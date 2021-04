U n passo importante per molti bambini: la Prima Comunione. Ecco le frasi più belle e sentite per un augurio fatto col cuore , perchè nel giorno di questo Sacramento è importante trovare le parole giuste per un biglietto di auguri da conservare nel tempo

Shutterstock Shutterstock Shutterstock Olycom Olycom Olycom Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock

Le frasi più belle per la Prima Comunione

La Prima Comunione è sicuramente una giornata importantissima per tanti bambini e per le loro famiglie, e bisogna trovare le parole giuste per esprimere tutto il nostro affetto senza essere banali usando delle frasi belle. Non sempre è facile, quindi prendi ispirazione dalle nostre frasi per Prima Comunione e trova quella più adatta al tuo bambino. Delle frasi di auguri speciali da custodire nel tempo e da riportare nelle bomboniere per la prima Comunione che si possono acquistare anche online!

"Tutto è possibile per chi crede"

"Per un futuro puro e candido, proprio come in questo giorno!"

"Una nuova vita inizia oggi per te: che sia ricca di gioia e serenità!"

"Che il candore del tuo vestito e della tua anima siano il simbolo di come sarai nella vita."

"Il sacramento che oggi hai ricevuto, guidi e illumini ogni passo della tua vita."

"Oggi che sei così vicina agli angeli, ricordati di noi nelle tue preghiere."

"Oggi per la prima volta ricevi Gesù nel tuo cuore. Il ricordo di questo giorno speciale ti accompagni sempre nella vita."

"La Prima Comunione, un'altra tappa importante della tua vita. Tantissimi auguri!"

"Che questo sia per te, un giorno che illumini per sempre la tua vita."

"Con l'augurio che la benedizione di Dio ti accompagni sempre con la sua luce.''

Frasi per la Prima Comunione Brevi

Poche parole bastano per fare gli auguri, basta solo trovare quelle giuste! Ecco delle frasi per la prima Comunione brevi, scritte proprio per i bambini che vivono questo bellissimo giorno e a cui vogliamo fare un augurio sincero e meno "ingessato" che se utilizzassimo delle frasi famose, magari altrettanto belle ma certamente non nostre.

"Tanti auguri per questo passo nel tuo cammino di Fede"

"Che la gioia ti accompagni sempre come in questo giorno"

"Nutri la tua Fede ogni giorno"

"Cammina sempre nella luce"

"Un augurio speciale per un giorno indimenticabile"

"Un passo dopo l'altro e arriverai lontano"

"Mantieni il tuo cuore puro e giovane come oggi"

"La Comunione è una festa importante da vivere nel profondo"

"Auguri per la tua Prima Comunione, che sia il primo di tanti gesti importanti"

"Ricevi la gioia di questo giorno unico e conservala nel tuo cuore"

Frasi Prima Comunione di Madre Teresa

Madre Teresa è stata un faro per moltissimi credenti e ancora oggi le sue parole risuonano nei nostri cuori. Per questa ragione può essere bello utilizzare proprio le frasi sulla Prima Comunione di Madre Teresa. Ovviamente non sono state scritte dalla Santa appositamente per la Comunione, ma parlano di Eucarestia. Ci sono anche delle frasi sul Battesimo di Madre Teresa e le frasi per la Cresima.

"Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più"

"Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare"

"Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi"

"Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare."

"La fede che passa all’azione diventa amore, e l’amore che si trasforma in azione diventa servizio"

"L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano"

"La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita"

"Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice"

"Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo neppure nell'Eucaristia, perché un'unica fede illumina i due misteri"

"La santità non è un lusso per pochi, ma un semplice dovere per ciascuno di noi"

Frasi sulla Prima Comunione di Papa Francesco

Naturalmente anche il Papa ha speso più di qualche parola sull'Eucarestia, si tratta quindi di frasi sulla Prima Comunione di Papa Francesco che possono essere scritte sui biglietti di auguri, ma anche all'interno del cartoncino delle bomboniere. Del resto sua Santità parla spesso di Sacramenti e sono molto belle anche le frasi di Papa Francesco sul matrimonio.

"L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi"

"E’ l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con uno scopo preciso: che noi possiamo diventare una sola cosa con Lui"

"L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di salvezza di Dio"

"L’incontro con Gesù nell'Eucaristia sarà fonte di speranza per il mondo se, trasformati per la potenza dello Spirito Santo ad immagine di colui che incontriamo, accoglieremo la missione di trasformare il mondo donando la pienezza di vita che noi stessi abbiamo ricevuto e sperimentato, portando speranza, perdono, guarigione e amore a quanti ne hanno bisogno"

"Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia. "Ringraziamento" in greco si dice "eucaristia""

"L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre del Pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano"

"E' tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre"

"L’Eucaristia garantisce che al centro ci sia Cristo, e che sia il suo Spirito, lo Spirito Santo a muovere i nostri passi e le nostre iniziative di incontro e di comunione"

"Nell’Eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona Sé stesso, offrendosi al Padre per amore nostro"

"Nell’Eucaristia e negli altri sacramenti sperimentate l’intima vicinanza di Gesù, la dolcezza ed efficacia della sua presenza"

Frasi per la Prima Comunione da Bibbia e Vangelo

Dove trovare delle frasi per la Prima Comunione se non cercando nella Bibbia e in particolare nel Vangelo? Matteo, Luca, Giovanni e Marco hanno tutti raccontato l'ultima Cena e quindi anche l'Eucarestia di Gesù e sono proprio queste citazioni che si rivelano adatte per la Prima Comunione.

"Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete" (Gv 6,35)

"Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4,4)

"Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete" (Gv 6,35)

"Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo»" (Mt 26,29)

"Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!" (Gv 6, 26-58)

"Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me»." (Lc 22 -22,23)

"E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo»" (Mc 14, 22, 25)

Frasi originali per la Prima Comunione

Per un pensiero caldo e affettuoso nei confronti di chi si appresta a ricevere la Prima Comunione, ecco delle frasi originali che esprimono dolcezza e allegria e augurano un percorso di fede a chi si è appena avvicinato al Signore.

Da oggi in poi hai un nuovo amico al tuo fianco, e lo avrai per sempre. il suo nome? Gesù naturalmente. Tanti auguri di buona Prima Comunione!

Oggi Gesù entra nel tuo cuore per la prima volta. Custodiscilo sempre, custodiscilo bene e ti sarà sempre vicino. Tanti auguri!

Possa Dio donarti per ogni tempesta, un arcobaleno; per ogni lacrima, un sorriso; per ogni preoccupazione, una soluzione, e un aiuto in ogni momento di difficoltà; per ogni problema, che la vita ti presenta, un amico per condividerne il peso; per ogni sospiro, una dolce canzone; e una risposta a ogni tua preghiera. (Proverbio Irlandese)

Gioia e felicità

siano le matite colorate

con cui scrivere le pagine

più belle della vita

in questo giorno così importante. Auguri

siano le matite colorate con cui scrivere le pagine più belle della vita in questo giorno così importante. Auguri Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore

In questo giorno stai aprendo la tua anima a qualcosa di grande e magnifico. Coltiva questo dono e rendi la tua esistenza un'opera d'arte

Frasi Celebri per la Prima Comunione

La Prima Comunione è un passo importante e per sottolineare l’importanza del valore di questo Sacramento sarebbe opportuno accompagnare il pensiero da parte di amici e parenti con delle belle parole. Scegliere una frase celebre per questo evento valorizzerà ancor più il momento. Eccone alcune:

Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

(Vangelo secondo Matteo)

(Vangelo secondo Matteo) L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non ci dà solo i suoi meriti e i suoi dolori, ma tutto se stesso.

(Elisabetta della Trinità)

(Elisabetta della Trinità) Ogni volta che noi facciamo la Comunione assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù.

(Papa Francesco)

(Papa Francesco) Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi!

(Madre Teresa di Calcutta)

(Madre Teresa di Calcutta) Che l’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita.

(Papa Benedetto XVI)

(Papa Benedetto XVI) Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni. (Giovanni Bosco)

Per le bomboniere

Le bomboniere sono quel regalo speciale che si offre agli invitati al giorno della Prima Comunione come ricordo. Al loro interno ci sono, naturalmente, i confetti e i classici cartoncini piegati in due con all'interno scritta una frase. Non sapete cosa scrivere nelle bomboniere per la Prima Comunione? Ecco qualche idea.

"Un augurio speciale per una giovane fede"

"La giornata in cui incontri il Signore"

"Accogli Gesù nel tuo cuore"

"Apri il tuo cuore a Gesù"

"Che la Pace vi accompagni sempre"

"Vivi la libertà dell'amore di Cristo"

"Una giornata da vivere nella Fede"

"Che Dio ti accompagni in ogni passo"

"Segui le orme di Gesù"

"Non dimenticare gli insegnamenti di Gesù"

Frasi Prima Comunione sugli angeli

Gli angeli sono delle figure molto simboliche per i giovani e per i bambini. In particolare, grazie alla figura dell'angelo custode, è un modo per sentire Dio vicino in ogni giorno della propria vita. Per questo può essere bello dedicare al giovane comunicando delle parole che gli ricordino proprio questa presenza gioiosa nel quotidiano.

"Sei un angelo e porti la luce nelle nostre vite"

"Che Cristo e gli angeli veglino sempre su di te"

"Che gli angeli danzino sempre sulla tua strada"

"Con la Prima Comunione anche tu sei diventato un angelo"

"Porta nel tuo cuore la luce degli angeli"

"Apri il tuo cuore e segui il cammino indicato dagli angeli"

"Il tuo angelo custode tiene la sua mano sulla tua spalla"

"Gli angeli portano gioia e allegria nel tuo cuore"

"Cosa c'è di più bello di sentire il volo degli angeli nel proprio animo?"

"Senti il dolce canto degli angeli?"

Hai già pensato anche al look per la grande occasione? Scopri i nostri consigli per abiti da cerimonia per bambino e bambina.