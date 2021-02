5 pensieri autodistruttivi che tutte le donne single hanno e che dovresti archiviare per sempre se vuoi trovare l'amore.

Sono tante le persone che, pur avendo tutto, vivono con difficoltà l’idea di non vivere una relazione. Stare soli non è sempre semplice soprattutto per le donne single che spesso si trovano preda di pensieri autodistruttivi che rischiano di minare la loro felicità. Cosa fare? Il primo passo per stare bene è quello di eliminare la negatività che ti circonda e affrontare le tue giornate con la giusta energia e consapevolezza. Impara a riconoscere i cinque pensieri autodistruttivi che offuscano la tua serenità e cancellali per conquistare l’amore vero.

Tutti gli altri sono in coppia e io no

Non sei in una competizione e non esiste nessuna gara in cui vince chi ha una relazione. Se passi il tempo solo a preoccuparti di ciò che fanno gli altri finirai per farti risucchiare da una spirale di negatività. Le tue amiche sono in coppia e tu no? Questo non significa che loro sono migliori di te, ma solo che sono riuscite a trovare la persona giusta.

Anziché sentirti sbagliata o invidiare la loro situazione, perché non pensi positivo? Hai ancora tempo per divertirti, per scoprire te stessa e ciò che ami. Viaggi, serate divertenti, piccole e grandi follie: sono molte le cose che puoi ancora fare. Essere single non è una maledizione, ma una fase della vita che ti insegnerà tanto e in cui potrai sperimentare tante novità, imparando a cavartela da sola e a capire ciò che desideri veramente. Prima o poi, quando meno te lo aspetti, l’amore verrà a bussare alla tua porta e sarà meraviglioso!

Se fossi più bella sarei già fidanzata

Se fossi più bella sarei fidanzata? Si tratta di una domanda che si fanno alcune donne single e la risposta è: no! Tu sei meravigliosa e in te non c’è nulla di sbagliato. Se l’amore non è ancora entrato nella tua vita o se hai avuto love story deludenti, questo non significa che sei tu quella sbagliata.

Spesso noi donne tendiamo a darci la colpa del fallimento delle relazioni e viviamo il nostro essere single come una maledizione. Ma se non sei tu la prima ad amarti come potranno faro gli altri? Guardati allo specchio e sorridi! In te non c’è nulla che non vada, ma sei un essere umano meraviglioso – con i suoi pregi e i suoi difetti – che merita di essere amato.

L’uomo giusto non esiste e non lo troverò mai

Appuntamenti disastrosi e relazioni finite male spesso spingono le donne single a smettere di credere nell’amore. Si tratta però di un errore: l’uomo giusto esiste ed è lì fuori ad aspettarti, devi solo avere fiducia nel destino. Certo, vivere love story sbagliate non piace a nessuno

Ma impara a considerare ogni relazione come una piccola lezione, qualcosa che ti insegnerà a conoscere meglio te tessa e a capire cosa vuoi davvero in un uomo e cosa invece no. Non diventare cinica, ma lascia sempre la porta del tuo cuore aperta.

Dovrei accontentarmi se voglio una relazione

A tutte le donne single è capitato, almeno una volta, di pensare: dovrei accontentarmi? Se non hi ancora trovato l’amore della tua vita non significa che stai sbagliando qualcosa. Al contrario, è giusto cercare un uomo che sia all’altezza dei tuoi desideri e che sia come l’hai sempre sognato.

A meno che le tue aspettative non siano esagerate – ad esempio, voglio sposare un milionario bellissimo o il mio attore preferito – non devi accontentarti, ma continuare a cercare il meglio per te stessa.

Sono troppo grande (e in ritardo) per trovare l’amore

L’orologio biologico è per alcune donne single un vero e proprio incubo. La paura di non riuscire a diventare madri e di essere troppo avanti con l’età, spesso spinge le donne a finire in relazioni che non sono soddisfacenti e ad accontentarsi di un compagno che non fa per loro.

Non puoi legare la tua felicità alla paura del futuro, perciò liberati da questo pensiero autodistruttivo e, anziché annaspare per trovare a tutti i costi una love story, prova a goderti la tua vita da single con serenità.

Allo stesso modo ricordati che i sentimenti non sono legati in nessun modo all’età. C’è chi si innamora sui banchi di scuola o chi incontra l’anima gemella sul lavoro, ma più spesso il grande amore può arrivare dopo anni. Lo dimostra l’esperienza di tante persone che, dopo un divorzio o dopo anni di singletudine, sono riuscite a trovare la persona perfetta, proprio quando avevano smesso di cercarla.

Basti pensare alle esperienze di alcune vip, come Antonella Clerici, che superati i 50 anni ha scoperto l’amore vero con Vittorio Garrone, o ad Alena Seredova, che dopo il doloroso addio a Gigi Buffon è tornata a sorridere con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte.