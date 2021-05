Le frasi sull'amicizia da dedicare agli amici veri, a chi crede che questo sia un sentimento speciale, destinato a durare nel tempo

Frasi sull'Amicizia

Le frasi belle parlano sempre di sentimenti importanti, ad esempio l'amicizia, che è uno dei legami più importanti che si può avere la fortuna di creare. L'amicizia resiste al tempo, non conosce fine (al contrario dell'amore), gli amici sono coloro che ti sostengono in ogni circostanza, questo naturalmente se sono amici veri.

E proprio pensando agli amici più cari, come l'amica del cuore, che abbiamo raccolto le frasi e gli aforismi sull'amicizia, da dedicare ogni qual volta vogliamo dire grazie per ciò che rappresentano per noi. Scegliete le frasi sull'amicizia più belle che sottolineano l'importanza delle amiche e usatele per biglietti di auguri, dediche nei libri, frasi per Whatsapp e meme e frasi per lo stato di Whatsapp!

Frasi sull'amicizia dalle canzoni

Le canzoni sull'amicizia sono tantissime, del resto la cosa appare ovvia, vista l'importanza di questo sentimento. I cantanti dedicano canzoni agli amici veri, ma anche all'amicizia tradita, all'amicizia pronta a trasformarsi in amore.

LEGGI ANCHE: I miglior giochi da tavolo da fare con gli amici

Abbiamo scelto 10 frasi dalle canzoni sull'amicizia, ma tante ancora restano da scoprire!

Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò (L'anno che verrà, Lucio Dalla)

Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te, una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta (Una donna per amico, Lucio Battisti)

È facile allontanarsi sai/Se come te anche lui ha i suoi guai/Ma quando avrai bisogno sarà qui /Un amico è così (Un amico è così, Laura Pausini)

Che Amica Sei/non tradirmi mai/gli amori vanno tu resterai/Che Amica Sei/chiama quando vuoi/se hai bisogno di ridere un po' (Che amica sei, Giorgia)

Resta amico accanto a me/Resta e parlami di lei se ancora c'è (Amico, Renato Zero)

Un amico vero/che anche se fa male sia sincero/un amico vero/che non si tira indietro mai/che ti parla con il cuore ma non ti ferisce se/è un amico vero come te (Un amico vero, Massimo Di Cataldo)

Eravamo quattro amici al bar/che volevano cambiare il mondo/destinati a qualche cosa in più/che a una donna ed un impiego in banca (Quattro amici, Gino Paoli)

Vedo che sei triste, che problemi hai/forse vuoi parlarne ma con chi non sai/sono qui se vuoi/ti posso ascoltare io (In segno di amicizia, Eros Ramazzotti)

L’amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Tra lui e te è divisa in due la stessa anima (Dario Baldan Bembo)

Non dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più (Per un amico in più, Riccardo Cocciante)

Leggi anche: Andare a vivere con un'amica, pro e contro

Frasi sull'amicizia divertenti

Naturalmente non possono mancare le frasi sull'amicizia divertenti, di quelle che fanno ridere perché sono buffe. Sebbene l'amicizia sia un legame serio, ci sono tanti modi per parlarne sorridendo. Si possono fare scherzi sul fatto che gli amici vecchi sono i migliori, o puntando sul fatto che con un amico sentiamo addirittura di avere dei super poteri! Ecco le frasi da dedicare alle amiche che hanno un buon senso dell'umorismo.

Credere che l'amicizia esista è come credere che i mobili abbiano un'anima (Marcel Proust)

Datemi un amico e vi solleverò il mondo (Ramón Gómez de la Serna)

I vecchi amici sono i migliori. Re Giacomo era solito chiedere le sue scarpe vecchie: erano le più comode per i suoi piedi. (John Selden)

Molti amici sono come i parenti, finiscono per essere inutili (Donne, regole... e tanti guai!)

