Anche l'alimentazione antiage fa parte della beauty routine. Una bella pelle infatti si conquista (anche) a tavola, con i cibi che riducono le rughe e allontanano l'invecchiamento

Alimentazione anti-age

"Specchio, specchio delle mie brame”: così i fratelli Grimm rendevano celebre la superbia e la vanità della strega di Biancaneve, nascondendo in realtà la sua enorme fragilità e la sua terribile paura di invecchiare.

In aiuto di Grimilde, negli ultimi anni, è accorsa la medicina antiaging, ossia quella branca della medicina attiva nel proteggere l’organismo dagli inesorabili segni del tempo. E così come per la regina cattiva, a manifestare per prima il passare degli anni è proprio la pelle, continuamente sottoposta all’azione dannosa dei raggi ultravioletti, degli agenti inquinanti, degli ormoni e, non per ultimo, della dieta.

Per questo motivo, la nutraceutica e la nutricosmeceutica, branche della medicina antiaging, hanno cercato di identificare una serie di alimenti in grado di attenuare i segni dell'invecchiamento.

Come combattere i segni dell’invecchiamento a tavola

Come già anticipato, la cute è una delle più importanti barriere del nostro organismo. Per prima, infatti, si trova a dover combattere con le radiazioni ultraviolette, con gli agenti chimici, con i vari inquinanti e contestualmente ha l’ingrato compito di eliminare molte delle sostanze tossiche introdotte nel nostro organismo.

Questo sfiancante lavoro, con il passare degli anni, lascia inevitabilmente dei segni sulla pelle. Alcune delle più comuni manifestazioni cutanee sono:

i solchi e le rughe , più o meno pronunciate,

e le , più o meno pronunciate, la comparsa di macchie della pelle e discromie.

La protezione della cute, pertanto, non passa solo dall’esterno, ossia dall’applicazione di creme idratanti e maschere protettive o lenitive, ma anche, e forse soprattutto, dall’interno, da ciò che quotidianamente assumiamo e dai comportamenti che mettiamo in atto ogni giorno a tavola.

Dieta anti-aging: cosa mangiare

Avrete sicuramente sperimentato gli effetti dannosi sulla pelle di una dieta disequilibrata: pelle secca o untuosa, brufoli e punti neri, perdita di lucentezza, accumulo di impurità sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione errata.

Al contrario, prestare più cura a ciò che mangiamo e beviamo, ci permetterà di contrastare adeguatamente i segni del tempo mantenendo una pelle sana e lucente.

Per mantenere una pelle sana e giovane ti consigliamo di:

Assumere ogni giorno almeno 2 litri di acqua;

Consumare almeno 2 frutti al giorno ed una porzione di verdure ad ogni pasto;

Limitare il più possibile il consumo di alimenti particolarmente grassi come i formaggi o gli insaccati, preferendo l’adeguato consumo di carne bianca e pesce magro;

Preferire il consumo di cereali integrali e legumi;

Preferire il consumo di olio extravergine di oliva e frutta oleosa;

Limitare il più possibile il consumo di zuccheri semplici.

Ricordati inoltre di non esagerare troppo con le calorie e di mantenerti sempre attiva.

I superfood dermo-protettivi

Negli ultimi anni la ricerca applicata ha permesso di identificare una serie di alimenti contenenti nutrienti e principi attivi utili nel proteggere la cute dai segni del tempo. Questi alimenti, definiti superfood, nascondono al loro interno una serie di sostanze definibili nutraceutiche, in grado di esercitare una vera e propria azione anti-aging.

Ecco l’elenco degli alimenti in grado di fornire tutto il necessario per preservare l’integrità strutturale e funzionale della cute. Tra i più apprezzati in questo campo ritroviamo:

Ottima fonte non solo di fibre, importanti per preservare l’integrità intestinale e quindi l’assorbimento degli altri nutrienti, ma soprattutto di acido alfa-linolenico, acido grasso essenziale della seria omega 3, dotato di spiccata attività antinfiammatoria.

Noci pecan e frutta secca

Anch’essi ricchi di acidi grassi essenziali ma preziosa fonte di oligoelementi come zinco e rame, utili sia nel supportare le difese antiossidanti della cute che nel preservare l’integrità del derma.

Bacche di Goji, carote, mango, albicocche e zucca

Preziose risorse di beta-carotene, pigmento rivelatosi anche più potente della vitamina E nel proteggere le strutture cutanee dai danni indotti dalle radiazioni ultraviolette.

Papaya, frutti di bosco e frutti rossi

Ricchi di un pigmento noto come licopene, rivelatosi efficace non solo nel rafforzare le difese antiossidanti della cute ma anche nel controllare la sintesi di proteine del derma ed inibire la proliferazione di cellule maligne.

Fragole, mirtilli, barbabietole e patate rosse

Contribuiscono alla tonicità del tessuto connettivo. L'acido silicico contenuto in questi alimenti aumenta l'elasticità e la tonicità dell'epidermide

Spinaci, broccoli e cavoli

Ricchi in acido alfa-lipoico e vitamine, si oppongono ai danni strutturali prodotti dai radicali liberi dell’ossigeno, nei confronti delle strutture del derma

Uva

Se hai la pelle secca e dura, mangia molta uva, ricca di Vitamine A, C, E e beta-carotene nonché di numerosi minerali e microelementi: diventerà sempre più morbida e delicata. L'uva contiene inoltre molti liquidi che prevengono la formazione di rughe.

