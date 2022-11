A cosa servono davvero i sali del Mar Morto?

I sali del Mar Morto sono utilissimi per migliorare la grana della pelle, renderla più luminosa e fresca e svolgere su di essa un’azione rassodante

Il Mar Morto è un grande lago salato situato tra Giordania e Israele caratterizzato da una percentuale di salinità elevatissima, + 27% rispetto a tutti gli altri mari, un densità è piuttosto elevata e una concentrazione di sostanze considerare benefiche, molto utilizzate per trattamenti di bellezza e benessere. Quelle principali sono magnesio, che accelera il metabolismo cellulare e influisce sull'elasticità dei tessuti; potassio, che aiuta la rigenerazione cellulare; calcio, che protegge i tessuti; sodio, che distende e rimpolpa la pelle e bromo, che rilassa i muscoli e svolge una generale azione calmante. Tutte queste sostanze confluiscono in quelli che vengono chiamati sali del Mar Morto.

Cosa sono i sali del Mar Morto

I sali del Mar Morto sono cristalli di sale e altri giacimenti minerali estratti da queste acque e pur avendo origini mediorientali sono ormai piuttosto diffusi anche in Occidente grazie alle loro proprietà e alla facilità di utilizzo.

Diversi i modi di usarli: grezzi se sciolti nell’acqua della vasca per farvi un bagno, o in una bacinella per un pediluvio; oppure come parte di composti come creme e fanghi, da applicare sulla pelle.

Benefici dei sali del Mar Morto

Le azioni benefiche dei sali del Mar Morto incidono soprattutto sulla pelle di corpo e viso.

Se usati sul corpo svolgono un’azione idratante, decongestionante delle zone irritate e detox; mentre sul viso sono ottime soluzioni anti age, visto che la loro composizione mineraria contrasta il rilassamento cutaneo, riduce le rughe e rende la pelle più tonica e luminosa.

Se usati sotto forma di scrub, inoltre, eliminano le cellule morte favorendo la naturale luminosità della grana.

Oltre a benefici estetici, i sali del Mar Morto sono ottimi rimedi naturali contro psoriasi, eczemi, acne, dermatite atopica e seborroica e vitiligine.

Infine, aiuterebbero anche a diminuire i dolori muscolari, articolari e ossei, e a contrastare alcune forme reumatiche.

I sali del Mar Morto, in forma grezza o lavorata, si acquistano in erboristeria, farmacia, in molti store biologici e online.

Come si usano i sali del Mar Morto

Diversi i modi per utilizzare i sali del Mar Morto.

Per distendere, sgonfiare e come anti cellulite l’ideale è fare un bagno rilassante, sciogliendoli nell’acqua calda della vasca. Questo rituale può essere arricchito versando in acqua anche qualche goccia di oli essenziali. Alcuni di essi, oltre a sprigionare nell’aria un gradevole profumo, rendono l’effetto dei sali più forte e mirato.

Se si vuole potenziare l’azione decontratturante scegliere l’olio essenziale di rosmarino o di eucalipto; se quella anti cellulite l’olio essenziali di limone, edera, o rosmarino; mentre per contrastare gambe e piedi gonfi l’olio essenziale di cipresso.

Per un’azione detox ed esfoliante la soluzione migliore è usare questi sali per fare uno scrub.

Infine, per idratare, rassodare e contrastare i primi segni del tempo, è utile usare lozioni e creme ad alto contenuto di sali del Mar Morto.

Preparati casalinghi a base di sali del Mar Morto

A volte i sali del Mar Morto sono già presenti in prodotti pronti all’uso ma per chi ama realizzare la propria skincare e bodycare a casa in modo naturale, esistono molte soluzioni home made per sfruttarne le potenzialità.

Ecco le ricette più semplici da fare con questo prezioso elemento.

Scrub esfoliante

Ingredienti

sali del Mar Morto;

olio di mandorle dolci;

alcune gocce di olio essenziale di arancio amaro, limone e rosmarino.

Unire i sali all’olio di mandorle dolci e agli oli essenziali in modo da formare un composto omogeneo.

Fare uno scrub a base di sali del Mar Morto sul viso consente di esfoliare, eliminare le cellule morte della pelle e renderla subito più luminosa e vellutata. Sul corpo, invece, rassoda e contrasta la ritenzione idrica e la tanto odiata buccia d’arancia. Per ottenere questi ultimi benefici stendere il composto compiendo movimenti circolari dall’alto verso il basso su gambe e pancia prima della doccia, quando la pelle è ancora asciutta, una volta a settimana.

Fanghi

Ingredienti:

30 grammi di sali del Mar Morto;

5 cucchiai di argilla verde;

alcune gocce di olio essenziale di limone;

alcune gocce di olio essenziale di arancio dolce;

acqua quanto basta.

Unire tutti gli ingredienti fino a raggiungere un composto omogeneo dalla consistenza non troppo liquida in modo da poter essere stesa sul corpo senza scivolare via.

Stenderlo su cosce e pancia e avvolgere la zona trattata con una pellicola trasparente. Lasciare agire per 30 minuti, poi rimuoverlo con con acqua tiepida. La pelle risulterà liscia e vellutata.

I fanghi con i sali del Mar Morto svolgono un’azione drenante e anti cellulite e rendono la pelle liscia e vellutata.

L’ideale sarebbe usarli circa due volte alla settimana.

Pediluvio

Ingredienti:

sali del Mar Morto;

alcune gocce di olio essenziale di rosmarino, menta, lavanda e tea tree.

Sciogliete i sali in una bacinella di acqua calda e aggiungere gli oli essenziali Immergere i piedi per circa 30 minuti.

Un pediluvio con i sali del Mar Morto allevia la sensazione di piedi pesanti e dolenti dopo una giornata in piedi.