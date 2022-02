5 buoni consigli per combattere la sedentarietà e stare meglio

N on è facile combattere la nostra tendenza alla vita poco attiva, ma è possibile farlo seguendo alcuni semplici consigli per combattere la sedentarietà

Ogni giorno la pigrizia è dietro l'angolo e tendiamo spesso a passare il nostro tempo libero sul divano. Soprattutto a causa del lavoro, ci muoviamo poco specialmente se siamo in smart-working. L'inattività colpisce chiunque e causa aumento di peso, maggiore incidenza di problemi di salute e aumento degli stati d'ansia. Ecco quindi cinque consigli per combattere la sedentarietà.

Ci sono molti modi per restare attivi, ma alcuni sono più efficaci di altri.

Questi ottimi suggerimenti si possono adattare a qualsiasi stile di vita e soprattutto non vi porteranno ad iscrivervi in palestra. Il vostro portafoglio sarà salvo, ma anche la vostra salute.

Muoversi più spesso a piedi

L'automobile è un mezzo meraviglioso, ma sarebbe meglio farne a meno in certi casi. Quando non dovete percorrere lunghe distanze, sarebbe meglio lasciare l'auto a casa e andare a piedi o in bicicletta così da rimanere attivi.

Si dice che per rimanere in forma e in salute bastino 10 mila passi al giorno, così da aiutare l'organismo a mantenersi sempre attivo. Per poter aumentare i nostri passi giornalieri possiamo anche prendere le scale e dimenticarci ci avere un ascensore. Potreste avere il fiatone le prime volte, ma se procederete con calma riuscirete a restare attivi con poco sforzo.

I più navigati potrebbero ricorrere a smart watch o applicazioni per poter tenere traccia dei propri passi, ma basterebbe anche stabilire un percorso, di pochi chilometri, da compiere a piedi giornalmente.

Non solo sarete più attivi, ma in questo modo scaricherete una buona parte del vostro stress, soprattutto se siete dei workaholic.

Fate una schedule

Questo è un ottimo modo per aiutarvi a combattere la sedentarietà.

Anche se non amate le palestre, è giusto fissare degli obiettivi giornalieri dedicati al movimento. Potete scegliere un momento specifico della giornata da dedicare agli allenamenti a casa, in palestra o a delle semplici e rilassanti camminate all'aria aperta.

Cercate di stilare un programma che vi permetta di avere degli orari giusti per i vostri pasti, per l'attività fisica o per le vostre passeggiate. Non dimenticatevi di dedicare anche dei momenti al giusto riposo, perché essere eccessivi non è mai una buona soluzione.

Cercate di darvi un orario anche per andare a dormire, perché mettersi a letto in tarda serata o addirittura nel cuore della notte, contribuisce ad aumentare la vostra stanchezza e quindi portarvi a essere più sedentari. Anche i gufi notturni non devono mai scherzare con il sonno, perché quelle otto ore sono fondamentali per la nostra salute.

Limitate la TV

Riposare fa parte del gioco, ma il divano non deve essere il protagonista del nostro tempo libero. Dedicate la giusta porzione di tempo ai vostri film, programmi e serie tv preferite, ma non fate in modo che diventi il vostro unico svago.

Se amate andare in palestra, potete recuperare le vostre serie del cuore sull'iPad o sul vostro smartphone mentre vi riscaldate sul tapis roulant, ma anche in questo caso non ne abusate. Durante l'allenamento la vostra concentrazione deve essere al massimo, così potrete compiere al meglio i vostri esercizi.

Avete tutta la serata per poter guardare la TV, ma potete dedicare il resto del vostro tempo libero a rimanere attivi il più possibile, con una semplice camminata o una sessione di allenamento.

Attenzione all'alimentazione

Non distruggetevi il corpo e la mente con diete che non fanno per voi, ma ponetevi l'obiettivo di andare da un nutrizionista e seguire la dieta che vi verrà prescritta.

L'alimentazione sana è un ottimo modo per combattere la sedentarietà. Mangiare correttamente, limitando i grassi e gli zuccheri, renderà il vostro organismo più forte e pronto ad affrontare le vostre faticose giornate.

Ovviamente, non dimenticatevi di bere molta acqua. L'idratazione è fondamentale per poter vivere una vita sana e attiva. Non molte persone riescono a bere i giusti litri d'acqua al giorno, ma è giusto mettere in pratica questa buona abitudine.

La dieta non è fatta solo di rinunce, ma di vero e proprio equilibrio che vi porterà a stare molto meglio con il vostro corpo e la vostra mente. Nessuno vi deve imporre di fare diete che vi affamano e non vi rendono felici, perché il cibo è sostentamento ma è anche piacere.

Non rimandare nulla

Quante volte vi è capitato di dire "da lunedì mi metto a dieta" o "da domani camminerò di più" o "farò più attività fisica"? Queste frasi sono il lasciapassare per la pigrizia.

La procrastinazione è la peggior nemica dell'attività fisica e della vita sana, proprio perché rimanda costantemente il momento in cui cambierete la vostra vita.

Perché rimandare a lunedì qualcosa che puoi cominciare già oggi? Non segnare nessuna data sul calendario, perché esiste solo oggi. Domani potrebbe accadere qualsiasi imprevisto, che ti porterà a giustificare il fatto che non puoi proprio iniziare ad andare in palestra o a mangiare più sano. Così si rimanda sempre di più e si finisce per non iniziare mai.