Combattere lo stress con 5 ingredienti che non ti aspetti

F atichi a digerire, dormi male, i pensieri si aggrovigliano in testa e ti senti sempre sotto pressione? Allora non ci sono dubbi: sei stressata. Alcuni ingredienti che non ti aspetti possono fare la differenza

Quanto è difficile districarsi tra i numerosi impegni quotidiani? Famiglia, figli, lavoro, casa e mille altri imprevisti tappezzano la tua routine e lo stress si fa sentire. Scopri 5 ingredienti che fanno al caso tuo. Non sono solo deliziosi: ti aiuteranno ad attenuare il tuo stato d'ansia e recuperare quella serenità che tanto desideri. Ecco come combattere lo stress.

Sei stressata? Ecco alcuni sintomi che non ti aspetti

Se sei stressata, lo confermano persino sintomi che non ti aspetteresti. Un esempio? Parli a macchinetta. Se per esprimerti usi un flusso regolare e non caotico, il tuo equilibrio interiore è garantito. Al contrario, se parli frettolosamente e passi da un argomento all'altro, c'è qualcosa non va. Potresti soffrire di un forte stato d'ansia. Come rimediare? Dormi di più.

La palpebra che trema a volte non è un semplice fastidio passeggero. Dietro quel movimento dell'occhio potrebbe nascondersi un segnale più profondo: lo stress ti attanaglia e anche il tuo corpo ne risente. Ansia e preoccupazioni possono esserne la causa. Per non accentuare il problema, rinuncia a qualche tazza di caffè.

Non è sempre colpa dell'influenza stagionale. L'abbassamento delle temperature può influire, ma non sempre ne è la causa: se soffri di frequenti raffreddori, la colpa potrebbe essere dello stress. A causa del cortisolo, l'ormone prodotto quando si affronta un momento di stress, il sistema immunitario si indebolisce e, naturalmente, è più facile ammalarsi. Non solo: le conseguenze dello stress sono molteplici. Il cortisolo, infatti, fa aumentare il senso di fame e favorisce il deposito di grasso addominale. Per rafforzare il tuo organismo, non dimenticarti le vitamine.

Quando sei sotto stress, anche pranzare si fa difficoltoso. Il sistema nervoso, infatti, rallenta la produzione dei succhi digestivi. Il consiglio? Evita insaccati e alcol e poni particolare attenzione alla scelta dei cibi.

Come combattere lo stress con 5 ingredienti

Alcuni ingredienti 100% naturali possono rivelarsi un valido aiuto contro lo stress. Di quali si tratta?

Se ti sei assuefatta di valeriana e camomilla, c'è un altro cibo che ti può aiutare a placare ansia, nervosismo e insonnia. Per attenuare lo stress, prova la maggiorana: è un ottimo calmante e favorisce anche la digestione. Puoi berla come infuso o aggiungerla a piatti leggeri.

Non sempre il cioccolato fa male, l'importante è non abusarne. Quello fondente può rivelarsi un vero toccasana per calmare il sistema nervoso. Lo stesso vale per gli alimenti che garantiscono all'organismo un buon apporto di magnesio. Non rinunciare quindi a cereali integrali, verdure a foglia verde e legumi.

Il pesce azzurro, come la curcuma, aiuta a tenere a bada ansia e depressione. Non solo: fa bene persino alla tua dieta.

Per combattere lo stress scopri i semi oleosi, che sono ricchi di Omega-3, minerali, fibre e antiossidanti. Sono i migliori integratori alimentari naturali. Prova per esempio i semi di girasole, che sono anche un gustoso spuntino per smorzare la fame. Puoi aggiungerli allo yogurt, all'insalata o ai cereali a colazione. Di grande aiuto anche i semi di zucca decorticati, che hanno molte altre proprietà. Tra queste, favoriscono il benessere intestinale, il riposo notturno e la salute del cuore. Utili anche i semi di anice, perfetti persino in caso di problemi di digestione.

Per migliorare l'umore e cacciare via l'ansia, nella tua dieta quotidiana non devono mancare gli spinaci. Si tratta di un alimento ricco di vitamine A, C e del gruppo B, ma anche di potassio, magnesio, calcio e fosforo. Sono l'ideale anche per contrastare il colesterolo. Puoi mangiarli da soli, nell'insalata o nella frittata.