Dagli anni ’80 a oggi, Lorella Cuccarini è una vera icona della tv e dello stile. Bellissima, solare, sorridente, spumeggiante: non è un caso se è «la più amata dagli italiani». Bionda da sempre, i suoi beauty look hanno attraversato le epoche e dettato le tendenze, dimostrando la capacità della conduttrice di essere sempre un passo avanti. Da qualche tempo ha abbandonato la chioma lunga preferendo un taglio medio. Ma il verso segreto è il colore, un biondo chiaro che illumina e ringiovanisce.

L’hair style di Lorella Cuccarini

Negli ultimi tempi Lorella Cuccarini ha adottato un long bob leggermente sfilato. Rimanendo fedele al biondo, ne ha scelto per l’estate uno molto chiaro che sfuma impercettibilmente fino ad arrivare al platino. Il gioco di chiaroscuro alleggerisce la chioma molto folta della conduttrice e le dona luce. Inoltre, armonizzandosi con il suo incarnato, attenua le rughe.

Il biondo «magico»

Il biondo scelto da Lorella Cuccarini è magico, perché illumina il viso, attenua i segni dell’età ed è molto pratico da portare. È piuttosto chiaro, ma senza perdere l’effetto naturale, e ha riflessi perlacei che conferiscono lucentezza. Le sfumature sono delicate e partono da una radice più scura fino ad arrivare con un dégradé quasi al platino. Non solo è una colorazione fresca e molto adatta per l’estate, ma è anche l’ideale per nascondere i capelli bianchi che si mimetizzano facilmente con le schiariture. Puoi scegliere di copiare questo hair style anche se stai pensando di smetterla con le tinte e vorresti lasciare i tuoi capelli grigi al naturale, perché ti consente un passaggio graduale e non traumatico.

Come ottenere il biondo di Lorella Cuccarini

Per ottenere lo stesso effetto di Lorella Cuccarini, devono essere bilanciate ciocche più chiare ad alte più scure in modo da donare tridimensionalità alla chioma. Sono almeno tre le shade di biondo che sfumano una nell’altra. La prima più scura per le radici, che può essere anche quella della tua base naturale. Una seconda molto chiara, che deve essere utilizzata sulle punte. Le due si uniscono, in un effetto dégradé, tramite una terza di transizione che è la vera chiave di tutto: un biondo medio che contribuisce ad arricchire l’effetto e a enfatizzare la lucentezza.

Come prendersi cura dei capelli biondi

Se la chioma di Lorella Cuccarini è così bella, merito è anche della corposità e robustezza dei suoi capelli. Per averla anche tu così occupati della salute dei tuoi capelli biondi e dedica loro l’attenzione che meritano. Utilizza prodotti specifici che rivitalizzino il colore e taglia spesso le punte. Inoltre, soprattutto in estate, non dimenticare la protezione solare. Solo in questo modo potrai ottenere i risultati che desideri e una capigliatura più luminosa che mai.

