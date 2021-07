G ambe gonfie e pesanti? Ecco delle buone abitudini per aiutare la circolazione e avere delle gambe sane e belle

Strategie naturali per aiutare la circolazione delle gambe

Bagni nell'argilla, terapia caldo-freddo, tante verdura a tavola, e camminate a piedi nudi: sono le principali strategie naturali per aiutare la circolazione delle gambe.

Si tratta di gesti che puoi compiere in modo semplice su base quotidiana, anche in vacanza. In generale - soprattutto con il caldo - la circolazione delle gambe tende a essere più difficoltosa contribuendo al gonfiore. Ma per migliorare la situazione può bastare qualche accorgimento: ecco tutto quello che può aiutarti a migliorare la circolazione delle tue gambe.

Impacchi per sgonfiare

Sai che con il cavolo verde è possibile preparare un impacco fai da te ottimo per sgonfiare?

Fai macerare qualche foglia di cavolo verde in acqua borica per circa un'ora, poi applica sulle gambe: puoi fasciare con una garza sterile e lasciare per 40 minuti.

Un rimedio facile per combattere senso di pesantezza e gonfiore? Prepara un'infusione di tè verde, poi immergi le garze e applica sulle gambe. Per potenziare l'effetto del tannino puoi lasciare le foglie di tè in acqua per un'intera notte e conservare il composto in una bottiglietta, pronto per il giorno seguente.

Un altro ingrediente di casa per un impacco naturale è l'aceto. Usa un vecchio lenzuolo o un pezzo di stoffa in cotone o lino da immergere in una soluzione dove avrai mescolato un litro circa d'acqua e un bicchiere d'aceto, poi avvolgi gambe e caviglie in questa rinfrescante carezza, per 15 minuti.

Piante ed erbe drenanti

Grazie ai flavonoidi, il mirtillo aiuta la circolazione: oltre al frutto fresco, puoi preparare un infuso, prezioso per la salute delle gambe.

Anche rosmarino, corteccia di betulla, ortica e ginepro aiutano la circolazione e possono essere utilizzati anche come olio essenziale, da aggiungere all'acqua del bagno o per un pediluvio tonificante.

La vite rossa, utilizzata in caso di ipertensione per normalizzare la pressione, favorisce la vasodilatazione e aiuta a rafforzare capillari e vene.

Il succo d'aloe, disintossicante, ti aiuterà a rendere leggere le tue gambe dall'interno: grazie all'intensa freschezza dona immediatamente sollievo alle gambe gonfie. Mescola il gel d'aloe, da acquistare in farmacia o erboristeria, con qualche goccia di olio essenziale di eucalipto.

Centella asiatica e ginkgo biloba, utili per gambe gonfie e stanche, possono essere assunti anche come integratori.

Massaggi linfodrenanti

Una volta ogni tanto concediti un massaggio: consultando le offerte presenti nella tua zona o online potrai trovare pacchetti convenienti in cui sperimentare tecniche linfodrenanti insieme a mani esperte. Un ciclo di massaggi può svolgere un'azione importante per combattere la cellulite e aiutare la circolazione. A casa ricorda di spalmare olio e creme sempre dal basso verso l'alto, con movimenti circolari e profondi. Aggiungi alla crema o a un olio qualche goccia di olio essenziale di limone, rosmarino o menta, un sollievo per le estremità. Quando vai a dormire segui una piccola abitudine che le hostess costrette allo stress dei voli conoscono bene: un cuscino sotto i piedi!

Fai attenzione alle abitudini alimentari

Sei di fretta o non hai voglia di cucinare? Invece di acquistare qualcosa di pronto, spesso ricco di grassi e salse, scegli un piatto semplicissimo, sempre diverso, che potrai utilizzare in qualsiasi situazione: l'insalata. Di volta in volta potrai variare con ingredienti sempre diversi. Impara a ridurre il consumo di sale e zucchero.

