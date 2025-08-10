Sarà che con l’arrivo della bella stagione un po’ tutte noi ne abbiamo voglia, sarà che a giudicare dalle ultime sfilate ed eventi sembra proprio che questa sia la tendenza del momento, fatto sta che i capelli effetto bagnato sono tornati prepotentemente a impreziosire le chiome delle celeb e non solo. Salendo di diritto sul gradino più alto delle acconciature più gettonate delle estati degli ultimi anni.

Un hair styling davvero unico, bellissimo e sempre di grande impatto. Capace di trasformare ogni chioma in un concentrato di unicità, stile e bellezza tutto da imitare. Ma come si realizzano i capelli effetto bagnato e soprattutto, quando è bene portarli per sfoggiare un hair look da vere dive e da lasciare letteralmente senza fiato?

Foto: Launchmetrics/Spotlight

Capelli effetto bagnato

Diciamolo chiaramente, con l’arrivo della bella stagione, delle giornate all’insegna del sole e del caldo, la voglia di usare piastre, phon e qualsiasi altro strumento che genera calore passa agli ultimi posti della nostra classifica. Ma come fare, quindi, per ottenere comunque un’acconciatura super cool che ci faccia sentire sempre uniche e con una chioma da dieci e lode? Ovviamente optando per i capelli effetto bagnato anche chiamati wet look. Una vera e propria tendenza che mette in primo piano la chioma con un’allure assolutamente unica e lucente. Proprio come se foste appena uscite dall’acqua.

Come realizzare i capelli effetto bagnato

Un hair look che permette di valorizzare ogni taglio e la consistenza naturale del capello con un finish semi lucido e dall’aspetto super elegante. Un trend che è facile da riprodurre e che vi permetterà di ottenere una chioma da vere dive in pochi e semplici passaggi.

Shampoo non aggressivo

La prima cosa da fare, quindi, è quella di seguire un’attenta hair routine, utilizzando shampoo e balsamo idratanti. Consigliamo a tutti dunque di scegliere uno shampoo non aggressivo, rispettando le esigenze del nostro capello, e di limitare l’uso del balsamo per evitare di appiattire i capelli, in particolare nel caso in cui dovessimo avere i capelli lisci e sani è bene non acquistate prodotti per capelli ricci o crespi, perché questi contengono sostanze ricostituenti e fissative assai differenti tra di loro. Una volta fatto dovrete pettinare i vostri capelli in modo da eliminare ogni nodo e renderli perfettamente disciplinati.

Gel extra forte

Infine, dovrete applicare sulla chioma dei prodotti in grado di ricreare il finish desiderato, come gel, cere o degli oli, che renderanno la chioma lucida e con un effetto bagnato davvero unico.

Muniamoci quindi di un gel extra forte, generalmente denominato extra strong, di un pettine, che dovrà essere a denti larghi e procediamo cercando di applicare, con rapidità, una quantità inizialmente simile a due noci, con i capelli che dovranno essere ancora bagnati. Durante questa fase è essenziale frazionare energicamente i capelli, partendo dalle radici, in modo da dare una forma ordinata e distribuiamo uniformemente il prodotto con il pettine, formando delle ciocche, fino alle punte. Ripetiamo ora l’operazione anche una seconda volta, aggiungendo ulteriormente 1 o 2 noci di gel, stando attenti a non esagerare con la quantità del gel, perché quest’ultimo in dosi esagerate realizza un antiestetico e sgradevole effetto appiccicoso.

Uso del phon

Adesso, servendoci di un phon e cercando di tenerlo ad una distanza di almeno 40 centimetri, dobbiamo iniziare ad asciugare i capelli a temperatura media, continuando a frazionare fino alle punte, cercando di dirigere il getto di questo a intermittenza. Noi consigliamo di non utilizzare il phon a temperature elevate, perché potremmo anche rischiare di seccare i capelli e compromettere in questo modo l’effetto bagnato realizzato.

Foto: Launchmetrics/Spotlight

Capelli effetto bagnato solo sulle radici

Per chi voglia optare per una soluzione meno radicale, poi, è possibile creare i capelli effetto bagnato anche solo sulle radici. Lasciando il resto della chioma al naturale.

Per farlo dovrete:

applicare sui capelli ancora bagnati, subito dopo lo shampoo, un prodotto specifico in gel, creando la forma che più desiderate;

poi dovrete asciugare il resto della chioma con un diffusore, in modo da non intaccare la parte “bagnata” e ottenere il risultato bagnato tanto atteso.

Stesso discorso va fatto se volete creare i capelli effetto bagnato e mossi. In questo caso dovrete partire dalla chioma quasi asciutta, usando un diffusore. E applicando un gel effetto bagnato sulle lunghezze o sulle radici modellando i capelli in modo delicato e super naturale.

Capelli effetto bagnato sui capelli ricci e mossi

Chi l’ha detto che solo le donne che hanno i capelli lisci possono sfoggiare un look dai capelli bagnati? Questa tendenza può essere seguita anche dalle donne coi capelli ricci o mossi, seguendo le stesse indicazioni. L’accortezza in più è quella di indirizzare i propri ricci quando sono ancora bagnati, dando il volume nei punti giusti per ottenere un look capelli bagnati perfetto.

Foto: Launchmetrics/Spotlight

Capelli effetto bagnato: a chi stanno bene

Un hair look che si presta benissimo per essere portato con la chioma tirata all’indietro, facendo aderire bene i capelli alla testa ed enfatizzando i tratti del viso di chi lo prova. Proprio per questo, i capelli effetto bagnato, a prescindere dalla loro lunghezza, sono particolarmente indicati per chi ha un volto dai lineamenti simmetrici e regolari.

Ma nulla vieta a chiunque lo desideri, di provare a realizzarli anche con acconciature diverse. Lasciando cadere la chioma al naturale anche sul davanti, in modo leggero e armonioso, legandola in una coda morbida o tirata, per un effetto super chic, o provandolo anche sulla frangia e con una bella riga al centro, sia sui capelli mossi che lisci.

Il tutto magari in occasione di una serata particolare, elegante e non, ma anche semplicemente di una giornata in cui la vostra voglia di sfoggiare un’acconciatura diversa e super estiva si fa più forte del solito.

Insomma, i capelli effetto bagnato possono essere portati in qualsiasi modo e occasione vogliate, purché lo si faccia con stile e con quel tocco di personalità che rende unica ciascuna di noi. Portando con originalità una tendenza che è destinata a rimanere in vetta alla classifica delle più gettonate per tutta la prossima estate e chissà, magari molto di più.