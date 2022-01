Come si evita una relazione che non ha futuro?

S e la tua relazione è senza futuro, prenditi del tempo per riflettere: ci sono dei segnali di allarme che dovresti considerare, senza voltarti dall'altra parte per paura del fallimento

Quando una relazione è senza futuro, c'è ben poco da fare. A volte lo sappiamo dentro di noi, ma facciamo finta di niente, o cerchiamo di sopprimere quella voce che ci dice che l'amore è arrivato al capolinea. Il problema è che così peggioriamo le cose, perché le storie possono diventare nocive sul lungo termine.

Nel momento in cui un legame attraversa un momento difficile, ci sono molti aspetti da considerare. Potremmo tentare di risolvere le incomprensioni, coltivare ciò che c'è di buono, senza voltarci dall'altra parte. Il motivo per cui cerchiamo di non accettare la realtà (e la verità) è che abbiamo paura: la nostra relazione non ha futuro, e noi ci sentiamo un po' un fallimento.

Le relazioni senza futuro vanno evitate sin dall'inizio

A volte, tuttavia, siamo fortunate. Ci sono dei segnali che ci indicano che una relazione non potrà durare in eterno. Lo sentiamo, lo percepiamo: avvertiamo che qualcosa non funziona. I motivi possono essere ricercati in varie ragioni: magari non siamo compatibili caratterialmente. O ancora quella scintilla che c'è stata agli inizi non è resistente alle intemperie, alle tempeste.

Perché non esiste la ricetta dell'amore perfetto, ma ci sono degli aspetti che non possono mancare: la fiducia, la lealtà, la scintilla. Quello che ci fa sentire "connessi" con il partner. E se è vero che magari lo scintillio con il tempo può attenuarsi, al suo posto subentra l'amore che proviamo: quello che muove il mondo, e senza cui non possiamo proprio stare.

I segnali da non ignorare

In una coppia, è abbastanza normale avere dei problemi, o delle incomprensioni. L'amore non è sempre lineare, e talvolta i confronti sono utili proprio per trovare il metodo di comunicazione. Quando però i problemi ci sono sin da subito, allora dobbiamo porci delle domande fondamentali: come sarà il futuro? Possiamo ingegnarci per raggiungere un compromesso, ma ne vale la pena? Se il partner non è più innamorato, se tu non provi più nulla, è inutile perdere tempo prezioso.

Quando parliamo di coppie durature, immaginiamo delle componenti essenziali, degli elementi che non possono non esserci: per esempio, immaginare il futuro. No, non è necessario correre, abbracciare sogni irrealizzabili, parlare subito di matrimoni e figli. Tuttavia, il partner dovrebbe essere proiettato nel futuro. Nella buona e nella cattiva sorte.

Non cadere nel tranello del tempo: le cose non cambieranno

La verità è che evitare una relazione senza futuro è un modo sano per prevenire molti dei problemi che possono sorgere. C'è da dire che tutte le relazioni d'amore iniziano con sogni e aspettative che possono venire illusi nel tempo. Agli inizi ci sono sempre dei piani per il futuro e abbiamo la piena fiducia verso i sentimenti che proviamo. Come si suol dire: si parte col piede giusto, e poi si inizia a zoppicare.

Il tranello del tempo è un vero e proprio ostacolo. Tu sai che la relazione è senza futuro, ma magari pensi che le cose potranno cambiare. All'atto, la cosa principale da fare è porre un freno. Ciò significa che bisogna anche avere il coraggio di tirarsi indietro e di riconoscere i sintomi di una relazione sbagliata.

Dobbiamo accettare che alcuni rapporti non hanno un futuro

Ricordi quando abbiamo menzionato la paura del fallimento? Sì, è proprio quella che ci spaventa e che spesso ci fa continuare a coltivare delle relazioni sbagliate. Perché la verità è che i legami che non hanno futuro ci deludono. C'è stato un momento in cui ci abbiamo creduto, in cui ci siamo sentite meravigliosamente: abbiamo pensato di aver trovato l'anima gemella.

Poi sono iniziati i primi litigi, le incomprensioni, le scintille sono svanite. Ed è in quel momento che la paura potrebbe avere la meglio. Evitare un legame che non durerà significa darsi la possibilità di trovare l'amore vero, di coltivare quei rapporti che invece di piani per il futuro ne hanno, e possono averne sempre.

Metti la tua felicità (anche se individuale) al primo posto

Sii sincera con te stessa: la felicità è quello che hai sempre voluto. Sì, anche l'amore, ma se non è quello che hai sognato a lungo, perché continuare una relazione senza speranza? Non permettere gli amori di passaggio di rubarti tempo prezioso che puoi dedicare ad altro: alle tue passioni, a te stessa, alla ricerca della vera anima gemella.

Chiudere una frequentazione, dire basta non è un male. Certo, non è semplice, non è bello, e può essere anche doloroso. Ti lascerai andare alle lacrime, anche se magari hai pensato inizialmente che fosse quello giusto. Quei famosi piani per il domani magari li hai anche fatti, ma sono sfumati: non li vedi più.

La felicità individuale, in ogni caso, non è un male: è un percorso di crescita interiore che ti darà la possibilità di amare in modo diverso, un giorno. La persona giusta. L'anima gemella. Il vero amore, che non è come lo avevi immaginato, ma molto di più.