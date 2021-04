Cosa si regala ai bambini in occasione della loro prima comunione? Tra grandi classici e proposte originali, abbiamo scovato qualche idea ad hoc

Cosa regalare a un bambino per la prima comunione

Regali per la prima comunione: affrontare la missione, lo sappiamo bene, può non essere facile, soprattutto per l'età molto particolare dei festeggiati , in genere hanno tra gli 8 e i 9 anni. Insomma, se per te fare un regalo comunione a un bambino è un rebus è insolvibile, specie in un'occasione che dovrebbe avere anche un pizzico di solennità, sei capitata nel posto giusto.

Leggi la nostra guida: troverai sicuramente qualche spunto e qualche consiglio per non sbagliare.

Regali prima comunione: i grandi classici

Ha ancora senso oggi regalare il classico orologio o il gioiello in oro da indossare e conservare ecome ricordo? Ebbene sì, i regali "importanti", non passano certo di moda. Tuttavia il consiglio è quello di puntare su proposte sobrie o su modelli non troppo seriosi. Un’idea sempre valida, poi, è quella di regalare ai bambini che si apprestano a ricevere la loro prima comunione, il libro del Vangelo: un modo intelligente per accompagnarli alla scoperta della religione cristiana, attraverso una lettura fondamentale. In questo caso, però, meglio puntare su un’edizione adatta all’età dei bambini, ancora meglio se illustrata.

L'orologio sportivo

Se l'idea è quella di puntare su un regalo "che resti" e che possa essere utilizzato dal bambino anche quando è più grande, il must assoluto resta l'orologio da polso, magari in versione sportiva. Quello di Lacoste ha una linea casual ma anche elegante, grazie al cinturino in silicone con motivo Petit Piqué. In più la numerazione è facile da leggere e quindi adatta anche ai bambini.

Il bracciale dei ricordi

Per una bambina, invece, puoi puntare su un gioiellino da conservare ma anche da indossare subito. L'idea perfetta? Il bracciale in argento di Pandora: dotato di catena a serpente è pensato per essere arricchito in modo facile da charm diversi, così da accompagnare la bambina nei suoi momenti speciali. La chiusura a scomparsa in argento, inoltre, garantisce una tenuta sicura al polso, evitando che si possa perdere anche un solo momento indimenticabile.

La Bibbia per bambini

Un'usanza ancora molto sentita è quella di regalare per la comunione la prima Bibbia. L'importante è sceglierla in una versione adatta ai bambini, come quella firmata Edizioni San Paolo. Il racconto ha infatti uno sguardo attento all’oggi e pone l’accento sui valori che la Bibbia custodisce: la libertà, la responsabilità personale, la giustizia, la fedeltà, la misericordia…

Regali prima comunione: le idee hi-tech

Meno tradizionali ma sicuramente apprezzatissimi anche dai bambini, i regali tecnologici: la comunione potrebbe infatti essere l’occasione giusta per regalare il primo tablet, con cui imparare ma anche giocare senza pericoli, o magari il suo primo activity tracker. In entrambi i casi si tratta di proposte assolutamente in linea con l'età, che ti permetteranno di fare centro anche a fronte di una spesa abbastanza contenuta.

Il tablet a misura di bambini

Il regalo che farà felici i bambini in età da comunione? Il tablet con cui giocare e divertirsi. Quello di Vankyo ha una memoria da 32 GB e supporta una vasta gamma di contenuti tra giochi, video, APP educative, lettura, musica e molto altro. Inoltre viene fornito con una custodia antiscivolo e resistente agli urti ed è super sicuro perché include la funzione di "controllo genitori".

Il primo activity tracker

Tra le proposte hi-tech adatte anche ai bambini, largo allo smartwatch che include tantissime funzioni, tra cui il monitoraggio delle attività e del sonno: sarà un regalo intelligente anche per sensibilizzare i bambini sull'importanza di condurre uno stile di vita sano. Quello di Fitbit include il "controllo genitori" ed è disponibile in tante coloratissime versioni.

Regali prima comunione: giochi e idee utili

Per un piccolo presente, infine, tenendo conto dell'età dei festeggiati, si può ricorrere anche a un gioco: l'importante è scegliere proposte educative ed intelligenti. Dal set per i primi esperimenti scientifici, all'album per conservare il ricordo della Prima Comunione, le idee possono essere tante. E se cerchi qualcosa di utile, una scelta azzeccata può essere quella di regalare un simpatico trolley, come quello dei grandi, per i suoi viaggi.

Il gioco scientifico

Vuoi regalare un gioco? Punta allora su una soluzione super intelligente, come quella firmata Clementoni: un laboratorio in scatola che include una ricchissima strumentazione per diventare scienziati professionisti e cimentarsi in 100 esperimenti diversi tra biologia, chimica, botanica, astronomia e tanto altro.

Il trolley per i suoi primi viaggi

Per un regalo utile, largo anche al trolley per affrontare con sprint i suoi primi viaggi. Quello Disney ha una divertente stampa con finitura lucida, fodera interna in colore coordinato e persino una chiusura di sicurezza con combinazione a 3 cifre. In più puoi sceglierlo con personaggi e colori diversi.

L'album speciale

Quello della Prima Comunione è un giorno speciale. Ecco allora un altro regalo azzeccato: l'album che permette di raccogliere e conservare i ricordi di quella giornata così importante, tra fotografie, dediche e tanto altro.

