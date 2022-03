Originali o classici: abbiamo selezionato i regali più trendy per festeggiare e coccolare tutti ma proprio tutti i papà

Le idee regalo per la festa del papà

La Festa del papà è una ricorrenza internazionale, che in Italia cade il 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe, il papà di tutti. Anche se non ami le feste comandate e i regali "obbligati", il 19 marzo può essere comunque l’occasione giusta per far sentire il tuo papà un po’ coccolato e per festeggiarlo. Ma cosa regalargli per fargli auguri? Hai già deciso?

Per non farti trovare impreparata, ti proponiamo tantissime idee regalo per il papà utili ma anche divertenti: dallo smartwatch per i papà più sportivi e attenti alla forma fisica, agli occhiali di tendenza, dal trolley per il papà viaggiatore al cappellino in cotone riciclato per chi ama vestirsi rispettando l’ambiente.

E poi tanti prodotti per farsi bello, dal dopobarba al gel doccia, dal rasoio di ultima generazione che segue la forma del viso anche nelle zone più difficili da raggiungere al set viso e corpo.

Festa del papà: i regali beauty

Stando ai dati di vendita, la Festa del papà non è gettonata come quella della mamma. I soldi che spendiamo per quest'ultima sono tre volte quelli che destiniamo al papà. E, invece, che sia un piccolo pensiero last minute oppure un pacchetto importante, è bene non dimenticarsi di coccolare e festeggiare il papà, per dirgli che per noi è importante.

Sei a corto di idee? Passa in profumeria e non sbagli mai. Puoi sorprenderlo con un profumo dal bouquet seducente (magari per dirgli che è sempre affascinante) o una colonia che sa di freschezza. Ancora puoi regalargli il necessaire per prendersi cura della barba o, se è uno sportivo e amante della palestra, anche solo un docciaschiuma tonificante. Se, invece, ama avere la faccia sempre perfettamente liscia, non farti sfuggire l'ultimo rasoio elettrico hi tech. Se ne innamorerà.

1 di 10 - Mousse de Rasage Anti-Irritations di Lierac Homme (la trovi in farmacia) solleva e rende morbida la barba per una rasatura facile fin dal primo passaggio della lama, senza rischio di micro-tagli. E c'è una sorpresa. Per la Festa del papà, se acquisti due prodotti della linea Homme, riceverai in omaggio il Gel Doccia Multifunzione 3 in 1. 2 di 10 - Black Label 241 Scented Beard Oil di Equivalenza, rende la barba morbida e profumata. 3 di 10 - Testina flessibile a 360 gradi e tecnologia AutoSense che rivela la densità della barba adattando la potenza il nuovo rasoio Braun Series 7 super tecnologico assicura una rasatura profonda e uniforme anche nelle zone difficili da raggiungere. 4 di 10 - Detergente e balsamo ma anche un pratico pettinino: la Beard Essential Pochette di Gillette racchiude tutto l'occorrente per un look barba curato e perfetto. 5 di 10 - Un pratico prodotto multitasking con estratto di alghe marine. Rimuove a fondo le impurità della barba, tonifica la pelle e rigenera i capelli. Detergente 3 in 1 di Mediterranea Man (14,50 euro). 6 di 10 - Per il papà che va in palestra è perfetto il Gel Doccia Multi-uso di Nuxe Man (9,90 euro). Con il 95% di ingredienti di origine naturale, ha un effetto energizzante. 7 di 10 - Mandarino, salvia, mughetto e iris, ma anche muschio di quercia e musk: è un mix deciso quello della nuova fragranza Ferragamo IntenseLeather (da 65 euro). 8 di 10 - Original Wood di by Dsquared2 (da 52 euro) è una fragranza sensuale e intensa, con note di violetta, legno di cedro, ambra, musk e cardamomo. 9 di 10 - Bacche rosa e pepe nero, shiso, rosmarino, legno di cedro e musk nel bouquet fresco e frizzante di Colonia C.L.U.B. Di Acqua di Parma (125 euro). 10 di 10 - Il Set Uomo Viso&Corpo di Yves Rocher (27,95 euro) contiene un Trattamento Rigenerante Anti-inquinamento Elixir Botaniquee il Gel doccia Corpo e Capelli Bois de Sauge.Festa del papà: i regali beautyIl Set Uomo Viso&Corpo di Yves Rocher (27,95 euro) contiene un Trattamento Rigenerante Anti-inquinamento Elixir Botaniquee il Gel doccia Corpo e Capelli Bois de Sauge.

