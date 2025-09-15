L’estate è agli sgoccioli, e molto probabilmente hai già fissato l’appuntamento con il parrucchiere per il ritocco del colore. E magari vorresti chiedergli se esistano colori di capelli facili da mantenere, ricrescita bianca a parte, che merita una manutenzione specifica. La risposta è sì, basta non discostarsi troppo dalla propria base e nemmeno richiedere tonalità troppo fredde come alcuni castani intensi o biondi chiari color block. Il motivo? I colori freddi hanno bisogno di prodotti tonalizzanti che spengano il “calore” che inevitabilmente emerge lavaggio dopo i lavaggio, come ad esempio il temuto effetto arancione o rossiccio. Naturalmente il discorso non vale se si è mora naturale o bionda svedese.

Guarda le nuance pensate per crescere in armonia con il resto dei capelli, senza costringerti ritocchi frequenti dal parrucchiere.

Capelli facili da mantenere: colorazione tono su tono

È intuitivo, le colorazioni che richiedono poca manutenzione sono quelle vicine al colore naturale dei capelli. Per esempio, se sei castana puoi esplorare tutte le tonalità del marron glacé e del cioccolato. In assenza di capelli bianchi, puoi optare per una colorazione temporanea che si attenua con i lavaggi. In questo caso la ricrescita non dovrebbe risultare evidente, pertanto è sufficiente recarsi dal parrucchiere per un ritocco ogni due mesi circa.

Balayage: tecnica di colorazione facile da mantenere

Se il colore netto non ti piace e desideri una chioma con effetto sfumato, in salone chiedi il balayage, una tecnica di colorazione facile da mantenere. Grazie alle schiariture naturali ben amalgamate alla radice, il balayage permette di gestire la ricrescita in modo graduale e discreto. In genere, basta una visita dal parrucchiere ogni sei mesi.

Un balayage sui toni del castano chiaro molto facile da gestire – Launchmetrics/Spotlight

Castani facili da mantenere

Il castano è sicuramente il più pratico da gestire, sempre se non si hanno molti capelli bianchi, il che merita un discorso a parte.

Mocha mousse

Elegante e versatile, il mocha mousse è un castano medio neutro che ricorda le tonalità del caffè cremoso. È stato eletto da Pantone colore dell’anno 2025, e non è un caso: dona a quasi tutte le carnagioni e, grazie alla sua base naturale, cresce bene senza stacchi evidenti.

Un gloss ogni tanto è sufficiente per ridare brillantezza, mentre a casa bastano shampoo nutrienti e maschere idratanti per mantenere la morbidezza.

Castano mocha mousse – Launchmetrics/Spotlight

Cioccolato caldo

Il cioccolato caldo è il castano che non stanca mai: ricco, avvolgente, con riflessi caldi che addolciscono i lineamenti. È un colore “sicuro” e raffinato, che non crea contrasti con la ricrescita.

Per chi desidera un tocco di luce in più, si può arricchire con un balayage leggero: i riflessi si fondono in modo naturale e la manutenzione resta minima.

Castano cioccolato – Launchmetrics/Spotlight

Leggere schiariture per evitare troppi ritocchi

Se il castano pieno ti sembra un colore piatto, gioca con schiariture calde e discrete su una base castana da media a chiara. Otterrai un effetto radioso e chic. Per essere pratici da gestire, i riflessi devono essere appena più chiari della base, per creare quella luminosità che ricorda la luce soffusa delle candele.

La forza di questa tecnica di colorazione (che altro non è che un delicatissimo balayage) è la naturalezza: anche con la crescita, il colore resta armonioso. Ideale per chi vuole un look sofisticato ma con pochissimi appuntamenti in salone.

Schiariture luminose su una base castana calda – Launchmetrics/Spotlight

Biondi a bassa manutenzione

Il biondo è per antonomasia il più complesso da gestire, a meno che non si parta da una base piuttosto chiara o addirittura bianca.

Honey bronde

Il mix perfetto tra biondo e castano, con riflessi miele che illuminano il viso senza esagerare. È il colore a basso mantenimento per eccellenza, restando tra i biondi: anche mesi dopo, la ricrescita non si nota quasi.

Il bronde piace perché valorizza diverse carnagioni e, grazie alle sue sfumature calde, dona un aspetto fresco e luminoso senza richiedere continui ritocchi.

Un biondo bronde facile da gestire – Launchmetrics/Spotlight

Biondo che vira al beige

Un biondo abbastanza facile da mantenere senza continui ritocchi il beige chiaro con sfumature morbide e ben amalgamate. È elegante, naturale e non rischia di virare troppo al freddo o al dorato. Ideale soprattutto se si ha una base chiara anche con diversi capelli bianchi.

Se parti da un biondo cenere, chiedi un balayage con radici leggermente più scure: in questo modo, la ricrescita si confonde con il colore e il risultato resta impeccabile per mesi.

Launchmetrics/Spotlight

Rossi che durano più a lungo

Ecco un altro colore difficile da mantenere, ma noi abbiamo individuato 2 nuance di capelli rossi abbastanza pratici da gestire, poiché non sbiadiscono in fretta.

Copper o capelli color rame

Il colore rosso a bassa manutenzione? Sicuramente il rame, ma in versione naturale e portabile. Non parliamo dei rossi accesi difficili da gestire, ma di riflessi ramati caldi che si fondono bene con una base castana, non troppo scura.

Con il tempo, il colore si attenua ma resta comunque elegante: un pregio raro per i rossi. A casa, una maschera repigmentante a settimana mantiene la brillantezza.

Launchmetrics/Spotlight

Strawberry blonde o biondo fragola

Più delicato e soft del rame, il biondo fragola è un mix tra biondo e ramato. È perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo dei rossi senza impegni troppo gravosi.

La ricrescita è meno visibile rispetto a un rosso intenso e basta poco per mantenerlo: prodotti idratanti, protezione termica e un gloss periodico.

Launchmetrics/Spotlight

Radici sfumate o scure, un’idea per capelli facili da gestire

Il cosiddetto root smudge rende la ricrescita parte integrante del look. Così non c’è stacco netto tra colore e radici e i tempi tra un appuntamento e l’altro si allungano moltissimo.

Sono queste le vere armi segrete della bassa manutenzione: puoi osare con una sfumatura in più, senza temere l’effetto “banda netta” appena i capelli crescono, che però va anche di moda!

Launchmetrics/Spotlight

Come mantenere il colore a casa

Tuttavia, anche le tinte più facili hanno bisogno di cure: la differenza tra un colore brillante e uno sbiadito la fa la costanza. Ecco cosa non dovresti dimenticare:

Prodotti specifici: scegli shampoo e balsami per capelli colorati, delicati sul pH e protettivi per il pigmento.

scegli shampoo e balsami per capelli colorati, delicati sul pH e protettivi per il pigmento. Protezione solare e termica: sole e piastre sono i primi nemici della tinta. Usa sempre un termoprotettore.

sole e piastre sono i primi nemici della tinta. Usa sempre un termoprotettore. Ritocchi soft: un gloss o un toner ogni 6-8 settimane è sufficiente per ridare luminosità.

un gloss o un toner ogni 6-8 settimane è sufficiente per ridare luminosità. Meno lavaggi: lavare meno spesso, e con acqua non troppo calda, aiuta a mantenere il colore vivo più a lungo.