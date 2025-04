Ci siamo passate tutte! Siamo in salone per una spuntata, il parrucchiere dà il colpo finale con il phon e ZAC: il nuovo taglio di capelli non ci piace! Hai voglia a setacciare il web a caccia di ispirazioni per look e tendenze o a imparare a menadito il dizionario dei tagli di capelli per evitare fraintendimenti. Che sia un mullet o una delle tanti varianti del caschetto, il nuovo taglio proprio non ci piace! Anzi, lo odiamo con tutte le nostre forze. Succede anche alle celeb: l’ultima è Emily Rataikoski che lo scorso marzo ha dichiarato su TikTok di essere uscita dal parrucchiere con un taglio disastroso.

Purtroppo, i capelli non ricrescono in una notte, ma la buona notizia è che qualche rimedio per ovviare al danno c’è ed è alla portata di tutte. Abbiamo individuato 7 disastri che incorrono spesso dal parrucchiere, con le relative soluzioni. Dai un’occhiata per sollevarti il morale, e poi potrebbe essere utile una ripassata al manuale su come capirsi con il parrucchiere, per evitare futuri disastri.

N.21 – Launchmetrics/Spotlight

Taglio che non piace N. 1: i capelli sono troppo corti

Potresti studiare tutti i metodi per far ricrescere in fretta i capelli, ma comunque dovrai aspettare un po’ di mesi perché raggiungano la lunghezza che desideri. Sappi, infatti, che il ritmo fisiologico di crescita dei capelli è di circa un centimetro e mezzo al mese, millimetro più millimetro meno. Nel frattempo c’è una sola cosa che puoi davvero fare se il tuo taglio di capelli troppo corto non ti piace: le extension. Oggi ce ne sono di vari tipi e prezzi. Quelle “definitive”, che ti applicano in salone, viaggiano dai 3-400 euro in su, a seconda del numero di applicazioni e della lunghezza.

Una soluzione meno costosa è data dalle extension temporanee con le clip che puoi applicare tranquillamente da sola, e che partono da un prezzo di circa 30 euro a ciocca, a seconda della qualità. In commercio esistono anche extension monopezzo dette “a filo” (poiché disposte su un filo invisibile) che si poggiano facilmente sulla testa, confondendosi con il resto dei capelli. Ci sono anche delle code bellissime che ti danno l’illusione di avere i capelli lunghi come prima.

Insomma, se il tuo taglio disastroso è alla vigilia di un grande evento, potresti seriamente prendere in considerazione l’opzione di investire nelle extension.

Zimmermann – Launchmetrics/Spotlight

Problema N. 2: i tuoi capelli ricci sono più corti del dovuto

Se in alcuni punti della tua chioma riccia, i capelli son stati tagliati troppo corti, armati di piastra e modella le piccole ciocche, cercando di dare al riccio una forma meno stretta. In questo modo aggiungerai qualche centimetro al tuo taglio sbagliato, Il nostro suggerimento è di usare una piastra stretta poiché più facile da maneggiare per questo lavoro da certosina.

Problema N. 3: Il taglio non solo non ti piace ma i capelli sembrano danneggiati

Se dopo il famigerato taglio sbagliato i tuoi capelli sembrano danneggiati, come se fossero bruciati (dipende dalle forbici e dalle tecniche di taglio), investi in una buona maschera nutriente. Il problema persiste? Ricorri a un trattamento dal parrucchiere, come la ricostruzione o la riparazione profonda.

Per almeno un mese, evita i brushing troppo ravvicinati o ripetute passate di strumenti di styling: il calore intenso e frequenta danneggia ulteriormente i capelli.

Ujoh – Launchmetrics/Spotlight

Problema N.4: la frangia è troppo dritta

Hai regolato la frangia, ma ti sembra precisa come quella di una bambina di prima elementare? Per un look più adulto, chiedi al tuo parrucchiere di rifinirtele con le forbici in modo che appaia morbida e più naturale. Una delle tecniche per ammorbidire una frangia troppo dritta e pari è tagliare le ciocche con le forbici rivolte verso l’alto, poiché aiuta a dare più consistenza alle punte. Ma non provare a farlo da sola, meglio tornare in salone!

Problema N.5: è estate e la frangia fa troppo caldo

La frangia è uno scomodo “posticcio” che emana calore? L’unica soluzione è nasconderla con un po’ di prodotti di styling modellanti. Come fare? Con un po’ di gel o cera, attorciglia i capelli della frangia (se molto lunga, puoi intrecciarli) e poi fissali a lato con delle micro-forcine, dice. Questo suggerimento ti permette di non tagliare la frangia e di tollerare meglio l’afa dell’estate.

Christian Dior – Launchmetrics/Spotlight

Problema N.6: con la frangia non ti piaci

Hai voluto provare ma odi il tuo nuovo look con la frangia. Se è sufficientemente lunga, prova il suggerimento precedente, quello per l’estate. Altrimenti non ti resta che aspettare, e tempo due settimane, puoi pettinare la frangia a lato, come se fosse un ciuffo laterale, direzionandola con il phon mentre asciughi capelli.

Problema N. 7: non volevi i capelli così scalati

Il tuo nuovo taglio scalato non ti piace? Se sei nostalgica del taglio pari, devi essere disposta a rinunciare a un po’ di lunghezza e tagliare le porzioni di capelli scalate. Se però questa soluzione ti sembra radicale, e non vuoi accorciare la chioma, puoi mimetizzare le scalature tingendo i capelli di un colore leggermente più scuro del tuo. Il motivo? I capelli scuri permettono di vedere la forma generale di un taglio, al contrario dei capelli chiari con cui invece si vedono tutti i dettagli, come appunto le ciocche molto scalate.

Il problema riguarda più la gestione del taglio scalato? Per evitare che le punte saltino fuori dappertutto, liscia le parti finale delle ciocche con la piastra. Se hai i capelli secchi e crespi puoi usare una crema o una mousse con cui modellare le punte verso il basso, e mai verso l’alto o l’esterno.

Aniye Records – Launchmetrics/Spotlight