Festa del papà: i regali fashion

La Festa del papà può essere una bella occasione per far sapere al papà che lo pensiamo e che per noi è importante. È vero, i papà lo sanno, non c'è bisogno di dirglielo ma un regalo resta comunque un segno importante e concreto. Qui trovi tante sorprese, da accessori per lo sport più impegnativo ad altri per i papà sportivi ma non troppo, attenti all'ambiente anche nelle scelte che riguardano l'abbigliamento e la moda.

1 di 11 - Un pensiero per il tempo libero da trascorrere insieme al papà: il cappellino con la visiera è morbido e non fa sudare ma soprattuto è amico dell'ambiente. È per il 50% in cotone riciclato e 50% poliestere riciclato (33 euro). 2 di 11 - Per il papà che ama gli accessori, questa cintura in pelle è realizzata secondo i criteri del protocollo Leather Working Group, che certifica le aziende più attente all'ambiente: i pellami degli articoli dotati di questa etichetta derivano infatti da aziende controllate e certificate (Kalvin Klein, 49,99 euro). 3 di 11 - Il papà viaggiatore apprezza sicuramente questo trolley della nuova collezione Carpisa nata in collaborazione con il marchio americano Jeep. Il trolley è dotato del CARPISA QR-GO® un nuovo sistema di comunicazione e accesso a vari servizi, fruibili in maniera semplice e immediata, come lettura carta d’imbarco, green pass, È in materiale abs e policarbonato con trattamento antigraffio, doppie ruote Hinomoto ultrasilezione e resistenti, sistema di chiusura TSA e rivestimenti in materiale 100% RPET. Le varianti colore sono nero, grigio perla, verde oliva e tre misure - S M L - a partire da euro 129,95. 4 di 11 - Che fascino questo giubbotto in cotone felpato. Strizza l'occhio agli anni Ottanta, il papà lo apprezza soprattutto se ha gusti vintage (Dan John, 59,99 euro). 5 di 11 - La borraccia è un'idea pratica per i papà sempre in movimento. È utile anche da tenere sulla scrivania mentre si lavora. In acciaio inossidabile, super igienica, non assorbe gli odori e va bene anche per le bevande calde (Ecoalf, 29 euro). 6 di 11 - Stanno tornando gli orologi classici. Questo è in acciaio e il cinturino in pelle sostenibile (Fossil, 149 euro). 7 di 11 - Un super regalo per i papà super sportivi, da chi va in montagna, in bici o scia a chi si immerge. L'ultimo nato in casa Garmin è stato realizzato secondo lo standard militare 810: vuol dire che ha una altissima resistenza agli sbalzi termici, agli urti e resiste a immersioni fino a 100 metri. Più di così! (Garmin, 349,99 euro). 8 di 11 - Un regalo importante che dura nel tempo: è un beauty case, elegante, curatissimo nei dettagli e resistente. È in pelle di vacchetta conciata al vegetale con ampia apertura e interno foderato in tessuto impermeabile. La chiusura è a zip con tiralampo di ottone. L'interno, in tela impermeabile, ospita una tasca aperta in tessuto. Comodissima la struttura in metallo, che tiene il beauty case completamente e stabilmente aperto durante l'utilizzo. È prodotto in Italia dai maestri artigiani della filiera a km 30 de Il Bisonte (145 euro). 9 di 11 - Un capo che non tramonta mai per il papà sportivo: questa Lacoste è in cotone piquet e si trova su Zalando (119,99 euro) 10 di 11 - Il tempo bello trascorso insieme si ricorda dopo, nel futuro. Perché non regalare al papà il gioco di società più gettonato del momento? Netflix – In tendenza ora è un gioco di situazione con le carte (Spin Master / Editrice Giochi). La confezione include: 70 carte Situazione, 100 carte Contenuto originale Netflix, 200 carte Colpo di scena, 30 carte Dramma, 2 gettoni ruolo, 1 regolamento. 29,99 euro. 11 di 11 - Un regalo che non passa inosservato, per un papà stiloso. Questo occhiale da sole, in acetato di alta qualità, ha le aste con anima in metallo e un raffinato decoro effetto cashmire abbinato all’iconico fregio Lozza a 5 righe. All’interno, l’asta è resa unica dalla firma Tommaso Paradiso x Lozza. Modello disponibile nelle varianti miele con lenti blu, cristal con lenti marroni o nelle più classiche nera con lenti sfumate, blu scuro con lenti marroni e havana con lenti verdi. Prezzo: 169,00 ero.