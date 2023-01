Supera il gelido inverno con queste coccole

L e temperature di questi giorni ti mettono a dura prova? Rinunci a uscire con le amiche perché fuori fa troppo freddo? Così, però, tra impegni di lavoro e famiglia da conciliare, ti stressi ancora di più. Ecco qualche consiglio per coccolarsi e superare al meglio anche il più rigido inverno

Situazione tipo: un'amica ti invita a raggiungerla per un aperitivo. Ma appena apri la porta di casa, vieni investita da un freddo gelido e rinunci. Vorresti soltanto rimanertene nel tuo cantuccio al caldo. Peccato che, con la crisi energetica, quest'inverno anche le nostre case non sono caldissime come vorremmo. In tanti abbiamo abbassato la temperatura dei riscaldamenti. Il che ci fa soffrire parecchio, specie se siamo particolarmente “freddolose” e vorremmo essere come quegli animali che d'estate si godono la bella stagione e nei mesi più freddi vanno in letargo. Ecco, allora, che un momento di relax diventa particolarmente gradito se si accompagna al tepore di una coccola ad hoc. Ecco alcune strategie per superare il gelido inverno senza stress, ma coccolandosi.

Regalati un nuovo paio di comode pantofole

In questo periodo dell'anno camminare scalze per casa è categoricamente escluso. Anche i calzini antiscivolo, per quanto caldi, non ci salvano dal gelo. Un paio di pantofole comode e caldissime possono aiutarci a superare meglio la stagione invernale. Ne esistono anche con la suola in gomma naturale da indossare dentro e fuori casa, senza paura di rovinarle.

Supera il gelido inverno con un trattamento termale

Non c'è niente di meglio per affrontare il gelido inverno del concedersi qualche coccola in un centro benessere o in una urban spa. Basta una mezza giornata per sentirsi rinascere. Basta scegliere i trattamenti che più ci regalano più relax e calore, come la sauna finlandese, il bagno turco, la bio sauna. Ma anche i trattamenti con le pietre calde e i massaggi Pindasweda, eseguiti con l'ausilio di sacchetti di tessuto naturale come seta o cotone contenenti erbe medicinali e oli essenziali imbevuti nell'olio caldo. Infine, il bagno di fieno, che può raggiungere anche i 40 gradi, stimolando la sudorazione e con benefici per tutto l’organismo.

Rilassati dal parrucchiere

In questo periodo dell'anno siamo sempre alle prese con mille impegni e scadenze di lavoro. C'è poco tempo per prenderci cura di noi e dei nostri capelli. Inoltre, ammettiamolo, lavarli e asciugarli in una casa un po' più fredda del solito, non è affatto piacevole. Tanto vale concedersi un'oretta dal nostro parrucchiere di fiducia. Potremmo anche fissare un appuntamento settimanale. Così avremo sempre i capelli in ordine e in più ci rilasseremo mentre qualcuno si prende cura di noi.

Supera il gelido inverno rendendo la tua casa più confortevole

Trascorriamo molto tempo nelle nostre case in questa stagione. Il motivo è che, con le temperature gelide che ci sono fuori, spesso finiamo per rimandare le uscite con gli amici. Inoltre, siamo così occupate che a malapena alziamo lo sguardo dal nostro computer. Se sei in smart working, o trascorri tanto tempo in casa, è il momento di rendere i tuoi spazi più confortevoli. Puoi riorganizzare la disposizione dei mobili, cambiare i quadri, acquistare una nuova tenda da doccia o scegliere una nuova biancheria da letto calda e accogliente.

Prenditi un giorno tutto per te

Divisa come sei tra famiglia e lavoro, dimentichi di prenderti delle pause e trascuri i tuoi interessi e il tuo benessere. Ma così arriverai a primavera super stressata. Meglio correre ai ripari. Analizza i tuoi impegni e i tuoi programmi per le prossime settimane e scegli un giorno da dedicare solo a te stessa. Potresti utilizzarlo per rilassarti, dedicarti a un hobby, rivedere la tua lista di cose da fare per le prossime settimane, o non fare assolutamente nulla.

Supera il gelido inverno con un bagno caldo

Non c'è niente che rilassi di più di un bel bagno caldo. Specie quando fuori fa freddo ed è tutto grigio. Dedicati questa coccola, ma trasformala in un momento speciale: accendi una candela, spegni il telefono, metti la musica che ti piace e ti rilassa di più ed entra nella vasca da bagno piena di acqua calda e bolle profumate. Goditi il momento.

Prova una nuova lezione in palestra

Hai adocchiato il nuovo centro di pilates aperto nel tuo quartiere? C'è un corso nella palestra che frequenti che ti piacerebbe provare? È il momento di farlo. Prenota il tuo posto. Non solo beneficerai delle endorfine, ma potresti trovare il tuo nuovo stile di allenamento preferito o incontrare nuove persone. Un suggerimento in più: se frequentare un nuovo corso ti rende nervosa, regalati una nuova tuta o un set coordinato per motivarti e aumentare la fiducia in te stessa.

Prenditi cura della tua pelle

Durante i mesi invernali, la pelle ne risente. Soprattutto quella più esposta al gelo. Le mani si screpolano, il viso appare più stanco. Meglio dedicare qualche attenzione in più, magari cercando nuovi prodotti per idratare, nutrire e riequilibrare la nostra pelle. Oppure fare un check-in con il dermatologo.