Dall'India arriva un'importante scoperta: l'Istituto universitario di scienze farmaceutiche di Chandirgah ha recentemente scoperto che l'assunzione di curcumina - contenuta nella radice di varie specie di curcuma - immediatamente prima dell'esposizione ai raggi UV impedisce in modo significativo il fotoinvecchiamento della pelle.

I ricercatori indiani hanno scoperto che se prima dell'esposizione si assume curcumina fresca (basta un cucchiaino nelle zuppe, nei condimenti o nelle omelette) o in capsule la pelle non subisce lesioni, alterazioni o altri danni. Gli studiosi hanno provato anche a mischiare la curcumina con creme protettive, ma il risultato non era lo stesso: la crema offriva una protezione maggiore, ma non impediva la formazione di lesioni, assenti invece nei casi in cui si era introdotta la sostanza per bocca.

Sushi e sashimi

Il sashimi (pesce crudo) contiene iodio che favorisce il metabolismo e aiuta a restare in linea, acidi grassi che mantengono la pelle morbida e proteine che rendono i capelli corposi. Anche il sushi è un perfetto alleato della salute della pelle. Oltre alle proprietà del pesce contiene le alghe, che hanno il potere di disintossicare, di attivare il metabolismo e di garantire l'apporto di particolari vitamine e minerali. Inoltre il riso (in piccole quantità) contribuisce a eliminare l'acqua, mentre le fibre facilitano la digestione

Acqua come fonte di bellezza

Lo sapevi? Il tessuto connettivo (cioè il tessuto che collega tutte le parti del corpo) contiene ben 8 litri. Se l'organismo non riceve acqua a sufficienza, la pelle si disidrata, diventa rigida e si riempie di rughe.

Qual è la quantità giusta di acqua, allora?

"Segui questa formula: somma la tua altezza in cm al tuo peso in chili, e poi dividi per 100 - dice Margherita Enrico in La scienza della giovinezza, edito da Sperling&Kupfer.

Per esempio, se sei alta 1,70 m e pesi 70 kg, l'equazione darà come risultato 2,4 litri. Questa è la quantità da bere tutti i giorni". Un bicchiere al risveglio (a temperatura ambiente), un altro prima di colazione. E durante la giornate cerca di bere un po' di acqua ogni ora. In questo modo non solo fornirai alla pelle la giusta umidità, ma eliminerai scorie e sostanze tossiche attraverso i reni, contribuendo a donare un aspetto sano alla pelle.

Biotina e Vitamina A per la pelle impura

Sono le vitamine della luminosità. Durante il processo metabolico, agiscono sulle cellule e ne favoriscono la crescita.

Spinaci,

legumi,

prodotti integrali,

presentano grandi quantità di queste sostanze benefiche. Soprattutto, contengono molte fibre. Donano un rapido senso di sazietà e consentono di mantenere la forma fisica. Le fibre, inoltre, favoriscono la digestione, che consente l'eliminazione delle sostanze tossiche e delle scorie diminuendo di conseguenze le impurità cutanee.

Zolfo per l'elasticità della pelle

Gli alimenti ricchi di zolfo contengono enzimi che aiutano a mantenere la pelle elastica e rafforzano, ricostruiscono e proteggono da eventuali danni il collagene.

Molte persone manifestano carenze di zolfo, perché essendo un minerale estremamente volatile evapora e viene distrutto dalla cottura. Lo zolfo è contenuto in:

cavolo,

peperoncino,

broccoli,

aglio,

rafano,

ravanello,

cipolle, s

emi di zucca,

spirulina,

crescione,

cavolfiore.

Zinco per preservare il collagene

Lo zinco è essenziale per la bellezza della pelle. Promuove la riparazione e la crescita cellulare, ed è uno dei membri chiave di un gruppo di enzimi che aiuta a nutrire il collagene. Senza di esso, gli enzimi che ricostruiscono il nuovo collagene non funzionano correttamente. Oltre a combattere le rughe, lo zinco previene e aiuta la riparazione delle smagliature, contrasta la cellulite e tutti gli altri segni esteriori di invecchiamento. Si trova in:

semi di papavero,

semi di zucca,

semi di girasole,

pinoli,

anacardi,

noci di macadamia,

semi di sesamo,

noci di cocco (quelle marroni che troviamo dal verduriere sono vecchie e hanno perso lo zinco, che si trova solo nelle noci "giovani" che possono essere acquistate nei supermercati asiatici).

Silicio per rigenerare la pelle

Il silicio mantiene la resistenza e l'elasticità delle pareti delle cellule e del tessuto connettivo. Contribuisce direttamente alla rigenerazione dei tessuti, e ha quindi un impatto diretto sulle rughe della pelle. Si trova in: ravanelli,

lattuga romana,

radice di bardana (può essere usata per preparare tè e tisane),

cetriolo (buccia),

peperone (buccia),

pomodoro (buccia),

giovani verdure a foglia verde,

avena,

orzo,

spinaci,

banane,

albicocche,

ortiche,

lenticchie rosse.

