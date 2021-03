Materasso Emma Original: scopri caratteristiche e offerte

Poter contare su una buona qualità del sonno è fondamentale per affrontare la vita quotidiana. Il materasso Emma Original rappresenta un’evoluzione rispetto ai vecchi prodotti ortopedici. Il classico dubbio “materasso morbido o duro?” è stato ormai superato. Mal di schiena e sonno poco rigenerante sono problemi risolvibili con materassi che offrono un buon sostegno senza essere troppo rigidi.

Per evitare, per esempio, dolori lombari bisogna usufruire di un materasso che assecondi la forma della schiena. Il materasso Emma Original riesce a garantire una posizione naturale grazie alla presenza di zone a portanza differenziata. È costituito, infatti, da 4 centimetri di memory foam adattativo e da altrettanti 4 centimetri di schiuma Airgocell. L’ultimo strato, invece, è costituito da 17 centimetri di schiuma HRX che sostiene la spina dorsale.

Emma Materasso, inoltre, ti consente di provare il prodotto prescelto. Una volta acquistato il tuo materasso singolo Emma original o quello matrimoniale hai cioè 100 giorni di tempo per testarlo. Se non sei soddisfatto, hai diritto ad avviare la procedura di reso con ritiro a domicilio tramite corriere. Lo shop, inoltre, provvede a emettere il rimborso della cifra che hai speso. Non solo, puoi anche acquistare i prodotti dello shop a prezzo ridotto usufruendo di un codice sconto Emma materasso. Devi solo scegliere il tuo coupon, copiare il codice con il mouse e inserirlo nel

carrello per avere subito uno sconto sul prezzo originale. Non solo, il materasso ti arriverà a casa senza nessuno costo aggiuntivo per la spedizione.

Acquista un materasso singolo Emma Original e matrimoniale

Hai deciso di cambiare materasso? Accedendo a Emma materasso puoi usufruire di una serie di promozioni fino al -40% per l’acquisto di:

materasso Emma Original singolo

materasso Emma Original matrimoniale

materasso Emma Original da una piazza e mezza

Il materasso arriva munito di garanzia di 10 anni ed è acquistabile anche con la formula della rateizzazione. Emma Materasso propone cioè 12 rate a tasso zero.

È possibile, inoltre, usufruire delle agevolazioni del 19%. Emma Original, infatti, rientra nell’elenco dei dispositivi medicali per i quali il Ministero della Salute ha previsto le detrazioni. Se poi stai ristrutturando casa, hai l’opportunità di godere anche delle detrazioni Irpef del 50%. I materassi,

infatti, rientrano nella categoria mobilio per i quali sono attive le detrazioni fino a un massimo di 10 mila euro.

Materasso Emma per il mal di schiena

Il mal di schiena si previene usufruendo di un buon allineamento della colonna. Il materasso deve cioè essere in grado di distribuire bene la pressione corporea, onde evitare che il corpo sprofondi troppo. Come si misura la qualità? È fondamentale che la struttura del materasso consenta alla colonna vertebrale di rimanere parallela rispetto al supporto, senza affondare troppo in basso.

Il materasso Emma Original è stato sottoposto a test per verificare proprio queste caratteristiche. Dopo il test diverse agenzie indipendenti hanno premiato il materasso, riconoscendone la qualità. Emma Original ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti, tra cui quello di Altroconsumo e

quello dell’associazione belga dei consumatori Test Aankoop.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.