Cambiare colore di capelli è uno dei gesti più immediati quando si ha voglia di rinnovare il proprio look. Ma mentre a 20 anni si può osare senza pensarci troppo, con l’età le scelte cromatiche diventano più delicate: il rischio è che un colore sbagliato finisca per indurire i lineamenti o far apparire la pelle più spenta. Da qui la domanda che molte donne si pongono: i colpi di sole e le meches invecchiano davvero?
La risposta è: dipende. Se scelti con cura, possono avere un effetto ringiovanente, regalando luce e morbidezza ai tratti del viso. Se invece sono troppo marcati o poco armonizzati con l’incarnato, rischiano di avere l’effetto opposto.
Possono i colpi di sole invecchiare il viso?
I colpi di sole sono pensati per donare movimento e tridimensionalità alla chioma. Tuttavia, la scelta sbagliata del tono o la distribuzione non equilibrata possono creare contrasti eccessivi.
Gli esperti spiegano che:
- Tonalità troppo fredde o cenere tendono a proiettare ombre sul viso, accentuando le rughe.
- Schiariture troppo nette o spesse mettono in risalto eventuali discromie cutanee e spengono il colorito.
- Contrasti troppo forti tra base e meches induriscono i lineamenti, facendo apparire il volto più severo.
Il segreto sta nel cercare l’armonia: i colpi di sole devono integrarsi con il colore di partenza e con il tono della pelle, illuminandola senza sovrastarla.
Colpi di sole e meches dopo i 40: quali colori scegliere
Una delle domande più frequenti è: quali tonalità sono le più adatte ai capelli maturi? Gli hairstylist sono concordi: meglio puntare su nuance calde e luminose, che addolciscono i lineamenti e donano un effetto glow.
Le tonalità calde che ringiovaniscono
Colori come miele, caramello, beige dorato e rame chiaro sono perfetti per chi vuole un look naturale e fresco. Queste sfumature riscaldano l’incarnato, regalando un aspetto radioso.
Le tonalità fredde: sì, ma con cautela
Chi ama i toni freddi può continuare a portarli, ma evitando estremi come il biondo ghiaccio o i grigi molto freddi. Meglio preferire biondi champagne o cenere neutri, capaci di esaltare la pelle senza indurirla.
L’importanza della lucentezza
Un altro aspetto fondamentale è la brillantezza. Un finish lucido o un gloss possono fare la differenza, rendendo i capelli più sani e voluminosi. Inoltre, prolungano la durata del colore tra una seduta e l’altra.
Quali colpi di sole chiedere al parrucchiere per non sbagliare
Non basta scegliere il colore giusto: serve anche la mano esperta di un colorista capace di dosare le schiariture e posizionarle nei punti strategici. Prima di affidarti, assicurati che conosca bene la teoria del colore e sappia lavorare sul tuo tipo di capello.
Gli esperti consigliano di richiedere:
- Schiariture delicate che incorniciano il viso, ideali per addolcire i tratti.
- Effetti naturali e sfumati, come il cosiddetto sun-kissed o lived-in brightness, che imitano i riflessi creati dal sole.
- Contrasti morbidi, che aggiungono luce senza appesantire i lineamenti.
Un look troppo netto e a strisce, infatti, rischia di sembrare artificiale e poco elegante, mentre la naturalezza è la vera chiave della bellezza a ogni età.
Colpi di sole e meches: il segreto per sembrare più giovani
Alla domanda iniziale, quindi, si può rispondere così: no, i colpi di sole e le meches non invecchiano… se fatti bene. Anzi, possono diventare un prezioso alleato di bellezza, capace di valorizzare il volto e donare luminosità allo sguardo.
Il trucco sta nello scegliere tonalità che armonizzino con la pelle, puntare sulla brillantezza e affidarsi sempre a un professionista. Solo così i colpi di sole diventeranno sinonimo di freschezza e naturalezza, e non un dettaglio che tradisce l’età.