Il potere degli ormoni legato al ciclo mestruale

C os'è il Period Power, la pratica per conoscersi meglio in base alle fasi del ciclo mestruale, che corrispondono alle 4 stagioni

I nostri ormoni legati alle mestruazioni ogni mese influenzano profondamente le nostra energia, il nostro comportamento e il nostro umore. Esiste una pratica con cui sfruttare il potere creativo ed energetico dei nostri ormoni anziché subirne semplicemente l'effetto montagne russe. La chiamano Period Power ed è una pratica per conoscersi meglio, assecondare e sfruttare a vantaggio della propria creatività e della propria energia il ciclo che si ripete ogni mese.

Period Power: il potere del ciclo mestruale

Per fare del ciclo un alleato con cui vivere meglio impara a suddividere ogni mese in 4 stagioni, così avrai una mappa per sfruttare al meglio i tuoi ormoni, come svela l’osteopata al femminile Vera Fittipaldi (isegretidellemem.it). «Imparando a conoscere i tuoi ormoni e il potere creativo del ciclo mestruale, puoi trasformare ogni mese in una mappa con cui sfruttare al meglio le tue energie».

Le tappe (le stagioni) del ciclo mestruale

La mestruazione in sé (dal 1° al 3° giorno): corrisponde all’inverno. Riposa e connettiti con la tua natura. Il tuo mantra è “non fare”!

La fase follicolare (dal 4° al 12°): è la tua primavera. L’energia crescente e gli estrogeni ti consentono di seminare progetti e relazioni. Il mantra è Inizia.

La fase ovulatoria (dal 13°al 15°): è la tua estate. Sei all’apice della tua energia fertile: programma attività in pubblico e puoi far uscire dal cassetto i tuoi sogni. Insomma, splendi.

La fase luteale (dal 16° al 28°): autunno. Puoi contare su focus mentale e ascolto profondo di te: prendi questo tempo per entrare dentro di te e mettere a punto le idee. E per creare.

Se vuoi approfondire: "Il tuo superpotere. Come fare del ciclo un alleato per vivere al meglio e in armonia con se stesse" (Fabbri Editori) di Masie Hill, la naturopata inglese che ha inventato questa tecnica.