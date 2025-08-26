Le tue giornate sono frenetiche e, sempre di corsa tra un impegno e l’altro, non ti resta molto tempo da dedicare all’hairstyle. Ma apparire sciatta e trasandata è una cosa che detesti, e ti piacerebbe riuscire a essere sempre in ordine come fanno le tue amiche. Se questa è la tua situazione, una soluzione c’è e si chiama butterfly bob. Un taglio pratico e versatile ma terribilmente cool, che enfatizza la femminilità senza richiedere troppa attenzione. Non hai bisogno di fare la piega tutte le mattine, perché dà il meglio di sé in versione out of bed.

Le caratteristiche del butterfly bob

Il Butterfly bob è una versione più flessibile del classico caschetto, e una rivisitazione più corta del butterfly cut. Non ha bisogno di essere liscio e lucido, ma anzi è più bello quando è messy. È caratterizzato da una stratificazione di ciocche scalate leggeree impalpabili come le ali di una farfalla: è proprio da questa caratteristica che deriva il suo nome evocativo. Queste ciocche svolazzanti e libere aggiungono volume e movimento, e consentono di mantenere quell’aspetto rilassato ed effortless che cerchi.

Come personalizzarlo

Partendo dalla base di un caschetto corto e con scalature delicate, in butterfly bob può essere facilmente personalizzato per renderlo più adatto a te. Puoi adattare la forma e la lunghezza, per renderlo più in linea con il tuo viso o con il tuo stile. Puoi impreziosirlo un ciuffo laterale per un tocco vintage o con una frangia a tendina per incorniciare meglio il volto. Se desideri riequilibrarne la forma, opta per una versione leggermente più lunga, oppure corto sulla nuca per enfatizzare il collo. Se vuoi sottolineare lo sguardo, il consiglio è quello di accentuare le scalature sulla parte frontale.

A chi è adatto il butterfly bob

Il butterfly bob si adatta benissimo a diverse tipologie di chioma. Se la tua è particolarmente folta, ti sarà d’aiuto per alleggerirla. Se invece hai i capelli fini, otterrai così pienezza e corpo. Che tu sia riccia, mossa o liscia, potrai sceglierlo senza pensarci due volte. Inoltre valorizza tutti i tipi di viso, anche se su volti troppo magri e allungati potrebbe non essere l’ideale. È perfetto invece per quelli tondi, poiché le scalature creano un effetto allungante. E ovviamente, se vuoi unire stile e praticità è proprio quello che fa per te.

Lo styling quotidiano

Lo styling del butterfly bob è la cosa più semplice che tu possa immaginare. Puoi usare bigodini di dimensione medio-grande la sera prima di andare a dormire per essere pronta in un lampo al mattino, oppure più semplicemente puoi asciugare i capelli a testa in giù, dall’alto verso il basso con il phon. Puoi anche scegliere di lasciare la chioma libera di asciugarsi all’aria e al sole. Un tocco di mousse può aiutarti a dare volume e struttura a partire dalla radice. Per il resto, tra un lavaggio e l’altro ti basterà ravvivare un po’ la capigliatura anche semplicemente con le mani e sarai pronta in un attimo. Bellissima e cool con il minimo sforzo.

