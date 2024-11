Tutto come da copione. Per il terzo anno consecutivo, Taylor Swift è l’artista più premiata agli MTV Europe Music Awards, uno degli show più importanti del panorama musicale, nato trent’anni fa. La popstar più amata del pianeta ha vinto ben quattro statuette, ma non si è presentata a ritirarle. Infatti, in questi giorni è impegnata con il suo tour tra Stati Uniti e Canada e volare a Manchester, dove si è svolta la kermesse, le è stato davvero impossibile.

Il trionfo di Annalisa

Una edizione da ricordare quella che è stata presentata da Rita Ora sul palco del Co-op Live di Manchester. Esibizioni straordinarie, momenti di grande spettacolo e, tra i vincitori, anche Annalisa, che ha trionfato nella categoria Best Italian Act.

«Sono veramente felicissima», ha commentato Annalisa sui social network, «grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare».

Taylor Swift come nessuna mai

Ma, tornando alla regina della serata, Taylor Swift ha vinto nelle categorie Best Artist, Best Live, Best US Act e Best Video per Fortnight, realizzato in collaborazione con Post Malone. È il terzo anno consecutivo che la cantante vince gli MTV EMAs.

La rivelazione agli Mtv Ema: Tyla

Ma la rivelazione di questa edizione è stata Tyla, che ha ricevuto tre premi: Best R&B, Best Afrobeats e Best African Act. Per molti, sarà lei la prossima popstar globale che soffierà il posto a tutte quelle che l’hanno preceduta. In fondo, ha già vinto anche un Grammy per la Migliore interpretazione di musica africana nel 2024.

Sul palco i Pet Shop Boys

Tra gli altri vincitori della serata, Benson Boone ha vinto nella categoria Best New e si è esibito sul palco con il suo pianoforte. «Non sapevo che la mia carriera sarebbe andata così», ha poi commentato felice. Tra le star, i Pet Shop Boys hanno ricevuto il premio Pop Pioneers per l’influenza lasciata nel mondo della musica con quindici album e più di cento milioni di copie vendute. Il duo si è esibito con West End Girls contenuto nell’album Please.

Mtv Ema: gli altri premi

Commosso il rapper Busta Rhymes, che ha vinto il riconoscimento Global Icon. «La prima cosa che voglio fare è ringraziare mia madre», ha detto. Sul palco di Manchester si è esibito in un medley di alcuni suoi brani, tra cui I Know What You Want. Nella categoria Best Latin ha invece vinto l’artista messicano Peso Pluma, mentre il dj e produttore Calvin Harris, il cui ultimo album 96 Months è usvito in agosto, ha ricevuto un premio nella categoria Best Electronic.

Premiati Eminem e Liam Gallagher

Ma a strappare un mare di applausi sono stati anche Eminem e Liam Galagher. Il primo, che l’estate scorsa ha pubblicato l’album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), anticipato dal singolo Houdini, ha vinto il premio Best Hip Hop.

Liam Gallagher ha invece vinto il premio Best Rock. Attesissimo sul palco, l’artista britannico sta attualmente lavorando al tour mondiale degli Oasis, uno degli eventi musicali più attesi del prossimo anno.

La statuetta di Ariana Grande

Tra gli altri premi: Jimin ha vinto nella categoria Best K-Pop; Sabrina Carpenter nella categoria Best Song per Espresso e Ariana Grande si è aggiudicata la statuetta Best Pop grazie al singolo We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), estratto dal suo settimo album Eternal Sunshine.

Infine, gli Imagine Dragons hanno ricevuto il premio Best Alternative e Lisa e Rosalía hanno vinto nella categoria Best Collaboration per il duetto New Woman.

