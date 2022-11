Come pulire con il limone: i trucchi di cui non potrai più fare a meno

I l limone è un ottimo rimedio naturale per pulire casa: i trucchi per sfruttare il suo potere in poche semplici mosse

Perfetto a tavola, per dare gusto a tante ricette, il limone è anche un ottimo alleato per le pulizie di casa. Forse non lo sapevi, ma pulire con il limone è semplice, economico ed ecologico. Questo ingrediente naturale, non a caso, è fra i più utilizzati per l’uso domestico, sia da solo che con altri elementi come, ad esempio, il bicarbonato.

Usarlo per le pulizie, come sostituto dei detergenti chimici, è sempre una buona idea. Permette infatti un risparmio notevole, ma ti aiuta anche a rispettare l’ambiente, evitando l’emissione di sostanze tossiche che potrebbero danneggiare persino la tua salute. Economico ed ecologico, il limone igienizza e disinfetta ed è così efficace che i suoi usi sono davvero tantissimi!

Pulire con il limone

Pulire con il limone consente di sfruttare le proprietà antibatteriche e antisettiche di questo frutto che permette di uccidere i batteri e i germi che si accumulano sulle superfici di camera da letto, soggiorno, bagno o cucina. Inoltre è l’ingrediente perfetto per disinfettare i capi e per pulire gli elettrodomestici.

In cucina

La cucina è senza ombra di dubbio la zona della casa che si sporca con maggiore facilità e che spesso siamo costrette a pulire più volte al giorno. Un aiuto arriva dal limone, l’ideale per una pulizia profonda, efficace e veloce.

Il tuo forno a microonde è incrostato e avrebbe bisogno di una bella pulita? Prova con il limone! Spremi il succo in un contenitore, poi mettilo all’interno dell’elettrodomestico. Avvia e attendi qualche minuto, dopodiché ripulisci l’interno con un panno umido. L’unto e il grasso scompariranno in una sola passata!

Il limone è perfetto pure per rendere splendenti la lavastoviglie e il frigorifero. Nel primo caso aggiungi il succo di limone nel cestello per eliminare residui di grasso, mentre nel secondo cancella i cattivi odori e le macchie passando all’interno del frigorifero un panno inumidito con il succo e l’acqua calda.

Questo agrume così profumato e delizioso è ottimo pure per le piccole pulizie. Ad esempio sapevi che è utilissimo per pulire la grattugia incrostata di formaggio? Passa il limone con la buccia sulla superficie per eliminare tutti i residui e per disinfettarla, poi risciacqua semplicemente con acqua tiepida e il gioco è fatto!

Lo stesso procedimento si può sfruttare per igienizzare il tagliere, uno fra gli oggetti che accumula maggiormente sporco in casa. Cospargi il tagliere con del sale grosso, poi sfrega sulla sua superficie mezzo limone, infine passa tutto sotto l’acqua calda.

Il limone è l’ideale pure per pulire a fondo i contenitori di plastica che usi per gli alimenti. Mettili a bagno con succo di limone e acqua, poi aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Risciacqua con attenzione e asciuga, ti accorgerai da subito che i contenitori saranno sgrassati e super profumati!

In camera da letto

In camera da letto (ma anche in soggiorno) il limone può essere un alleato straordinario per rendere le superfici brillanti e pulitissime. Sfrutta la sua azione per pulire al meglio i mobili in legno, creando una miscela a base di succo di limone e olio. Versa il composto in un nebulizzatore, poi passalo con un panno morbido su sedie, cassettiere e molto altro.

Non solo: il limone è utilissimo pure per evitare che si formi la muffa negli armadi. Il trucco è creare un composto con il succo di due limoni e una dose uguale di acqua. Mescola con energia e nebulizza sull’area interessata, poi fai agire per qualche ora, infine ripulisci. Il risultato ti sorprenderà!

Il limone è ottimo come rimedio anche per le superfici riflettenti. Specchi e vetri infatti saranno lucidissimi grazie a questo detergente naturale. Prepara una miscela con mezzo litro d’acqua e il succo di due limoni, poi spruzza con attenzione sui vetri. Infine pulisci usando la carta di un quotidiano e asciuga con lo scottex.

In bagno

Grazie alle sue proprietà disinfettanti, il limone è ottimo per pulire a fondo il bagno, in particolare il wc. Cospargi il water con il succo di questo agrume e il sale, poi sfrega con una spugnetta togliendo tutte le incrostazioni in un istante.

Il rimedio è efficace pure per la doccia. Spesso infatti il vetro appare opaco e sporco a causa di residui di sapone oppure tracce di calcare. La soluzione è tagliare un limone a metà e passare la polpa sul vetro, terminando con un panno.

Fra gli elementi più difficili da pulire in bagno c’è la rubinetteria che spesso si incrosta. Vorresti farla tornare brillante? Versa il succo di un limone su un panno inumidito, poi passalo su tutti i rubinetti. Lascia agire per almeno due minuti: scioglierà tutte le macchie come d’incanto.

Infine non dimenticare di sfruttare il limone per avere capi profumati e bianchissimi con la lavatrice. Versa nel cestello, insieme al detersivo, il succo di questo frutto e goditi il risultato!