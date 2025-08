Gli anni Novanta non sono mai stati così cool come nel 2025, soprattutto per quanto riguarda l’hairstyle. Con i tagli di capelli si riscoprono le vibes di quel periodo e anche il colore riesplora le tendenze dell’ultimo decennio del secolo scorso. Il Nineties Blonde ne è un esempio, un colore freddo con radici scure a contrasto. Richiama il glamour e il lusso di un’epoca che nella memoria è diventata magica e che non vogliamo lasciarci alle spalle. Anche le celebrità ne vanno matte, oggi come allora.

Il ritorno del Nineties Blonde

A lanciare, o meglio rilanciare, il Nineties Blonde è stata Sarah Pidgeon. L’attrice l’ha provato per interpretare Carolyn Bessette-Kennedy in American Love Story di Ryan Murphy (in uscita il prossimo anno) e non l’ha più abbandonato. A ben guardare non è però l’unica ad aver ceduto al fascino indiscreto del biondo rilassato e lussuoso ispirato agli anni Novanta: da Beyoncé a Camille Charrière, sono state numerose quelle che l’hanno provato.

Cos’è il Nineties Blonde?

Il Nineties Blonde è quel colore di capelli che ti viene in mente quando pensi a Claudia Schiffer o Lady Diana. Mescola minuscoli riflessi dorati a riflessi miele, con ciocche più chiare e brillanti che incorniciano il viso. La radice è volutamente lasciata più scura per evitare una ricrescita troppo marcata, conferendo alla transizione complessiva un aspetto più delicato. Il risultato finale emula un colore naturale, multidimensionale e dall’aspetto lussuoso.

Come mantenere la colorazione

Meglio dirlo subito: il Nineties Blonde non è una colorazione semplice da mantenere. Richiede visite regolari in salone e anche a casa dovrai prendertene cura. Per allungare un po’ i tempi tra un appuntamento e l’altro, dovresti usare shampoo e balsamo senza fosfati che mantengono vivo il colore. Inoltre potresti applicare un gloss a casa a cadenza regolare per ravvivare le tonalità sbiadite.

Perché dovresti sceglierlo?

Se desideri esprimere un senso di glamour e lusso attraverso il proprio look, il Nineties Blonde è quello che fa per te. Preferiscilo se hai un incarnato chiaro o leggermente abbronzato, valorizzerai così i tratti con un colore caldo e luminoso che cattura l’attenzione. Se il tuo stile di vita è orientato alla cura di sé, all’eleganza e alla ricerca di un’immagine raffinata, questa tonalità ti permette di distinguerti con classe e sofisticatezza. È perfetto se vuoi trasmettere sicurezza e charme, ma desideri farlo sembrare semplice, come se fosse naturale. Una scelta di stile che fa dell’eleganza il suo punto di forza facendoti sembrare, in poche parole, una vera diva.

