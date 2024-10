Se stai pensando di schiarire i capelli, forse ti starai chiedendo quale tecnica di colorazione sia migliore per te: balayage o highlights? Sui social c’è un intenso dibattito in proposito e molte utenti si chiedono quale sia la differenza tra i due. Facciamo un po’ di chiarezza.

Che cosa è il balayage

Balayage e highlights sono due tecniche di schiaritura dei capelli. In particolare, Balayage è una parola francese, significa “spazzare” e indica una tecnica di colorazione che dona un look naturale. I capelli appaiono come “baciati dal sole”.

Infatti, il balayage serve a creare le tipiche schiariture che d’estate il sole dona naturalmente ai capelli. Se sei in cerca di un look delicato, oppure vuoi semplicemente ravvivare i riflessi estivi e illuminare i tuoi capelli, questa è la tecnica perfetta per te. Inoltre, è anche facile da mantenere. Infatti, richiede ritocchi abbastanza distanziati nel tempo.

Capelli, che cosa sono le highlights

Anche le “highlights” richiamano i “colpi di sole”. Questa tecnica, però, racchiude in sé diversi stili: dai colpi di sole alle le mèches. Consiste nello schiarire le ciocche dalle radici alle punte, creando un effetto omogeneo. Inoltre, permette di “giocare” con le schiariture: puoi decidere insieme al tuo parrucchiere quante ciocche trattare e la dimensione. Infatti, le ciocche possono essere sottili o larghe. Nel primo caso ricordano i colpi di sole, nel secondo le mèches.

Balayage vs highlights: differenze

Ora che sai che cosa sono il balayage e le highlights, come capire quale è meglio per te? La differenza principale consiste nel metodo di applicazione. Infatti, mentre le highlights richiedono l’utilizzo di “fogli” per isolare sezioni di capelli, il balayage viene applicato a mano libera. Di conseguenza, cambia il risultato.

Un’altra grande differenza sta nella manutenzione. Infatti, mentre per il balayage basta fare ritocchi abbastanza distanziati nel tempo, le highlights richiedono interventi più frequenti. Infatti, in questo caso la ricrescita alle radici può essere più evidente. Inoltre, il balayage tende ad apparire morbido, mescolato e con un effetto di alleggerimento graduale. Invece, le highlights sono più strutturate e definite.

Capelli, qual è il tuo obiettivo?

Infine, il balayage ha una crescita più aggraziata in quanto si sviluppa verticalmente. Le highlights crescono orizzontalmente. Conclusione: il primo è generalmente ideale per chi cerca un aspetto vissuto e a bassa manutenzione. Le highlights potrebbero essere più adatte per chi desidera una leggerezza più pronunciata.

Balayage Vs Highlights: qual è meglio per te?

Come prima cosa, stabilisci quali sono i tuoi obiettivi e valuta anche, magari insieme al tuo parrucchiere di fiducia, la consistenza e la densità dei tuoi capelli. Se quest’ultima si assottiglia verso le estremità, potrebbe essere meglio il balayage.

Inoltre, pensa anche alla manutenzione: quanti ritocchi sei disposta a fare e quando? Se pensi di non poter o voler andare spesso dal parrucchiere opta per il balayage. Se, invece, preferisci un colore più luminoso e uniforme, o se ti piace un notevole cambiamento tra il colore di base e le parti più chiare, allora quelo che fa per te sono le highlights.