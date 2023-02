Hai a che fare con un tipo egocentrico? Ecco i 7 campanelli d’allarme

T u parli, ma lui non ti ascolta. Stai male, e lui ti fa notare che sta peggio di te. Non importa dove e con chi siete, vuole stare sempre al centro dell'attenzione. Forse hai a che fare con un tipo egocentrico. Ecco i segnali per capirlo il prima possibile

Abbiamo tutti incontrato persone che sembrano concentrate solo su se stesse, si comportano come se fossero al centro del mondo, con poco o nessun riguardo per gli altri. Se esci con loro o fanno parte della tua famiglia, probabilmente avrai notato che non è esattamente piacevole frequentarle. Non c'è dubbio che passare del tempo con una persona egocentrica, che sia un fidanzato o semplicemente un'amica, ha un impatto negativo su di noi. Perché non ci sentiamo ascoltate, addirittura è come se neanche ci vedessero. Alla fine diventa estenuante, come se qualcuno stesse rubando la nostra energia. Molte persone sono brave a mascherare il loro egocentrismo, sanno cosa dire, cosa fare. Capire se abbiamo a che fare con un tipo egocentrico è importante, se non vogliamo subirne in seguito le conseguenze.

Com'è una persona egocentrica

Un tipo egocentrico si preoccupa solo di se stesso e mostra scarso interesse o cura per gli altri. Queste persone non hanno quasi del tutto empatia, raramente provano compassione per gli altri. Sono molto più concentrate sul soddisfare i propri bisogni e desideri. Molti bambini sono egocentrici: accade, soprattutto, tra i due e i sei anni di età. Alcuni adulti, però, si comportano come se non avessero mai superato quella fase, anche se hanno imparato a mascherare il loro egocentrismo.

Un tipo egocentrico è anche narcisista?

Narcisismo ed egocentrismo condividono alcuni tratti comportamentali, ma non sono la stessa cosa. Il tipo egocentrico può provare empatia, il narcisista può solo fingerla. L'egocentrico agisce seguendo i suoi bisogni con scarsa attenzione per gli altri. Tuttavia, quando le sue azioni feriscono una persona a lui cara, riesce a comprendere quel dolore e modificare il suo comportamento. Il narcisista è immune al dolore altrui. Può, però, fingere di provare empatia, se ha un tornaconto personale. Entrambi vogliono stare al centro dell'attenzione. Però, mentre un tipo egocentrico ascolta gli altri, specie per trovare un modo per mettersi in risalto, il narcisista non ascolta nessuno. Lui non considera affatto i propri interlocutori. Infine, l'egocentrico ama sentirsi desiderato da altre persone e flirtare, ma quasi sicuramente non tradisce il partner, perché sa che lo ferirebbe. Il narcisista tradisce alla prima occasione. Ecco sette segnali a cui prestare attenzione per capire se hai a che fare con un tipo egocentrico.

L'egocentrico fa tutto a modo suo

Uno dei segnali più evidenti che hai a che fare con un tipo egocentrico, è che non ascolta i tuoi consigli e o le tue idee. Vuole fare tutto a modo suo. Questo vale sia che si tratti di decidere dove andare a cena fuori e sia nel sesso. Conta solo quello che vuole lui.

Ti mette continuamente alla prova? È un tipo egocentrico

Se ti senti sempre messa alla prova dalla persona che stai frequentando, forse hai a che fare con un tipo egocentrico. Queste persone fanno sempre di tutto una competizione. Potrebbero vantarsi di un loro risultato subito dopo che hai condiviso le tue notizie entusiasmanti. Quando stai male, ti faranno notare come loro stiano soffrendo di più. E così via.

Manipola gli altri per farsi strada

La manipolazione emotiva e il comportamento di controllo sono certamente segni che hai a che fare con un tipo egocentrico. Una persona che si prende cura delle persone che ama, non esibirà costantemente quel tipo di comportamenti. Attenzione: in questi casi è alto il rischio di gaslighting e abusi emotivi.

Risponde ai tuoi problemi con positività tossica

Alcune persone egocentriche sanno che cosa dire in determinate situazioni, anche se non lo pensano davvero. Tieni d'occhio la positività tossica, cioè quei momenti in cui ti dice qualcosa di carino, ma che non è davvero utile. In realtà, sta ignorando le tue preoccupazioni o i tuoi problemi.

Il tipo egocentrico sa mascherare il suo egoismo

Questo comportamento è simile alla positività tossica. Ci sono diversi modi in cui una persona egocentrica può "mascherare" il proprio egocentrismo. Molti tendono a imparare le cose giuste da dire o sapere per lodarti. Ma, una volta che hanno pronunciato le parole giuste, riporteranno la conversazione su se stessi.

È sempre al centro dell'attenzione

Un tipo egocentrico vuole essere costantemente al centro dell'attenzione, e lo fa. Sa come adattare la conversazione a se stesso. Così, mentre state parlando di te, ecco che rigira il discorso e il protagonista ritorna lui. Quando non è al centro dell'attenzione, può apparire visibilmente annoiato o disinteressato. Lo dimostra in tutti i modi, anche con il linguaggio del corpo.

Gli egocentrici sanno come apparire affascinanti

Le persone egocentriche possono essere molto affascinanti o interessanti all'inizio. Per esempio, possono sembrare emotivamente intelligenti, ti coinvolgono in conversazioni piacevoli dove parlano apertamente di se stessi. Presta attenzione se anche lui mostra interesse per te, facendo domande o semplicemente ascoltando. Se non è così, è un tipo egocentrico.

Come aiutare un tipo egocentrico

Non c'è molto che puoi fare per aiutare qualcuno a essere meno egocentrico. Puoi suggerire una terapia psicologica, ma alla fine decisione spetta a lui. Ricorda: il tuo obiettivo non deve essere rendere qualcuno meno egocentrico. Meglio concentrarti su ciò che vuoi veramente da una relazione. Se, quando sei con lui, continui a sentire una vocina che ti dice che non ti sta ascoltando, che non sei contenta, non metterla a tacere. Se vuoi, prova a parlargliene: in una relazione, esprimersi può essere salutare. Digli come ti fa sentire il suo comportamento, chiedi che si comporti diversamente quando trascorrete del tempo insieme. Parlagli in modo chiaro e convincente, magari preparandoti in anticipo le cose da dire, se necessario. Sii pronta ad arginare i suoi tentativi di riportare la conversazione su se stesso, aspettati anche una reazione negativa. Non pensare che tutto andrà bene, perché potresti rimanere delusa. Una volta che hai stabilito i tuoi confini con fermezza, mantienili. E se a lui non piace, alla fine non era la persona giusta per te.