I l kajal di Johnny Depp, i capelli turchini di Helen Mirren, l'acconciatura pomposa di Elle Fanning: Cannes si apre con un mix di eleganza e stravaganza

Si accendono i riflettori sul Festival di Cannes che quest'anno giunge alla 76esima edizione tra grandi attese e ritorni clamorosi. E, come da tradizione, il Red Carpet della prima serata è il momento clou per sbirciare i beauty look delle stelle, e magari prenderne ispirazione. Non mancano le idee, anzi. Cominciamo con la rassegna?

Johnny Depp, il corsaro nero

Il più atteso, il più acclamato, il più sexy, nonostante i suoi 60 anni. Johnny Depp conquista Cannes con la sua aria selvaggia che pare "ammorbidita" dal sorriso tipico di chi sa di aver risalito la china. Nel beauty look l'immancabile kajal nero che rappresenta il suo marchio di fabbrica.

Il nostro commento: da bagno di folla!

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas e Carys Zeta

Insieme sono un quadretto perfetto, anche nell'accostamento dei look. Ombretto rosso per Catherine en pendant con l'abito e capelli color cioccolato con onde allentate. La figlia Carys Zeta spicca in bianco e i capelli raccolti in uno chignon composto. E poi c'è Michael, al secondo posto della classifica dei grandi attesi a Cannes 2023.

Il nostro commento: divi nel DNA.

Maïwenn e il "no make up make up"

L'attrice protagonista e regista del film Jeanne du Barry, prima pellicola in concorso, sfoggia una chioma cioccolato mossa in stile anni '70. Il make-up è semplice, quasi assente, con terra effetto bonne mine e gloss sulle labbra.

Il nostro commento: solare.

Helen Mirren e il beauty look da fata turchina

Primo premio alla stravaganza a Helen Mirren. Che per il Red Carpet di Cannes si è tinta i capelli di tutte le tonalità del celeste, dimostrandoci che l'ironia non ha età. L'attrice inglese ha 77 anni e ha più volte dichiarato di divertirsi a calcare i Red Carpet. Difficile non crederle.

Il nostro commento: Maria Antonietta del Terzo Millennio.

Elle Fanning, elegantissima

Con Elle Fanning restiamo in tono "opulenza". L'attrice americana ha preso alla lettera il dress code sontuoso di una manifestazione gloriosa come la sfilata di apertura del Festival di Cannes. Del resto, con quel piglio da dama del '700 indossa divinamente le acconciature più elaborate.

Il nostro commento: nostalgica.

Gong Li, beauty look minimale

Matita nera leggera e volto nude per l'attrice cinese che incanta con il suo look estremamente minimal.

Il nostro commento: il fascino dell'essenzialità.

Catherine Deneuve

La diva francese, il cui volto campeggia sul manifesto di Cannes 2023, sfila con la sua chioma bionda e vaporosa che l'ha resa leggendaria. Gli occhi sono sottolineati da ombretto tenue e abbondante mascara, le labbra sul rosa nude.

Il nostro commento: elle est Catherine Deneuve

Brie Larson: simply is the best

Capelli sciolti con riga a lato e piega leggermente ondulata per Brie Larson che a Cannes sceglie la semplicità assoluta. Un rossetto più vivace non avrebbe guastato.

Il nostro commento: semplice, troppo semplice.

Emmanuelle Béart...si nasconde sotto il cappello

Look da lady del mistero per l'attrice francese. I capelli biondi sono raccolti e nascosti sotto un cappello a falde enormi. Gli occhi sono bordati di ombretto nero-blu, perfetti per mettere in risalto l'iride celeste.

Il nostro commento: eccessiva.

Frederique Bel, fascino francese

C'è molta Francia nel beauty look di Frederique Bel, natali a parte. Sarà per i capelli à la page sarà per il make-up ricercato, fatto sta che incarna alla perfezione l'idea del beauty look francese.

Il nostro commento: strepitosa.

Uma Thurman, casual chic

Finto chignon disordinato e make-up naturale per l'attrice americana che sul Red Carpet di Cannes ha sfilato con il figlio.

Il nostro commento: look casual un po' troppo voluto (nonostante sembri il contrario).

Naomi Campbell, sempre al top

Il tempo sembra essersi fermato per l'ex top model protagonista degli anni '90. Capelli color cioccolato con schiariture caramello e ombretto luminoso come ai vecchi tempi.

Il nostro commento: è ancora la Venere nera.

Elodie Fontan, beauty look effetto sunkissed

L'attrice francese spicca per la sua freschezza che sul Red Carpet esprime con i capelli morbidi e ondulati in stile spiaggia e il l make-up tutta salute.

Il nostro commento: effervescente.

Pom Klementieff, sofisticata

L'attice francese di origini coreane sfoggia un caschetto rigoroso con una trendy ricrescita nera sui capelli biondi. Sugli occhi un eyeliner geometrico nei toni del viola come l'abito.

Il nostro commento: ricercata.