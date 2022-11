Macchie sulla pelle: prova questi rimedi della nonna

P iccole macchie sulla pelle? Ci sono tanti rimedi naturali per minimizzarle. Eccone alcuni da provare subito!

Le macchie sulla pelle sono normalmente dovute a un’eccessiva produzione di melanina e potrebbero formarsi con l'avanzare dell’età, a causa di squilibri ormonali o dopo la guarigione di a scottature o cicatrici.

Ovviamente è sempre bene rivolgersi a un medico in caso di dubbi, ma ci sono anche alcuni rimedi naturali cui ricorrere per prevenire o in caso di piccole discromie sulla pelle. Ecco i cinque rimedi più efficaci.

Succo di limone

Da generazioni il succo del limone è noto per essere un rimedio molto efficace per ridurre piccole discromie cutanee, ovvero le macchie della pelle, in particolare quelle causate dalle cicatrici comparse in seguito ai brufoli.

Lenire le macchie con il succo di limone è un procedimento molto semplice: è infatti sufficiente spremere una fetta di limone per ricavarne il succo e applicarlo sulla pelle con un batuffolo di cotone.

Il succo va lasciato agire sulla pelle per almeno un minuto prima di risciacquare con abbondante acqua. Il procedimento potrebbe causare un leggero bruciore e andrebbe evitato da chi ha la pelle delicata.

Olio essenziale di lampone

Spremendo i semi del lampone si ottiene un olio che è ricchissimo di vitamina E, acido gallico e carotenoidi, oltre che di acidi grassi mono e poli insaturi.

L’olio di lampone è molto prezioso in quanto può aiutare a prevenire la formazione di macchie scure sulla pelle grazie alla sua azione antiossidante; inoltre aiuta anche a proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB e dall’azione dei radicali liberi, che sono una delle cause dell'invecchiamento.

L’olio di lampone si trova facilmente in erboristeria oppure online e va applicato i giorni precedenti all’esposizione solare, oltre che subito dopo subito dopo, per preparare la pelle al sole e prevenire così la formazione di macchie anti-estetiche.

In generale è sempre bene fare molta attenzione quando ci si espone al sole, in modo da scongiurare il rischio di rughe, macchie e dermatiti.

Olio essenziale di carota

Un altro ottimo rimedio della nonna per prevenire le macchie della pelle è l'olio essenziale di carota.

Questo olio è un’essenza che di ottiene distillando i semi di carota, tramite un processo col vapore. Il prodotto ottenuto è un olio molto profumato e particolare che può avere un'azione depigmentante sulle macchie scure della pelle.

Per utilizzare l'olio essenziale di carota è però necessario diluirlo, spesso in un olio di origine vegetale, prima di massaggiarlo sulla pelle.

Oleolito di giglio

L'oleolito è un preparato che si ottiene macerando i fiori del giglio in olii vegetali, di norma quello di girasole o di oliva.

Questo prodotto è particolarmente efficace per contrastare le macchie della pelle dal momento che il fiore di giglio contiene alcaloidi steroidei che possono avere un’azione schiarente sulla pelle.

L'oleolito quindi, se usato con continuità, può favorire un'azione schiarente sulle macchie dovute all'invecchimento o alle scottature solari.

L'olio essenziale di sedano

L'olio essenziale ricavato dal sedano per distillazione dei semi di questa pianta, è molto efficace nel ridurre le macchie iperpigmentate dell'epidermide.

Il procedimento è semplice; basta aggiungere 10 gocce di olio essenziale di sedano a 30 millilitri di olio vegetale - o oleolito di giglio, per un'azione ancora più efficace - e massaggiare questo composto in piccola quantità sulla zona da trattare.

Questo rimedio è molto comune nella naturopatia, e si usa spesso come cura dolce per rimuovere le macchie.

Olio di rosa mosqueta

Anche l’olio di rosa Mosqueta è un ottimo rimedio non soltanto per prevenire la comparsa di macchie sulla pelle, ma anche per prevenire le rughe.

L’olio di rosa Mosqueta aiuta infatti l'epidermide a curare le cicatrici, appiattendole e schiarendole, quando usato con costanza. Inoltre, favorisce il rinnovamento dell’epidermide e aiuta ad attenuare le macchie dovute all’invecchiamento o all’esposizione solare.

Amido di mais

Con l'amido di mais è possibile preparare un impacco adatto anche alle pelli più sensibili, dato che l'amido è un prodotto molto delicato, ideale anche sulla pelle dei bambini.

Per applicarlo basta unire ad un cucchiaio di amido di mais mezzo cucchiaino di succo di limone e qualche goccia d’acqua tiepida, fino a rendere il composto cremoso. L’impacco va poi applicato sulla pelle, preferibilmente prima di dormire, e risciacquato dopo 10-15 minuti.

Gel di aloe vera

Il gel di aloe vera è un ingrediente naturale dai poteri lenitivi, ed è perfetto da applicare anche sulle scottature.

Estratto dalle foglie della pianta di aloe, è molto utile in caso di macchie sulla pelle causate da un’esposizione solare prolungata.

Le zone più critiche possono essere trattate con impacchi, che aiuteranno ad attenuare gli inestetismi, fino a scomparire quasi del tutto.

Bicarbonato di sodio

Un'altro modo efficace per trattare le macchie è con un'esfoliazione delicata, come quella che si può fare con il bicarbonato di sodio.

È sufficiente preparare una pastella con acqua tiepida e bicarbonato, e applicarla sui punti da trattare, lasciando agire per almeno 10-15 minuti prima di risciacquare.

Ovviamente tutti questi trattamenti non vanno presi sottogamba, in quanto anche gli ingredienti naturali potrebbero dar luogo a fastidiosi reazioni cutanee.

La cosa migliore è sempre testare il trattamento su una piccola area prima di procedere, e verificare con attenzione di non avere reazioni indesiderate al prodotto usato.