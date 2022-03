L a Festa del papà è alle porte! Sai che alcuni studi hanno dimostrato che chi passa più tempo con il proprio padre diventa un adulto più felice e intelligente? Andiamo a scoprirne di più

Si sa, la Festa del papà pone alcuni interrogativi "esistenziali". Gli piacerà il mio regalo? Avrò fatto un dono troppo banale? Possibile che ogni anno gli regalo un paio di calzini?

La verità è che il regalo perfetto per il papà non esiste... noi siamo già il suo regalo! E vederlo sorridere un po' imbarazzato durante la festa a lui dedicata è per noi molto divertente.

Crescere con un padre è un privilegio. Hai dalla tua parte qualcuno che ti ama, che ti incoraggia e ti accompagna nel percorso di vita. Qualcuno che farebbe a pugni con il mondo solo per vederti sorridere, e qualcuno che c'è sempre quando hai bisogno. Perchè un padre vero fa esattamente questo: si prende cura di te. C'è infatti chi dice che chi passa più tempo insieme al proprio padre ha più possibilità di diventare un adulto intelligente, oltre che felice. Sarà vero?

Passare più tempo con il papà rende più intelligenti

Sono scese in campo l'Università di Oxford e Cambridge per dimostrare questa teoria. Un team di ricercatori britannici ha dimostrato che passare più tempo con il proprio papà rende i bambini e le bambine più intelligenti, più svegli e attivi. Allo stesso modo, chi durante l'infanzia ha avuto modo di vivere a pieno la figura paterna, è oggi un adulto più felice, solidale, ma anche più sereno e spensierato.

Gli esperti universitari hanno osservato il comportamento di alcuni papà mentre giocavano con i loro figli quando erano ancora in fasce, e poi come si comportavano con loro una volta cresciuti, se leggevano loro dei libri o se trascorrevano i weekend insieme.

I bambini più grandi (7-8 anni) sono stati poi sottoposti a test cognitivi come la comprensione di un libro, o l'esibizione di un balletto. I risultati erano evidenti, e dimostravano che i figli con le migliori performance erano quelli che avevano passato più tempo con il papà già dai primi mesi di vita.

Perché stare con il papà ci rende donne più felici

Perché ci sentiamo accolte e volute fin dal primo momento. Un padre con una figlia femmina ha il compito di farla sentire protetta e amata, sempre. Le bambine e le ragazze che hanno la fortuna di crescere insieme a un padre sono le donne che in futuro saranno più felici, e nella migliore delle ipotesi anche quelle che sapranno costruire rapporti, relazioni e amicizie con l'altro sesso sane e durature.

Attenzione, non stiamo facendo di tutta l'erba un fascio. Ci sono donne forte, capaci e indipendenti che sono cresciute senza il supporto di una figura paterna e rimangono creature perfette anche così, ci sono padri che non sono davvero definibili tali e che non danno alcun valore aggiunto alle loro figlie.

Semplicemente crediamo che chi ha il privilegio di crescere insieme al papà avrà la fortuna un giorno di guardarsi dietro le spalle e trovare un uomo che l'ha amato/a alla follia e senza freni, e che è stato pronto a tutto per renderlo/a felice. Non è forse questa la chiave di volta dell'amore?