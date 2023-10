“Bitten lip effect”, le labbra nere diventano di tendenza in passerella

A Parigi le modelle sfilano a sorpresa con labbra effetto dark: ecco come realizzare il make-up che stregherà tutti la prossima stagione

Dalle passerelle della Settimana della Moda di Parigi arriva una tendenza beauty per le labbra, il “bitten lip effect”. Per la collezione primavera-estate 2024 di Dior, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri si è lasciata ispirare dalla figura della “strega” ma in versione moderna e ribelle. Una sfilata a tema femminista che si riflette anche nel make-up: le modelle sfilano a sorpresa con le labbra nere.

Cos’è il “Bitten lip effect”

Il trucco principale della sfilata Dior è il “bitten lip effect”. Letteralmente significa “effetto labbra morse” ed è stato realizzato dal make-up artist Peter Philips. Le labbra sfumate di nero accentuano l’effetto gotico della nuova collezione della maison francese, il senso di mistero e anticonformismo della figura della “strega” passa anche dal make-up.

Come realizzare le labbra nere

Se vuoi sentirti anche tu un po’ “strega” per una sera, puoi prendere ispirazione dal video di backstage della sfilata condiviso su Instagram da Peter Philips. Il make-up artist applica un rossetto ultra-mat e nel punto in cui si incontra labbro superiore e inferiore utilizza una matita occhi waterproof nera. Ciò che conta è l’effetto sfumato. Un trucco per farlo, si vede anche nel video, è aiutarsi con un semplice cotton fioc.

Quando scegliere il “bitten lip effect”

Questo tipo di make-up regala al tuo viso un look tenebroso e insolito. Non è quindi adatto al trucco di ogni giorno. Ma se vuoi stregare tutti in una serata particolare, allora scegli le labbra nere, magari da abbinare a uno stile dark anche nel look, come di tendenza nella prossima primavera-estate ma perfetto anche da anticipare nei lunghi mesi invernali.