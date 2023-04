Sesso in menopausa: così recuperi il desiderio

D ai 40-45 anni in su, i livelli più bassi di estrogeni e altri ormoni possono far diminuire il desiderio di intimità. Così, il sesso in menopausa diventa una chimera. Ma esistono alcuni rimedi naturali che aiutano a recuperare il desiderio. Scopriamoli insieme

Il sesso in menopausa? Non pervenuto. Ti capita sempre più spesso di non sentirti “in vena”, anche se questo ti fa stare male. Se hai tra i 40 e i 50 anni, sappi che non sei sola. Il calo del desiderio sessuale è molto comune tra le donne in questa fascia di età. Durante e dopo la menopausa, ma soprattutto negli anni che la precedono, noti come perimenopausa, i livelli più bassi di estrogeni e altri ormoni possono diminuire il desiderio di intimità di una donna e persino renderle più difficile l'eccitazione. Ecco quattro rimedi semplici e naturali che possono aiutarti ad aumentare la tua libido.

Dolore? Prova con un gel

Più della metà delle donne in postmenopausa soffre di secchezza vaginale. Questo può rendere l'intimità meno piacevole, quando non addirittura dolorosa. Una cosa che può aiutare sono i gel vaginali a base di acido ialuronico idratante. Uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine, al quale hanno partecipato diverse donne, ha dimostrato che tutte coloro che hanno applicato il gel una volta ogni tre giorni, per un totale di dieci applicazioni, hanno constatato un miglioramento significativo della loro secchezza vaginale.

Sesso in menopausa: fai sport

L'esercizio fisico aiuta la maggior parte delle persone a mantenersi in forma e a migliorare il proprio aspetto fisico. Ma l'attività fisica può favorire anche il benessere sessuale. Una ricerca pubblicata sulla rivista Sexual Medicine Reviews ha dimostrato che l'esercizio fisico può migliorare le possibilità di eccitazione sessuale di una donna e aumentare la soddisfazione sessuale. Un esperimento pubblicato sulla rivista Behavior Research and Therapy ha messo in evidenza che l'esercizio fisico può aumentare l'eccitazione sessuale nelle donne sane, probabilmente a causa dell'aumentata attività del sistema nervoso simpatico. Inoltre, secondo lo studio Seattle Midlife Women's Health Study, le donne in postmenopausa precoce che hanno fatto attività fisica più frequentemente, hanno dimostrato un grado più elevato di desiderio sessuale.

Sei stressata? Rilassati con l'olio essenziale di neroli

Uno studio pubblicato su Evidence Based Complementary Alternative Medicine ha dimostrato che annusare il profumo dell'olio essenziale di neroli due volte al giorno, per cinque minuti, aumenta il desiderio sessuale nelle donne in postmenopausa. Il neroli è un olio essenziale prodotto per distillazione dei fiori di arancio amaro, il suo profumo somiglia a quello del bergamotto. Lo stesso studio ha anche dimostrato che annusare l'olio essenziale di neroli può aiutare ad alleviare altri sintomi correlati alla menopausa. Per esempio, può ridurre la pressione sanguigna e i livelli di stress, e stimolare il sistema endocrino.

Sesso in menopausa: usa il ginseng

Una ricerca pubblicata sulla rivista Medicine di Baltimora ha messo in evidenza come le donne che assumono ginseng rosso coreano siano più interessate al sesso e si divertano di più rispetto a quelle che non lo fanno. Un altro studio pubblicato su The Journal of Sexual Medicine ha confermato la teoria secondo cui gli estratti di ginseng rosso potrebbero essere usati come medicina alternativa nelle donne in menopausa per migliorare la loro vita sessuale. Più specificamente, diversi studi sugli animali hanno scoperto che il ginseng ha un effetto rilassante sui muscoli vaginali.