Niente è più amichevole di un amico in difficoltà (Tito Maccio Plauto)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; e, per non perderlo, tutti e due (Norman Douglas)

Quando un'amica diventa troppo costosa non resta che sposarla (Peter Sellers)

Spesso in amico cerchiamo niente più che un orecchio (Gesualdo Bufalino)

Amicizia (s.f.). una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in buone acque, ma riservata a una sola quando le acque si fanno difficili (Ambrose Bierce)

L'amicizia fra due persone di sesso diverso o non è nulla o è amore (Alphonse Karr)

Frasi sull'amicizia vera e falsa

Se l'amicizia vera è un tesoro preziosissimo, quella falsa è invece quanto di più triste possa esistere. I falsi amici tradiscono, pugnalano alle spalle e ci spezzano il cuore proprio come farebbe un fidanzato. L'importante è sapersi difendere dall'amicizia falsa e imparare a riconoscere una vera amica, quella che ci starà accanto in ogni momento

Amico è parola usuale, ma raro è un amico fedele (Fedro)

Bisogna mangiare insieme molti moggi di sale, perché il dovere dell'amicizia sia compiuto. (Marco Tullio Cicerone)

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime (Arturo Graf)

Di coloro che non avrai assalito, potrai farti degli amici sinceri. L'amicizia più salda infatti è quella fra eguali ed eguali appaiono quelli che non hanno fatto il confronto delle proprie forze (Quinto Curzio Rufo)

È meglio avere degli acerrimi nemici piuttosto che quegli amici che si fingono dolci: i primi spesso dicono il vero, i secondi mai (Marco Porcio Catone)

È nel carattere di pochi uomini onorare senza invidia un amico che ha fatto fortuna (Eschilo)

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura (Muriel Barbery)

L'amicizia è una sola mente in due corpi (Mencio)

L'amicizia mi è molto cara. Nella vera amicizia si coglie un barlume dell'Amico Supremo. (Paramahansa Yogananda)

L'amico sicuro si riconosce nell'incerta fortuna. (Quinto Ennio)

Frasi sulle delusioni in amicizia

Quando l'amicizia ci delude ci sentiamo ferite e ci vuole del tempo prima di riuscirsi a riprendere. Queste frasi parlano proprio della delusione che abbiamo ricevuto dagli amici. Le possiamo condividere sui social anche per far capire agli altri come ci sentiamo in quel momento e per sfogarci un po' del tradimento che abbiamo subito.

Gli amici ti deludono, la gente normale no (Bianca)

Si fa in fretta a decidere di essere amici, tuttavia l’amicizia è un frutto che matura lentamente (Aristotele)

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici (Martin Luther King)

Se un’amicizia smette di essere un’amicizia era una amicizia falsa. E se era una falsa amicizia è bene che sia finita (Stephen Littleword)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia (Francis Bacon)

Poche amicizie sopravviverebbero se ciascuna sapesse quello che i suoi amici dicono di lui alle sue spalle (Blaise Pascal)

La tua sfiducia mi turba e il tuo silenzio mi offende (Miguel De Unamuno)

Le parole affrettate fanno perdere le amicizie (Mark Twain)

Chi è diventato amico per convenienza, per convenienza finirà di esserlo (Lucio Anneo Seneca)

Ognuno porta in fondo a sé stesso come un piccolo cimitero di coloro che ha amato (Romain Rolland)

In inglese

Perfette per una caption da usare su Instagram, Whatsapp o Facebook sono le frasi sull'amicizia in inglese. Non c'è niente da fare, la lingua del bardo è cool e pertanto può essere divertente ogni tanto utilizzare citazioni in inglese invece che affidarsi all'italiano. Noi abbiamo scelto quelle frasi in inglese sull'amicizia che ci sono sembrate più belle, che ne pensate?

Friendship ... is born at the moment when one man says to another "What! You too? I thought that no one but myself (C.S. Lewis)

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life (Mark Twain)

There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature (Jane Austen)

There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate (Linda Grayson)

I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light (Helen Keller)

You are my best friend as well as my lover, and I do not know which side of you I enjoy the most. I treasure each side, just as I have treasured our life together (Nicholas Sparks)

Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything (Muhammad Ali)

There is no surer foundation for a beautiful friendship than a mutual taste in literature (P.G. Woodhouse)

Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find (William Shakespeare)

The capacity for friendship is God's way of apologizing for our families (Jay McInerney)

Uno dei ruoli classici dell'amica è quello di consolare l'altra che sta male. A volte serve davvero tutto l'impegno del mondo, molto dipende dal problema che ha l'altra, ma spesso le parole semplici fanno la differenza. Il modo migliore per consolare un'amica è esprimerle il nostro affetto e la nostra fiducia.

Qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno, io sono qui per te

Anche se vuoi piangere tutte le tue lacrime, io non mi muoverò dal tuo fianco

Se conoscessi il segreto per farti tornare il sorriso sarei la persona più felice del mondo

Non sentirti un fallimento, per me sei l'amica migliore del mondo

Ci sono poche persone come te, non buttarti giù

Non permettere a una simile persona di farti questo, noi che ti vogliamo bene sappiamo quanto vali

Farei di tutto per farti stare meglio, chiedimi quello che vuoi

Non preoccuparti, io sarò sempre qui con te

Non sei sola in questa cosa, ci sono io

Ti voglio bene, amica mia, spero che questo serva a farti sentire almeno un pochino meglio!

Frasi belle della buonanotte sull'amicizia

La sera è il momento della riflessione, quando si ripensa a tutto quello che è successo durante la giornata, e magari si ha voglia di inviare un pensiero gentile alle persone più care per chiudere in bellezza la giornata e finalmente andare a dormire. Ecco allora le frasi da mandare alle amiche care per dare la buonanotte:

Ci sono persone che si credono speciali, e altre che lo sono davvero: buonanotte alla mia persona speciale

Buonanotte: una bella persona è come un tramonto, non finisce mai di meravigliarti anche se la vedi tutti i giorni

Chi ti vuole bene te ne vuole anche quando non tene accorgi, buonanotte

A volte basta solo una buonanotte virtuale per sentirsi vicini

Segui i tuoi sogni: loro conoscono la strada

Sogni d'oro alla mia amica d'oro

Buonanotte alla persona più dolce che conosco

Un sogno che sogni da sola è solo un sogno, un sogno che sogni con qualcuno è realtà (Yoko Ono)

Quando i pensieri sono stanchi la cosa migliore è metterli a dormire

Frasi del buongiorno sull'amicizia

Se appena la giornata comincia una delle prime cose che fai è sentire le tue amiche non perdere mai questa ottima abitudine: fa bene al cuore e ti fa cominciare la giornata con tutto un altro sprint. Se cerchi ispirazione sulle frasi del buongiorno gentili da mandare alle tue migliori amiche, ecco qualche idea:

L'amicizia è un abbraccio sempre pronto a scaldare il cuore: buongiorno!

Buongiorno alle persone speciali che non deludono mai

Buongiorno alle mie amiche che con un semplice sorriso rendono felice il mio cuore

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore' (Voltaire)

Un buongiorno con tutto il mio cuore

Poche parole per dirti solo questo: Buongiorno amica mia

Un buongiorno di cuore, perché sei la mia amica speciale

Giornata Mondiale dell'Amicizia: frasi da dedicare agli amici il 30 Luglio

Cade il 30 Luglio la Giornata Mondiale dell'Amicizia, un appuntamento importante per celebrare tutti gli amici che rendono speciale la nostra vita. La Giornata è stata istituita nel 2011 dalle Nazioni Unite e nasce come un monito per sottolineare l'importanza dei rapporti di amicizia fra popoli e paesi. Ciò non toglie che la Giornata Mondiale dell'Amicizia possa coinvolgere anche le relazioni più vicine a noi quelle appunto con gli amici di sempre, seppure è importante mantenere una propostettiva ampia.

Ecco perché è il momento giusto per dedicare delle frasi sull'amicizia, inviandole proprio via Whatsapp, ma anche come status di Facebook. Se siete a corto di idee per le frasi di auguri, prendete spunto da qui.

Tanti auguri a te che sei la mia amica speciale da sempre

Tanti auguri! Ti stupisci che ti mandi questi auguri oggi, visto che il tuo compleanno pa gennaio? Ma oggi è la Giornata Mondiale dell'Amicizia, con chi dovrei festeggiare se non con te?

Chi trova un amico, trova un tesoro. E nel nostro caso

Auguri per questa giornata speciale dedicata agli amici e tu sei il migliore di tutti

In questa Giornata dell'amicizia il mio pensiero vola subito a te, perché la nostra amicizia è ciò che di più solido c'è nella mia vita

Una giornata unica da dedicare a un'amica unica, che poi saresti tu

Sei il mio faro nella tempesta, la persona che so che ci sarà sempre: sei l'Amica con la A maiuscola

Un amico come te è più che un semplice tesoro, è una ragione di vita

Auguro a tutti di incontrare almeno una volta nella vita un'amica come te e di non lasciarsela scappare

In questa giornata dedicata all'amicizia, io penso sempre a voi, che siete gli amici più cari che ho