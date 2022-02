C ome si fa a smettere di aspettare un suo messaggio? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica per riprendere finalmente in mano la propria quotidianità

Il primo appuntamento è andato a buon fine, l’approccio ci è sembrato più che positivo, ma nelle ore e nei giorni a seguire nel nostro smartphone non vi è traccia di nessun messaggio inviato dalla persona con cui abbiamo condiviso la serata. State tranquille, è una situazione molto comune, è capitato, capita e continuerà a capitare a tante di noi.

Non sempre la chimica al primo appuntamento scatta da entrambe le parti e non sempre il giudizio complessivamente positivo che abbiamo avuto del primo incontro o di quelli successivi combacia con quello della persona che era in nostra compagnia. È normale e non è colpa di nessuno. In questo innocente gioco di equivoci entrano però in campo aspettative, desideri, previsioni e speranze che inevitabilmente, spesso, ci portano a fissare lo schermo del nostro smartphone in attesa di un messaggio.

Un’attesa che se protratta nel tempo può diventare snervante e farci perdere di vista ciò che davvero conta nella nostra vita o più semplicemente, nella nostra giornata. Ma come si fa a smettere di aspettare un suo messaggio e a trasformare quest’inutile attesa in qualcosa di più produttivo? Ve lo diciamo subito!

Fai il primo passo

Chi lo dice che debba essere la persona con cui siamo usciti a fare il primo passo? Prendiamo la situazione di petto e scriviamo noi il tanto temuto e desiderato -dipende dai punti di vista- messaggio.

Non è necessario un coraggio da leoni nelle relazioni. É sufficiente essere consapevoli di ciò che si è e di ciò che si desidera, quindi stop a voli pindarici e ripensamenti dell’ultim’ora, smartphone in mano e facciamo il primo passo!

"Il segreto del primo passo è questo: dominare sé stessi e agire senza attendere."

Fëdor Dostoevskij

Non aspettare, dedicati ai tuoi hobby

Che abbiate fatto il primo passo e non abbiate ricevuto risposta o che non ci abbiate nemmeno provato, poco importa. Nessuna di noi dovrebbe restare in attesa di qualcosa che probabilmente non avverrà mai. Quindi smettiamola di rimuginare e di perdere ore preziose del nostro tempo e dedichiamoci a quelle cose che ci fanno stare realmente bene.

I nostri hobby sono sempre lì ad aspettarci. Yoga, palestra, fai da te, cinema, lettura di un buon romanzo, upcycling, sudoku, qualunque sia la vostra attività ricreativa preferita mettetela in pratica. Sarà un toccasana per il vostro benessere psicofisico, allevierà la tensione, vi farà focalizzare su altro e soprattutto vi distrarrà dall’inutile aspettativa di un banale sms.

Distraiti con le amiche

Lo sappiamo bene, la divina Carrie Bradshaw negli anni ci ha omaggiato di rare perle di saggezza e in tema di relazioni ci piace ricordare questa sua massima su cui riflettere:

“C'è un momento in ogni rapporto in cui il romanticismo lascia il posto alla realtà. Non dovresti sacrificare chi sei solo perché qualcun altro ha un problema con te”

Un punto di vista che vale sempre, che si tratti di un rapporto che dura da anni, che si tratti di una storia agli albori o semplicemente di un primo appuntamento, fare nostre queste parole può risultare illuminante. Infatti per quanto possiamo aver idealizzato un incontro, sono i fatti quelli che contano e i fatti, soprattutto se visti obiettivamente, possono essere difficilmente idealizzati.

È svanito nel nulla dopo il vostro primo incontro? Non si è fatto sentire nemmeno con un messaggio di testo? Prendete esempio da Carrie, distraetevi con le vostre amiche del cuore. Che sia davanti a un Cosmopolitan in un locale del West Village o a una Pilsener del pub sotto casa, poco importa!

Concentrati sul lavoro

Non permettete che un’attesa inutile e snervante vi distragga dai vostri reali obiettivi. Avete faticato tanto per ottenere ciò che avete, non rischiate di vanificare il vostro impegno perché qualcosa che non dipende da voi e che non potete controllare assorbe tutta la vostra attenzione, le vostre energie e il vostro tempo.

Concentratevi sull’attimo che state vivendo, focalizzatevi solo su ciò che dipende direttamente da voi e solo da voi e in cui valga davvero la pena investire tempo ed energie.

Pianifica una vacanza

Se il lavoro è importante per la nostra realizzazione personale, altrettanto importante è il relax. Non continuate ad attendere che il cellulare squilli, pianificate la vostre prossime vacanze, definite un itinerario interessante, prenotate il biglietto e partite alla volta di una meta tutta da scoprire!

E se dopo questi spunti vi state ancora chiedendo come si fa a smettere di aspettare un suo messaggio? La risposta riassuntiva è solo una; iniziando a pensare di più a noi stesse e al nostro valore e mettendoci al primo posto, sempre.