Allergia agli acari? Questi sono i modi migliori per difendersi

L’allergia agli acari della polvere è una delle più importanti reazioni perenni che si possano avere. Condiziona in qualche modo la tua vita, e va gestita in maniera consapevole perché non solo può rovinarti la giornata. Può essere pericolosa

Gli acari, e tutto ciò che ne deriva, sono piccole creaturine artropodi che vivono praticamente dappertutto sul globo terracqueo: esserne allergici ha delle conseguenze. L’allergia agli acari si manifesta tramite tosse, infiammazione delle vie respiratorie, problemi agli occhi e dermatiti.

Secondo il parere dei medici, le allergie da asma correlate agli acari sono in aumento nei Paesi sviluppati, dove trascorriamo molto tempo a curare l’igiene degli ambienti in cui viviamo.

Parliamo di acari

Gli acari non ci saltano addosso per aggredirci, non sono parassiti e non sono creature di per sé pericolose. Essi vivono nei luoghi polverosi dove hanno spazio per prosperare, come per esempio i materassi, le coperte e i tappeti. Non siamo propriamente allergici all’acaro: siamo allergici ai vari prodotti espulsi durante il ciclo vitale di questa creatura, come per esempio enzimi digestivi, feci e secrezioni prodotte durante l’accoppiamento o la muta.

Un singolo acaro – e ti assicuriamo che nel cuscino del tuo letto non ce n’è mai solo uno – può produrre fino a 40 pallette di feci al giorno, e ognuna di esse contiene piccolissime, infinitesimali quantità di materiale allergizzante. Essendo elementi piccolissimi, essi possono fluttuare liberamente nell’aria ed essere inalati.

Tra i problemi più diffusi generati dal ciclo vitale dell’acaro, e che fanno parte dell’allergia, vi sono asma, eczemi e rinite, ovvero il famoso naso chiuso (e anche un po’ gocciolante). A seguire vi sono gli starnuti, gli occhi rossi e gonfi che prudono o lacrimano, la respirazione difficile o sibilante e i disturbi del sonno. Anche uno strano prurito diffuso può essere un sintomo di allergia agli acari della polvere – e non solo.

L’unica terapia possibile contro gli acari della polvere

Prima di autodiagnosticarci un’allergia alla polvere, è necessario confrontarsi col proprio medico di base e richiedere una serie di test (esami del sangue e prick test). Una volta appurato che il problema sono effettivamente gli acari – e non magari le graminacee o qualcosa che mangiamo – è necessario attivarsi per bonificare l’ambiente in cui si vive.

Prima di cominciare questa annosa operazione, è doveroso sapere che la polvere non potrà mai essere debellata al 100% da tutti gli spazi in cui viviamo. Ciò significa che una persona allergica potrebbe doversi armare di farmaci antistaminici. E spray al cortisone nei casi più gravi.

A questo punto è necessario attivarsi per pulire gli ambienti dove si vive, al meglio delle proprie possibilità, e garantire un piano continuativo di pulizie che possa mettere a proprio agio la persona allergica.

Allergia agli acari: come pulire la casa

Pulire la casa e proteggerla dagli acari passa da tante attività che, volenti o nolenti, dobbiamo far entrare nella nostra quotidianità. La gestione ambientale richiede pulizie, aspirapolvere, prodotti igienizzanti e cambi frequenti di lenzuola, tenendo presente che queste attività provocano il trasferimento degli acari all’aria, dove possono rimanere sospesi per 20-30 minuti.

Uccidere le uova dell’acaro richiede qualche accortezza. È importante sapere infatti che esse sono resistenti al congelamento, ma possono essere debellate tramite l’esposizione a un bel sole caldo per qualche ora. Anche una lavatrice a temperature elevate, come 60-70°, può uccidere le uova di acaro. L’acaro stesso annega nei liquidi, e dunque i lavaggi frequenti di biancheria e imbottiti sono una buona idea.

Come tutelarsi nella quotidianità

L’utilizzo di deumidificatori e climatizzatori dotati di filtri purificanti per l’aria può aiutare a rendere più respirabile l’aria. I medici consigliano di mantenere l’umidità relativa intorno al 45%.

Come già spiegato, il lavaggio delle lenzuola e della biancheria dovrebbe essere effettuato almeno una volta alla settimana. La temperatura minima è di 60° al fine di eliminare gli acari che possono essersi depositati sulla superficie.

È possibile acquistare delle zanzariere antipolvere, a maglia molto più stretta rispetto alla classica zanzariera, che possono aiutare ad arieggiare gli ambienti di casa senza introdurre troppa polvere dall’esterno.

Eliminare dalla propria casa tutte le superfici imbottite “permanenti”, come ad esempio le panche imbottite o la moquette. Si tratta di superfici difficili da pulire e che forniscono l’habitat ideale per la proliferazione degli acari della polvere.

Arieggiare la casa almeno una volta al giorno, facendo prendere aria a superfici come piumoni o coperte.

Durante l’aspirazione delle superfici, potrebbe essere utile indossare una mascherina chirurgica.

I più scrupolosi consigliano inoltre di lavare con frequenza i peluche e sostituire spesso i cuscini di casa. In questo modo sarà più facile proteggersi dalla proliferazione fisiologica degli acari. Esiste infine la possibilità di ricorrere a un vaccino. La cosiddetta immunoterapia dev’essere discussa con un medico e pianificata con cura per garantirsi una vita più sana e libera da questa piaga invisibile.