, la sua donna” e ha sottolineato quanto la ammiri per la sua autenticità e umiltà nonostante la sua fama planetaria.

L’amore di Kelce per Taylor Swift

Il giocatore di football non ha occhi che per Taylor Swift. I due, nonostante i numerosi impegni, cercano di passare più tempo possibile insieme, segno che la loro storia va a gonfie vele. Travis Kelce ha svelato che cosa l’ha fatto innamorare della cantante. Kelce è rimasto particolarmente colpito da come Swift riesca a mantenere i piedi per terra pur essendo costantemente sotto i riflettori: «È molto consapevole di sé, ma allo stesso tempo sa quando è il momento di stare tranquilla e rilassarsi. Ammiro molto questa sua capacità».

L’autenticità della popstar

Il giocatore ha raccontato anche di come sia scattata la scintilla per Taylor: «Ho iniziato a innamorarmi davvero di lei quando ho visto quanto è autentica con i suoi amici e la sua famiglia. È una persona straordinaria». Parole che avranno sicuramente emozionato la star, pronta a esibirsi sul palco di San Siro, a Milano.

Una storia d’amore di cui essere orgogliosi

Kelce ha ammesso di essere “orgoglioso” della sua relazione e che non ha intenzione di nasconderla al mondo: «Non sono qui per nascondere nulla. È la mia ragazza, la mia donna e ne sono orgoglioso». Il giocatore di football ha svelato che tra le calzoni che preferisce della popstar c’è So High School, definendola un inno alle manifestazioni pubbliche d’affetto.

Come si sono conosciuti Taylor Swift e Trevis Kelce

La storia d’amore tra Travis Kelce e Taylor Swift ha avuto inizio durante il tour Eras della cantante. Kelce, giocatore dei Kansas City Chiefs, aveva già provato ad avvicinare Taylor durante una tappa del tour a Kansas City lo scorso luglio. Tuttavia, non era riuscito a incontrarla personalmente. Fortunatamente, una terza persona ha fatto da Cupido, mettendo in contatto i due. Dopo aver chattato un po’, si sono incontrati a New York per una cena. La loro relazione è poi diventata ufficiale durante l’Eras Tour, quando si sono scambiati un bacio. Alcuni ritengono che possano presto annunciare un fidanzamento e il conseguente matrimonio.