Il condimento a tavola fa la differenza: usa olio extravergine (senza esagerare!), succo fresco di limone, zenzero e una spolverata di pepe di Cayenna, che secondo le ricerche stimola la circolazione.

Riduci l'uso di abiti aderenti e tacchi alti

Per evitare gambe gonfie e stanche cerca di ridurre solo alle occasioni importanti abiti aderenti e tacchi: le calzature completamente piatte non favoriscono il ritorno venoso, tuttavia il classico tacco a spillo, oltre a problematiche a livello posturale, limita il movimento di flesso estensione, danneggiando la circolazione.

Se soffri di bruciore ai piedi e insistente formicolio prova a consultare uno specialista: potrebbe essere un problema risolvibile con un plantare specifico.

Fra le buone abitudini da seguire cosa ne dici di ridurre le sigarette? Evitare il fumo e mantenerti nel peso forma sono due componenti importanti per la salute delle gambe. Prova a affrontare una scalinata: se al termine senti le gambe indolenzite e pesanti è ora di correre ai ripari.

Scrub drenante e rivitalizzante

Aggiungi all'acqua del bagno mezzo kg di sale grosso da cucina. Se desideri rendere più intenso l'effetto prepara uno scrub mescolando qualche cucchiaio di un olio naturale, per esempio argan o avocado, e sale fino, che potrai spalmare sulla pelle procedendo dalle caviglia alla vita, poi immergiti nell'acqua per 30 minuti.

Se hai solo la doccia lo scrub avrà comunque un effetto drenante e rivitalizzante: spalma il composto sulla pelle umida con ampi movimenti circolari, insistendo dove senti le gambe particolarmente gonfie e stanche, poi sciacqua.

Sai che l'edera aiuta la circolazione? Fai bollire un litro d'acqua e versa 100 grammi di foglie: puoi aggiungere l'edera all'acqua della vasca oppure utilizzarla come impacco.

Colazione energetica

Succo di arancia, pompelmo e limone, ricchi di vitamine e polifenoli utili per tonificare i vasi sanguigni. Uva e mirtilli, preziosi perché migliorano l’elasticità delle pareti. L'avocado aiuta a mantenere bassa la pressione con i grassi monoinsaturi: ecco gli ingredienti di una colazione leggera e nutriente.

Non dimenticare che per aiutare la circolazione è importante bere molta acqua e tisane non zuccherate. Tieni un thermos in borsa: potrai sperimentare diverse ricette di infusioni da sorseggiare con calma durante la giornata.

Movimento e stretching

Se fai un lavoro sedentario alzati spesso. Viceversa se sei costretta a lunghe ore in piedi ogni tanto cerca di fare pausa sedendoti e alzando le gambe verso l'alto. Purtroppo il lavoro ci costringe a posizioni innaturali per il corpo se tenute troppo a lunghe: per ovviare le conseguenze muoviti spesso.

Da seduta alza le ginocchia verso il petto, oppure apri e chiudi le gambe sforbiciando come se stessi nuotando. In piedi alzati sulle punte, poi sul calcagno e viceversa: continua così per un minuto.

Imparare le principali mosse di stretching e ripeterle ogni sera ti darà progressivi benefici oltre a diventare un delizioso rito della buona notte in grado di eliminare le tensioni da tutto l'organismo: lo stretching è facile e potrai effettuarlo senza difficoltà anche mentre guardi un film.

Fitness per la circolazione delle gambe

Nuoto e acquagym sono ottime attività per favorire la circolazione: nell'acqua ci sentiamo subito più leggere e grazie a queste attività il corpo segue un allenamento complesso in grado di esercitare tutti i muscoli in maniera non traumatica, senza contare il piacevole effetto di un'onda refrigerante.

Yoga e pilates possono essere molto utili per la salute e bellezza delle tue gambe, ma anche una passeggiata di buon passo può fare molto per aiutare la circolazione. Andare a piedi e in bicicletta sono uno stile di vita: il tuo corpo ti ringrazierà.